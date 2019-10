Wéber Petra életét megváltoztatta a Tündérszépek szépségverseny

A Tündérszépek szépségverseny tavaszi fordulójában harmadik helyezést elért nagykanizsai Wéber Petra az élmények és a nyeremények mellett önbizalommal is gazdagodott, amelynek nagy hasznát veszi a mindennapokban.

Mint arról többször beszámoltunk, Wéber Petra minden fordulóban a szavazóbizottság kedvence volt – nemcsak a megyei, de a regionális fordulóban is továbbjuttatták.

A bájos nagykanizsai lány korábban azt nyilatkozta nekünk, hogy leginkább a kíváncsiság motiválta abban, hogy megméresse magát ezen a szépségversenyen. Azóta már több hazai és nemzet­közi szépségmustrán is elindult: a Miss Alpok-Adria viadalon második lett, majd a zalakarosi Kannavirág királynő választáson a harmadik helyen végzett.

– Tulajdonképpen ezek a szépségversenyek tanítottak meg engem mosolyogni, korábban ugyanis ennek az egyszerű mozdulatnak, illetve emberi-társasági gesztusnak én nem tulajdonítottam túlzottan nagy jelentőséget – fogalmazott Petra. – A pozitív visszajelzésektől viszont számomra is kiderült, hogy magabiztosságot ad és felszabadít. Ehhez jött aztán a színpadi mozgás, mely ugyancsak energiával töltött fel. Azóta több modellfotózással foglalkozó fényképész is felkeresett, ebből az egyik tűnt csak komoly ajánlatnak. Egy német divatmagazin oldalain kellene különféle ruhákban pózolni, ami, azt hiszem, szintén sok izgalmat tartogat számomra.

A Tündérszépek verseny tehát segít a jelentkező lányoknak rátalálni a nőiesség felé vezető útra, akinek eddig esetleg kevés önbizalma volt, az bátran jelentkezzen, mert az első pillanattól, már a fotózástól kezdve rengeteg biztatást kap a szépségiparban jártas szakemberektől. Az előbb említett élmények mellett a Tündérszépek 2020 az értékes nyeremények miatt is vonzó lehet, hiszen ezek összértéke 10 millió forint, ráadásul van közöttük például egzotikus utazás is.

Korábbi Tündérszépünk, Wéber Petra imád utazni, a nyarat természetesen vízközelben töltötte. Moravske Toplicében egy akvaparkban járt a családjával, ami óriási élményt jelentett mindannyiuknak. A kirándulás közben meglátogatták a népszerű dobronaki orchideaparkot is, amelynek gyönyörű virágai ugyancsak ámulatba ejtették a csinos lányt. Több fényképet is készítettek róla, hiszen a szépségversenyek óta sokkal szívesebben pózol az objektívek előtt. Nagyobb baráti társasággal a horvát Novi Vinodolskiba is látogattak, s kirándultak a Krk szigetre, ami szintén feltöltötte a hétköznapokra a fiatal lányt. A szépségmustra olyannyira megérintette Petrát, hogy a jövőben bármikor újra belevágna, s most arra biztatja a 16–29 év közötti hölgyeket, hogy jelentkezzenek a www.tunderszepek.hu oldalon.