Vízparti séta és barokk csodák – kétnapos ajánlat Keszthelyen

Ha csak két napod van, de szeretnéd felfedezni a Festeticsek városát, mutatjuk, merre sétálj, mit érdemes útba ejtened Keszthelyen! Bár még nincs strandidő, a Balaton-partot se hagyd ki! A likebalaton.hu cikke.

Első nap

A keszthelyi vasútállomás jó kiindulópont az autóval érkező vendégeknek is, több parkoló található a környéken, tegyük le a kocsit, és induljunk el felfedezni a Balaton-partot. A tavaszi időszakban még nincs nagy tömeg, a gyerekek nyugodtan száguldozhatnak kis biciklivel vagy a kedvenc műanyag kis motorjukkal a sétányokon. Készíthetünk magunknak otthon is piknikcsomagot, de az elviteles éttermekben is vásárolhatunk, már van nyitva lángosos, fagyis, nem kell most sem lemondanunk a tipikus balatoni fogásokról.

Ne felejtsétek otthon a naptejet sem, mert bár még rétegesen kell felöltözni, de a tavaszi napsütésben is könnyen leéghet a bőrünk.

A parton

Az állomástól egy rövid sétával jutunk el a vízpartra, de a néhány száz méteres távon is érdemes több megállót beiktatnunk. Az Energia-téren egy vízijátszótér és egy gördeszka pálya is van, a sétány mellett a főszezonban a Pavilon-sor büféi csábítanak, nyáron óriáskerékre is szállhatunk, hogy fentről is körbenézzünk, már építik az 50 méteres szerkezetet.

A Városi strand bejárata mellett továbbhaladva már látjuk a Sziget-fürdő épületét, és elénk tárul a Keszthelyi-öböl.

A hattyúk, kacsák, sirályok megörökítése mindig nagyon hálás fotótéma. Ha mindenképp szeretnéd őket megetetni, tépjél egy marék füvet a parkban, de kenyeret, kalácsot semmiképp ne adj nekik!

Ha romantikus sétán vagy a pároddal, üljetek le egy padra, mi órákig el tudjuk nézegetni a vizet, a felhőket, a madarakat.

A móló felé sétálva egy hajókereket látunk, ami a Balaton egykori legnagyobb vitorlásának, a Festeticsek Phoenixének állít emléket.

A kikötőben menetrend szerinti hajók, májustól sétahajók is várják a vendégeket. Ne hagyd ki a hajózást, különleges élmény a vízről visszanézni a városra, vagy lassan ringatózva eljutni Balatongyörökre. Visszafelé gyertek vonattal!

A mólóról visszafelé a rózsalugason áthaladva gyerekekkel kötelező program a játszóterezés, és kipróbálhatjátok a felnőtt játszóparkot is.

Ha meguntátok a hintázást, súlyemelgetést, a parti sétányon egészen a Libás strandig elmehettek. Ez egy hosszabb séta lesz, oda-vissza nagyjából 3 km, de a víz mellett a horgászok mögött sétálva megismerheted a part nyugodtabb részét.

Apró nádasok, kis öblök, béke és nyugalom vár. Ne ijedj meg, a parti hotelekben zajló felújítások miatt nincsenek lezárások, nyugodtan sétálhatsz a sétányon, ha bicajjal vagy, akkor pedig az ezzel párhuzamos kerékpárúton haladhatsz.

A Libásról visszaérve a Balaton és a Hullám szálló között egyetek egy lángost, itt láthatod Sissi szobrát is.

A sétányon továbbhaladva, a vasúti sínek túloldalán kezdődik a Helikonpark. A hatalmas fák között bújuk meg a Helikon-emlékmű. A kupolás építmény a Helikon-ünnepségeknek állít emléket, amit anno gróf Festetics György rendezett meg először.

A parkot minden oldalról korabeli villasor keretezi, a régi nyaralóépületek jelzik, hogy Keszthely már a múlt század elején is kedvelt üdülési célpont volt.

A Fő tér

A Helikon-parkból az Erzsébet királyné utcán jutsz el a város Fő-terére, ez egy jó húsz perces séta, de érdemes a parkban is többször megállni, a tavaszi pompába öltözött növények között sétálni. Félúton a Tulipán Kávéházban ne csak a sütiket kóstoljátok meg, hanem a kertben levő tulipánokat is nézzétek meg!

