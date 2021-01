Zeller, a kiskertünk csodatévő gyógy- és fűszernövénysztárja

Lehet, hogy többen kicsit korainak tartják és kinevetnek, mégis elárulom: vasárnap elvetettem a zellermagokat

Persze a jó meleg nappaliban, nagy virágcserépben, kellően langyos-nedves földben ágyaztam meg nekik, fóliával is letakargattam, s majd ügyelek rá, hogy csírázás közben ne szomjazzanak az eredetileg mocsárszéleken őshonos növény dédunokái. A szakemberek által javasolt tél végi időpontot későinek tartom, nekem legalábbis nem jött be, még a beáztatott magok is nagyon lassan keltek ki, alig 2-3 centisre nőttek a palánták, mire ki kellett ültetni.

Ezzel egyébként még nem tudtam le teljesen a zellervetést, az elstartoltatott gumós fajta mellett kora tavasszal majd a metélőzellernek is szorítok helyet a kertben. A népszerű fűszer- és gyógynövénynek világszerte három változata hódít, nálunk a gumós a népszerű, a metélő-, és a szárzeller ritkább, pedig hatalmas előnyük, hogy a levélnyelükben 100 grammonként 30-50 milligramm C-vitamint is tartalmaznak. A gumós változat zöldje kevésbé vitamindús, ám a gumójával együtt mégis az az igazi illatos, aromás, édeskésen fanyar fűszer és zöldségnövény. A háztartásokban egyébként a metélőt fűszerként, a másik kettőt zöldségként használják. A zellermag erős zamatú, szokatlan fűszer, meleg, izgalmas ízt ad a szószoknak, leveseknek és paradicsomitaloknak, például a „Bloody Mary”-nek.

A zeller nagyétkű növény, minden fajtája tápanyagban gazdag, nedves talajt igényel, a vetésforgó első traktusában a helyük. A trágya, a komposzt mellett fahamuval, érett sertéstrágyával, algamésszel és kőzetőrleménnyel dúsíthatjuk a földjét. Fagyérzékeny, ezért csak a fagyosszentek elmúltával ültethetjük ki a kertbe. A gumós zeller nálunk mindig a paradicsommal kerül egy ágyásba, jó szomszédja még a póréhagyma, a bokorbab, a káposztafélék, a petrezselyemmel és a fejes salátával viszont nem ápol baráti viszont. Fontos, hogy a zellert nem szabad mélyre palántálni, az sem baj, ha az első napokban kissé billegnek a felszínen, később a gumó teteje is kiemelkedik a földből, ha mulcsozzuk a talajt, a gumókat mindig hagyjuk szabadon. Érdemes vele bíbelődni, hiszen nemcsak ízletes zöldség, de gazdag B1-, B2- és E-vitaminban, bővelkedik többek között vasban, káliumban, nátriumban, foszforban, magnéziumban és kalciumban.

A zeller csodatévő hatásairól több kötetnyi tudományos és áltudományos írás olvasható. Egy gyöngyszem az utóbbiak közül: a nők számára a zellert fogyasztó férfiak illata vonzóbb, mint azoké, akik nem szeretik és kitúrják még a húslevesből is a jeles zöldséget. Ezt leellenőrizni ugyan nem állt módomban (nem volt kéznél letesztelhető férfiú), de ne vessük el a teljesen a tézist, ugyanis a zeller elhíresült afrodiziákum, mivel adroszterolt, a tesztoszteron egyik előanyagát is tartalmazza. Már az ókorban is a potenciálnövelők közé sorolták, ezt bizonyítja a neve is, ami Szilénoszra, a görög mondák sokarcú figurájára utal, aki öregen is fiatalos hévvel hajkurászta a nimfákat. Így lett zöldségünk szelinon, majd olasz és spanyol hatásra Sellerei, angolul celery, nálunk pedig zeller. Többen úgy tartják, hogy a Trisztán és Izolda tragédiáját okozó bájital is zellerből készült, s állítólag Madame de Pompadour, sőt Casanova is nagy zellerfogyasztó volt. Elődeink a növényt e gyógyhatása mellett még számos különleges tulajdonsággal ruházták fel.

A vend hagyományok szerint a zellergumó távol tartja a szellemeket, Spanyolhonban a szemmel verést védték ki vele. Poroszországban és Lengyelország egyes részein a disznók óljának repedéseit a boszorkányok ellen zellerrel tömködték be, az ifjú házasok egy-egy darab zellergumót is kaptak, hogy szerencsés legyen a házaséletük. Görögországban a levélről és a szárról is azt tartották, hogy a házban felakasztva szerencsét hoz, a gyerekek pedig a nyúlláb helyett zellertalizmánt hordtak.

A zeller főleg a benne lévő olajok miatt volt népszerű, ezekből a legtöbbet a mag tartalmazza, nem csoda, hogy anno a magnak tulajdonították a legtöbb gyógy- és varázserőt. A görög orvosok leginkább ízületi bántalmakat kúráltak vele, de abból készítettek medicinát megfázásra, vízhajtásra, májbajra és emésztéssegítőnek. A hivatalos gyógynövénylexikon szerint a zeller csökkenti a vér cukorszintjét, idegerősítő és nemi hormonképző hatása van, a hivatásos orvoslás is elismeri az érfalak lazításával elért vérnyomáscsökkentő hatását. Arra azonban figyelemmel kell lenni, hogy a vesebetegek diétájában nem ajánlott alkalmazni.