Zalai alpakák kalandjai egy fővárosi esküvőn

A dél-zalai településen működő Vadudvar tulajdonosai nemrég különleges kérést teljesítettek. Két alpakát, Csokit és Csillát ünneplőbe öltöztették és elutaztatták a fővárosba, egy esküvőre.

Schné Tamásné, a Vadudvar egyik tulajdonosa elmondta: feléjük ez volt az első ilyen, különlegesnek mondható igény, de egyébként egyre nagyobb divat állatokkal feldobni az esküvők hangulatát. Az eseményre Vajdahunyadvárban került sor, az alkalomra a két nőstény alpaka, Csoki és Csilla még csokornyakkendőt is kapott hosszú nyakára. Mint megtudtuk, az állatokkal ilyenkor általában kettős a cél: egyrészt különlegessé tenni az eseményt, másrészt az esküvőre érkező gyerekeknek örök élményt szerezni, hiszen ők most is nagy örömmel simogatták az alpakákat, akik pedig türelemmel viselték azt. Képünkön az ifjú pár, Szabó Roland és Luca a násznép egy részével és az egyik alpakával, Csokival.