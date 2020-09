Zalától Pestig – hat nap nyeregben

Közel 300 kilométert tett meg lóháton az a kis csapat, amelynek tagjai Zalából indulva egészen a főváros határáig galoppoztak. A kalandos túra során a lovasok öt megyét érintve, tucatnyi településen jártak, a legtöbb helyen igazi kuriózumnak számított jelenlétük. De miért is kellett Budapestig lovagolni?

A választ Zsoldos Bence adta meg, aki a Kóborlók nevű lovascsapat tagjaként immár hat éve túrázik társaival.

– A társaság tagjai a Panka Lovardában ismerkedtek meg 7-8 évvel ezelőtt, itt kaptuk meg az alapokat ahhoz, hogy biztonsággal tudjunk lovagolni és lovastúrázni – kezdte Zsoldos Bence. – Eleinte a lovak és a lovaglás iránti vonzalom kötött össze minket, de az évek alatt nagyon szoros barátság alakult ki a társaság tagjai között. Túráink során számtalan gyönyörű helyen jártunk, és nagyon sok kedves, nem csak lovas emberrel ismerkedtünk meg. Túráztunk többek között a Keszthelyi-hegység körül, jártunk Őrtilosnál a Mura partján, s belelógattuk a lábunkat a Drávába Béla­várnál. Lenti felé a Göcsejt is meghódítottuk, Sümegen a vár tövében legeltettük a lovainkat. Egyszóval sokfelé megfordultunk, és vannak tervek a jövőre nézve is.

Mint azt Bence elárulta: a mostani túra ötletét az adta, hogy a társaság egyik lány tagjának, Mogyoróssy Szilviának szeptember 19-én kötik be a fejét.

– A túrát már tavaly elkezdtük szervezni, szállásokat foglaltunk, s az optimális útvonalat is kiszámítottuk, jóllehet ez olykor változott, s ilyenkor a helybeliek segítségét kértük, melyik úton is haladjunk tovább – magyarázta Bence. – Augusztus 19-én Szepetnekről hárman indultunk, majd Galambokon a Panka Lovardánál csatlakozott hozzánk a csapat további három tagja, akik Bakónakról indultak útnak. Galambokról aztán Balatonszentgyörgyre, a Csillagvár Múzeumba lovagoltunk, a múzeum üzemeltetői ugyanis nagyon jó barátaink, évente többször látogatjuk meg őket lóháton, de a hely hangulata is alkalmas a kellemes időtöltésre. Balatonszentgyörgyön a lovak pihenhettek egy kicsit a hosszú út előtt, hogy aztán másnap célba vegyük Lengyeltótit, ahol a Servus Vendégházban szálltunk meg. A második napon Tab felé haladva találkoztunk egy hozzánk hasonló lovas társasággal, akik szintén útba igazítottak minket. A második esténket Tabon töltöttük el egy lovardában. A vendéglátónk néhány hónapja adta el a lovait, és nagyon örült, hogy újra lovak költöztek az udvarába. A harmadik napon Lajoskomáromban pihentünk meg, másnap pedig Mezőfalva határában egy vadászházban tértünk nyugovóra. Itt már túl voltunk az útnak a felén, amit igazán nem is érzékeltünk, hiszen az időjárás is nagyon kedvezett a lovastúrázásnak.

Mint azt Bence elmondta: egy ilyen hosszú, több napos túra napi 6-8 óra lovaglást jelent attól függően, hogy milyen a terep és mennyire gyors tempót tudnak diktálni. A túra során nagyon oda kell figyelni az állatokra, nem szabad túlhajtani a lovakat. A budapesti túrára a felkészülés egész éven át tartott, a lovak – ha nem is heti rendszerességgel – folyamatosan mozgatva voltak, hogy hozzászokjanak a napi 35-50 kilométeres távnak. A csapat tagjai a legszükségesebb eszközöket a nyeregtáskában vitték magunkkal, így többek között kábelkötegelő, bálamadzag és szigetelőszalag is lapult a táska mélyén. Állítólag ezzel a három eszközzel bármit meg lehet javítani még az erdő közepén is.

– Mezőfalva után a Dunán keresztül vezetett az út Dömsödre – folytatta a beszámolót Bence. – A Pentele hídon keltünk át, mondanom sem kell, hatalmas élmény volt. Ezután a Duna töltésén végigvágtázva érkeztünk meg Tass település határába, ahonnan a Duna partján mentünk végig egészen Dömsödig. Itt a menyasszony családja látott minket vendégül, a lovakat pedig egy helyi lovardában szállásoltuk el. Másnap megkezdtük az utolsó etapot, a nap végén érkeztünk meg Alsónémedibe, ahol az esküvő napjáig elszállásoltuk a lovakat.

Mint megtudtuk: az esküvő szeptember 19-én lesz, arra lószállítókkal megy fel a csapat Alsónémedibe, onnan szintén lóval indulnak majd haza, Zalába.

Mint azt Bence elárulta: hatalmas élmény volt számukra a hatnapos lovastúra. Nemcsak egymáshoz, de szeretett állataikhoz is közelebb kerültek, nem beszélve arról a szemet gyönyörködtető élményről, amit az erdei ösvények, a végtelen mezők, az olykor poros utak jelentettek.