A Fő téren a Balaton Színházzal szemben a gimnázium látható, mellette a Fő téri templom és a Várkert. Ezek az épületek száz éve is itt álltak már, ahogy a téren levő patika is. Tudtad, hogy innét akart Amerikába szökni a helyi patikus inasa?

A Fő téri, Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom kriptájában nyugszik gróf Festetics György. Az egykori ferences rend templomának freskói lenyűgözőek, szánjatok néhány percet a gótikus épületre.

A téren leülhetsz Festetics György mellé, közös fotót is készíthetsz vele. Hogyan, ha nem vagy időutazó? Mutatjuk!

Akár fel is ülhetsz Festetics György mellé

Fotó: Mihály Szilvia

A Várkertből a Kossuth Lajos utcán a Balatoni Múzeum irányába haladva jutunk vissza az autónkig vagy az állomásra, ez egy negyed órás séta, de ha bírjátok még erővel, akkor a múzeumnál még sétáljatok tovább a hatalmas gesztenyefák felé. A Festetics György úton továbbhaladva a temetőben megnézhetitek a Festetics család mauzóleumát, innét pedig már csak tíz perc a Halászcsárda és a Helikon strand.

A nádtetős épület és az előtte levő Helka és Kelén szobor is megér egy fotózkodást, a Csárda út fáin számtalan énekesmadár költ, információs táblák is segítenek beazonosítani az apróságokat.

Második nap

Sétálóutca

Autónkat a kastélykanyarban vagy a Sétáló utca melletti parkolóudvarokban hagyhatjuk. Kezdjük a sétát a biciklisek és a gyalogosok számára fenntartott Kossuth utcán, amit a helyiek Sétálóutcának hívnak. Figyelj, mert ez egy kijelölt kerékpárút is egyben! Ha a gyerekek kisbicajjal tekernek vagy rollereznek, ez nekik való terep.

Pár száz méteren belül számos kisebb múzeum, étterem, fagyizó található.

Az épületek legnagyobb része a XIX. század második felében épült, a kor divatjának megfelelően romantikus vagy eklektikus stílusban, a legtöbb ház műemlék jellegű vagy műemlék védettségű.

Az utca közepén található a Pethő-vagy Goldmark-ház, ahol a híres zeneszerző, Goldmark Károly született, tágas udvara zsinagógával várja a látogatókat. Az épületben a Pampetrics borbár üzemel.

Az Amazon előtt álló Guruló pörköltek food trucknál érdemes megkóstolni a rántott húsos szendvicset, ezt akár a közeli kastélyparkban is megehetitek, már látszik a főkapu. Csak pár száz métert kellett sétálni, és máris visszarepülhettek az időben.

Kastély és Fenyves-allé

A Festetics-kastély kiállítóterei önmagukban is egy egész napos programot biztosítanak, de a parkot semmiképp ne hagyjuk ki a városnézésből. A hófehér, barokk kastélyépület látványa lenyűgöző, a többhektáros park évszázados fái alatt sétálni, a kis tó hídjáról az aranyhalakat nézni minden korosztály számára különleges élmény.

Az épület mindkét oldalán járjuk be a parkot, ami kutyabarát hely, pórázon akár a házi kedvencedet is elhozhatod. Keressétek meg az Oroszlános kutat, sétáljatok el a Hintómúzeumig, nézzétek meg a szökőkutat, és pihenjetek meg a több száz éves fák alatt. Annyi különleges fotóhelyszín van a parkban, hogy el sem tudod majd dönteni, melyik képpel kápráztasd el az ismerőseidet a közösségi felületeken.

Ez a kör, ha oda-vissza bejártátok a Kossuth utcát és a kastélyparkot, eddig nagyjából 3 km volt. Ezután vagy autóval vagy bringával menjetek tovább.

Ha biciklivel vagyunk, akkor azzal tekerjünk tovább a Fenyves-alléig, és csak menjünk-menjünk a 150 éves feketefenyő sor között.

Az autónkat a fasor melletti lakótelepen hagyhatjuk, és ha nem is sétálunk végig a 9 km-es úton, készítsünk néhány fotót ezekről a különleges fákról. Ez a túraútvonal kedvelt a futók, nordic walkingos és a lovas túrázók körében is, de népszerű esküvői fotóhelyszín is. Nem véletlenül. Romantikus sétára is ideális, a fák alatt akár piknikezhetünk is.

Neked melyik a kedvenc keszthelyi kirándulóhelyed?

