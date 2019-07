Zala nekünk a legszebb! – Dalok, melyek ezt üzenik

Zala megye csodás természeti adottságokkal rendelkezik, melynek tényét dalok is őrzik.

„Szép Zalában születtem” – hangzik el rögtön a közismert népdal első sorában, de napjainkban is íródnak olyan dalok, melyek megyénk gyönyörűségét emelik ki, ezekből válogattunk.

Egeraracsa dala

Ahogyan arról beszámoltunk, a Magyar Tájdíjat nyert Egeraracsáról 2019-ben egy dal is született, melynek előadója Sláger Tibó. Az alábbi videóban a mondanivalót Győrffy István képei illusztrálják.

Kanizsa, régi szép város

Kanizsáról két dalt is találtunk: az egyik 2013-ban, a másik 2016-ban született, mindkettő a King együttes nevéhez fűződik. A korábbiban a városi életképek mellett láthatjuk a Csónakázó-tavat is, míg utóbbiban a település múltja is hangsúlyos szerephez jutott.

Szép zalai táj

Már a dal címe is a zalai táj szépségét dicséri, és ez a kedves üzenet áthatja a videó egészét. Keszthely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Pacsa és több más, megyénkben található település neve is visszaköszön benne.