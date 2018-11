Vissza a Roxfortba

Néhány éve az úgynevezett Potterverzum kibővült, s a regények írója, J. K. Rowling egyik mellékkötetéből, a Legendás állatok és megfigyelésükből készítettek előzményfilmet.

Bár nem hozta a Potter-filmek színvonalát, jó érzés volt visszatérni a varázsvilágba, így okkal várhattunk a folytatást, a Grindelwald bűntettei képében.

A sztori szerint Göthe Salmander (Eddie Redmayne) Párizsba kénytelen utazni, ugyanis ott tanyázik a kiszámíthatatlan és veszélyes Credence (Ezra Miller), akire nem mellesleg a nagy sötét varázslónak, Grindelwaldnak (Johnny Depp) is fáj a foga. A szálak összefutnak, és számos titokra derül fény.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az első film egyik újdonsága, hogy a helyszínt átrakták Amerikába, s láthatóan egy grandiózus sztori felvezetésének voltunk tanúi. Lehetett rá számítani, hogy a folytatás nagyobb volumenű történetet mesél el, ez pedig be is igazolódott. Igen ám, de Rowling még mindig csak építi a Pottertől különálló univerzumot, így aki arra számít, hogy most minden kérdésre választ kap, csalódni fog. Bár összefogja a szálakat, bevon régi ismerősöket, az itt történteket nagyjából két mondatban össze lehet foglalni. Az írónő olykor ellentmondásokba kergeti magát, vagy túlmisztifikálja a cselekményt, hogy aztán a végén dobjon egy csontot, amitől senki nem lakik jól. A Grindelwald bűntettei leginkább egy családfatörténet, ami rendben van, csak túl sok időt szentel arra, ki kivel áll kapcsolatban. Rowling ezáltal annyira beszűkíti az egyébként hatalmas Potter-világot, hogy úgy érezzük, itt mindenki mindenkinek a rokona szegről-végről.

Előkerül Dumbledore (Jude Law meglepően remek), megtudjuk, milyen szerepe volt Grindelwald életében, amire egyébként csak finoman utalnak, de nem kell hozzá sok ész, hogy kikövetkeztessük, főleg annak, aki ismeri a karaktereket. Remélhetőleg ez az árnyaltság megmarad a jövőben is. A sztori tehát kissé sokat markol, s noha rossznak nem mondanám, egyszerűen csak kevés és sekélyes, így nem ez a tényező menti meg az össz­képet. Ellenben a varázsvilág atmoszférája továbbra is magával ragad, a rajongók kiszolgálása, azaz a „fan service” pedig a legtöbbször kiválóan működik. A visszatérés a Roxfortba, az ismerős nevek, utalások olyan emlékeket elevenítenek fel, melyekre szívesen gondolunk vissza. Ez bőven elég szórakoztatóvá varázsolja a több mint kétórás játékidőt. Kevesebb címszereplő lényt kapunk, a globális történetben eltörpül a főhős alakja, de a Potter-rendező, David Yates van annyira biztoskezű direktor, hogy a soványka alapanyagból is valami hatásosat kreáljon.

A Legendás állatok franchise-nak öt darabja lesz, így bőven van még idő kibontani a szálakat a maradék három filmben. Mégis vannak aggályaim a történetet nézve, hogy Rowling esetlegesen túlvállalja magát és indokolatlanul bonyolítja a történetet. Remélhetőleg elkerüli a buktatókat, mert bár vannak defektek és szembetűnő hibák, még mindig nagyon közel áll sok millió emberhez ez a világ.

Yates-ben van okunk bízni, csak az írónőnek kell kicsit összekapnia magát a harmadik felvonásra, és hozni a már megszokott varázslatot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS