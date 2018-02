Zala megyében nem csak a kereskedőkről szól a Valentin-nap

– Alexandráért bármit megtennék, ezért a suli elvégzését követően azonnal összeköltöztünk – mesélt tovább Tamás Tibor. – A szerelem megfoghatatlan, ugyan nem lehet látni, de érezni annál jobban. Amikor nem látod a párod, folyton rá gondolsz, a mosolyára, a nevetésére, s számolod az órákat, hogy újra magadhoz öleld. Mikor lepheted meg egy kis ajándékkal vagy csak mikor csókolhatod meg. Úgy érzed hogy nélküle félember vagy.

A romantikus beállítottságú fiatalember még hozzátette: napközben nem telik el egy perc se, hogy ne gondolna a barátnőjére. Várja, hogy végre együtt töltsetek egy napot, és jöhet bármi, vele biztonságban érzi magát, megnyugtatja, ha csak a hangját hallja. Mellette szeretne lenni, tartalmas és boldog életet terveznek.

A nagyrécsei Balassa Erika és zalakarosi vőlegénye, Imrei László szintén 2009 óta alkotnak egy párt, azzal a különbséggel, hogy ők már a jövő tavasszal összekötik az életüket.

– Volt egy döccenő a kapcsolatunkban, amikor tartottunk némi szünetet, de rájöttem, hogy Lackó oldalán lehetek igazán önmagam – mesélte Erika. – Azóta elválaszthatatlanok vagyunk. A külföldi munkavállalás egy időre ismét elszakított bennünket, a szívünk viszont örökre összeforrt. Később azt is megoldottuk, hogy együtt dolgozhassunk az osztrák síparadicsomban, majd az egyik nyaralás igazán romantikus emlékként vonult be a kapcsolatunk történelemkönyvébe.

A Földközi-tengeren hajóztak, amikor a balkonos szobában a holdfénynél László letérdelt és megkérte a kedvese kezét. A fiatalok azóta Zalakaroson dolgoznak és a jövőjüket is itthon tervezik.

– Nálunk mindennap ünnep, nem feltétlenül szükséges ehhez Valentin-napot tartani – fűzte hozzá Imrei László. – Az évfordulókat rendszeresen megtartjuk, ilyenkor vacsorázunk, de nem fújunk lufiszíveket a lakásba. Bár jövőre szeretnénk hivatalosan is összekötni az életünket, már házat nézünk és tervezzük a nagy nap programját. A házasság intézménye fontos számunkra, a szüleink arra neveltek bennünket, hogy családot alapítsunk. Ugyan sokak számára csak egy papír, de a mögöttes tartalom sokkal lényegesebb, egyfajta keretet ad az életünknek.

Öt nap múlva ünnepli hetedik házassági évfordulóját Tálos Krisztián és Tálos-Horváth Teréz. A Kiskanizsán élő házaspár 2004 óta ismeri egymást, majd négy évvel később Krisztián Bécsben egy hintón kérte meg szerelme kezét.

– Lányunk, Bíborka 2012-ben, két évvel később pedig fiunk, Barnabás is megszületett – mondták. – A megismerkedésünk után fél évvel Angliában és Skóciában dolgoztunk együtt, hamar összecsiszolódtunk. Ezen a helyzeten a házasság sem változtatott, azóta is ugyanolyan hőfokon lobog a szerelem közöttünk, mint a kezdetekkor. Persze nem mindig egyszerű az együttélés, vannak súrlódások, szerencsére a mély hullámvölgyeket elkerültük, kettőnk között megvan az összhang, ezért nincs probléma.

Krisztián hisz a házasság szentségében, mely örök kötelék két ember között. Amilyen világot élünk, az értékek megőrzése, valamint egymás iránt érzett tisztelet sokkal inkább fontossá válik.

– Amióta már szülőkként is helytállunk, kötelességünknek és feladatunknak érezzük, hogy jó példával szolgáljunk – folytatta a családfő. – Szeretnénk, ha minél egészségesebb, s nyugodtabb légkörben nőhetnének fel. Persze a napi stresszt nehéz kizárni, azonban a feleségemre minden körülmények között számíthatok, ami szintén nagy kincs.

A 89 éves Györkös Albert és felesége, 86 éves Bagonyai Júlia 63 éve boldogok együtt, s a nehézségekben is kitartottak egymás mellett. A munkahelyükön, a vasúton 1954-ben ismerkedtek össze, majd egy évvel később Albert a nő szüleitől kérte meg jövendőbelije kezét.

– Kölcsönös szimpátián és néhány szerelmes levélen kívül csókról még szó sem volt, abban az időben másféle törvények uralkodtak – mesélte a kiskanizsai Júlia. – Jól emlékszem, Albert a munkahelyemről kért el, hogy megvegyük a gyűrűket, aztán a szüleim elé állt. Olyan csodálatos menyasszonykérő beszédet, mint amilyet ő mondott, még életemben nem hallottam. Az édesanyám is láthatóan meghatódott, de ránk bízták a döntést.

Aztán a fiatalok 1955. november 19-én a kiskanizsai szülői háznál megtartották az esküvőt, s szerencsére szeretetben és békességben élnek azóta is. Szerintük a kölcsönös tolerancia, a megértés lehet a hosszú házasság egyik titka.

A házaspárnak két lánya, három unokája és egy dédunokája van, akik rendszeresen látogatják őket.

MEGBECSÜLT TAGJAI NAGYKANIZSÁNAK

Györkös Albert és felesége, Júlia a mai napig vidámak. Persze az életben számos betegséggel és nehézséggel kellett már szembenézniük, de ilyenkor mindig ott voltak egymásnak. Elmondásuk szerint közösen sokkal könnyebben feldolgozhatók az igazságtalanságok, a beszélgetések pedig egyre szorosabbá fűzték a kapcsolatukat. Soha nem kiabáltak egymással, mindig jól kezelték a konfliktusokat.

Nagykanizsa nyugdíjas közössége is példaképként tekint a párra, akik közel a 90. életévükhöz aktív tagjai az idősszervezeteknek. Albert bácsi 18 éve énekel a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház énekkarában, és szinte minden reggel elsétál a Vásárcsarnokba. Feleségével igyekeznek szinte minden rendezvényen jelen lenni. A házaspár az egészséges életmódra is figyel, szellemi frissességüket kártyázással őrzik meg, de rendszeresen sétálnak is a városban. Bár több gyógyszert szednek, emellett mindennap esznek gyümölcsöt.