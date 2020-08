Zala megyében is a kerttulajdonosok kedvence a búvárszivattyú

Aki nem szeret költeni feleslegesen, gazdaságos megoldásokat keres minden területen. A lakásba is, és a kertbe is olyan eszközöket használ, ami takarékosan működik, mégis nagy hasznot hoz a „konyhára”. A kerttulajdonosok egyik ilyen eszköze a búvárszivattyú, ami a kerti locsolást pénztárcabarát módon teszi lehetővé, persze csak akkor, ha a kút és a kert adottságainak megfelelő teljesítményűt vásároljuk meg belőle.

Zala megyében is nagy kedvenc a búvárszivattyú

De miért is? Ez a remek szerkezet halkan teszi a dolgát, nem zavarja a környezetét. Üzemeltetése egyáltalán nem bonyolult, és ha jól lett telepítve, megfelelő teljesítményű a készülék is, akkor ráadásul szinte gondozásmentes. Felhozza a kertünknek oly fontos éltető vizet a mélyből, hiszen a búvárszivattyúk egyik erőssége pont az, hogy a 10 méter alatti vízlelő helyekről képes a vizet könnyedén a felszínre hozni.

Mire kell figyelni a telepítéskor és üzemeltetéskor?

A szivattyútestnek alá kell merülnie legalább 1 méterre a vízszint alá, viszont a kút fenekétől is minimum 1 méterre kell lennie, nehogy az aljához ütődjön működés közben. Legyen elegendő hely a kút fala és a szivattyú fala között a vízáramlásnak, ezért vásárláskor fontos szempont a fúrt kút átmérője. De még rengeteg szempontnak, előírásnak, minőségi követelménynek kell megfelelnie a merülő szivattyúnknak, hogy ideális segítőtársunk lehessen a ház körül.

Ezért is nem érdemes csak ár szerint böngészni a kínálatból. Ha nem akarunk melléfogni, és kétszer járni a kútra, akkor kérjük ki szakember segítségét még a vásárlás előtt. A szivattyuk.hu tapasztalt szakemberei garantáltan segítenek és az egész ország területére szállítanak, Zala megyébe is.

Az öntözőrendszerek lelke

Egy szépen kialakított kert ugyebár akkor marad szép, ha megfelelő vízmennyiséget kapnak a virágágyások és a füves terület is. A zöldellő gyep látványos képet nyújt a hozzánk látogatóknak, ezért igen büszkék tudunk lenni, ha valaki megdicséri a csodálatos kertünket.

Előnyben vagyunk, ha már a kert kialakításakor is gondolunk erre és öntözőberendezést is betervezünk a kert kialakításakor. Az öntözőrendszereknek nagyobb nyomásra van szükségük, mert több felé, és messzebbre is el kell szállítaniuk az éltető nedűt, ezért egy jó búvárszivattyú beépítése a rendszerbe megoldja a locsolás gondunkat, így szárazság idején is szépen zöldellhet a pázsitunk, és nem alakulnak ki sárga vagy kopár foltok a gyepszőnyegünkön.

Locsolás a telken

Akik nem olyan szerencsések, hogy kertes házban lakjanak, de van egy kis telkük a város határában, ahova időnként kitelepedhetnek, zöldségeket és gyümölcsöt termeszthetnek, oda is kiváló megoldás a búvárszivattyú, mert lehet, hogy a vezetékes vízhálózat ki sincs odáig építve. De ha mégis, akkor sem lenne hatékony arról locsolni a palántákat.

Házi vízellátás

Ha nagyobb nyomás szükséges a víz felemelésére, mint például az öntözőrendszerek vagy kisebb-nagyobb házak vízellátására van szükség, akkor célszerű a nagyobb terhelést bíró búvárszivattyúkat hadra fogni.

Ha nem kútban használjuk, hanem ciszternák, tartályok, pincék szivattyúzására, vagy a medencéből akarjuk a vizet kiüríteni, akkor is bevethetjük a merülő motoros búvárszivattyút, csak arra kell vigyáznunk, hogy körülötte legyen elegendő vízmennyiség a hűtés miatt. Ilyenkor köpenycső használata szükséges.

A búvárszivattyú nem egyenlő a szennyvízszivattyúval

Bár sokan azt is annak nevezik, és tulajdonképpen a működési elve alapján a szennyvízszivattyú is búvárszivattyú. Ez egy átfogó név, és a merülő szivattyúk működésére utal. Mindegyik a víz alá merül, csak a szennyvízszivattyú nem tiszta vízben is szépen teszi a dolgát.

Hogyan is működik a búvárszivattyú?

Mivel egy merülőmotoros szivattyúról beszélünk, nem meglepő, hogy a vízben elmerülve fejti ki tevékenységét. A hidraulikát felül, a motort pedig a szivattyútest alsó részén találjuk. A szivattyú hűtéséhez szükséges áramlást a szivattyútest és a fúrt kút fala közötti részen áramló víz adja. Az üzemelés alatt ez az áramlás hűti a motort, a hidraulikát pedig a rajta keresztül áramló víz. A búvárszivattyút csőkút szivattyúnak is szokták nevezni, mert 80-200 mm-es fúrt kutakhoz lettek tervezve.

Ki kell szedni télire a búvárszivattyút?

A téliesítés és fagymentesítés akár házilag is elvégezhető és nem kell kiemelnünk a szivattyút a kútból télen sem. Viszont a felszín közeli nyomócsövekből mindenképpen ki kell üríteni alaposan a vizet.

Mivel a minőségi búvárszivattyúk, mint amiket a szivattyuk.hu webáruház kínálatában is találunk, már rozsdamentes, korrózióálló anyagból készülnek, és a biztonságot beépített hővédelmi funkció is fokozza, nem kell félnünk attól, hogy az állandó víz alatti lét megkárosítja kedvenc segítőtársunkat.

Szedjünk össze minden szükséges információt, ami a búvárszivattyú kiválasztásához szükséges, és válogassunk bátran, vagy vásároljuk meg, amit a szakember ajánl és tegyük hatékonnyá, gazdaságossá és kényelmessé az öntözést, a vízellátást vagy akár a víztelenítést házunk táján.

Vezessük be büszkén vendégeinket a virágba borult kertünkbe és rendezzünk jó hangulatú grill partikat a zöldellő pázsitunkon a szomszédokkal vagy a barátokkal. Ne sajnáljuk senkitől a szép zöld gyepet, főleg a gyerekektől. Hadd focizzanak rajta jókedvűen!