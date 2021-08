ZEG Rally Show és kustánszegi roncsderbi: így látta olvasónk

Mutatjuk olvasónk, Németh Ferenc beszámolóját a hétvégi eseményekről.

Ezt ne hagyja ki! Gyermekvédelmi törvény: Magyarország Európa fáklyája

Az elmúlt hétvége igazán kedvezett a benzingőzre kiéhezett közönségnek.

Kustánszegen, a roncsderbi pályán szombat délelőtt időmérő edzés folyt, ezzel párhuzamosan 3 különböző nehézségűre kialakított terepjárós pályán is küzdöttek a lóerők a göcseji talajjal. Habár a száraz időjárás miatt locsolni kellett egy kis sárért. Volt aki csörlőzött, de a jó öreg MTZ is bevetésre került a dagonya mélyen rekedt versenyző kimentésére. Látványos borulásokat is láthattunk.

Aztán vasárnap délelőtt Zalaegerszeg lezárt belvárosában volt igazi csemege az autósport szerelmeseinek az I. Zeg Rally. A nevéből remélhetőleg az következik, számíthatunk további hasonló látványos eseményekre. Pláne, hogy ingyenes volt a nézőknek.

Nyilván némi kellemetlenséget okozott a hétvégi lezárás, Facebookon többen panaszkodtak, hogy micsoda dolog ez, megy reggel nyaralni, nem tud odaállni a ház elé autóval, kilométerre kell cipelni mindent, és hasonló negatív vélemény volt jópár. Szerintem pedig ez a rendezvény határozottan pozitív a városnak, és némi kellemetlenség elviselhető.

Nagyon látványos, nem mindennapi eseményre került sor. Voltak ránézésre profi versenyzők komoly autókkal, de amatőrebb kinézetű indulok is. Trabant is indult, de a Ladák is megmutatták, hogy a régi orosz technika nem véletlenül volt annyira elterjedt és népszerű. Csapatták a pilóták rendesen, ráadásul driftelő körökből és gumifüstből sem volt hiány.

Szuper hétvége volt. Köszönjük a szervezést mindkét helyszín rendezőinek.