Virtuális túravezetésen ismerheted meg az ország legszebb pontjait – Interjú Gudics Balázs zalai bloggerrel

Egy éve a bakancs mellett a kamerát is felkapta a zalaegerszegi túravezető, Gudics Balázs. A fiatal férfi Bazsi Túrák címen indított videós blogot, ahol – többek között – Magyarország legszebb, ismert és kevésbé ismert helyszíneire kalauzolja el nézőit.

Keszthelyi-hegység, Rezi vára, Káli-medence – csak néhány azon helyek közül, ahol Balázs megfordult. Amellett, hogy ezek a helyszínek csodálatosak, rengeteg titkot és érdekességet is rejtenek, melyekről előszeretettel mesél videóban a zalai blogger. Gudics Balázs már iskolás korában beleszeretett a természetbe, s ez a szenvedély munkáin is meglátszik. Helyi arcok sorozatunkban élményeiről, valamint a koronavírus és a túrázás kapcsolatáról is beszélgettünk.

Mikor és milyen céllal született meg a Bazsi Túrák?



– Már régóta vágyom arra, hogy bemutassam a túráimat. Kezdetben írtam cikkeket, túraleírást, de az ilyen beszámolókat mindig túl élettelennek találtam. Három éve, mikor infókat keresgéltem egy erdélyi túrához a neten, eszembe jutott, hogy akár én is készíthetnék amatőr túrafilmeket. Egész sokáig érlelődött bennem az ötlet, végül 2020 elején belevágtam. Nemcsak neve, hanem egy jól meghatározott iránya is lett a projektnek. A célom az volt, hogy bemutassam Magyarország természeti látványosságait az egyszerű túrázó szemszögéből, színesítve az aktuális helyszín földrajzi és történelmi érdekességeivel.

Honnan jött a túrázás iránti szenvedélyed?



– Inkább úgy fogalmaznék, hogy a természet iránti elkötelezettségem. Sokféleképp meg lehet tapasztalni a környezetet, de a legtisztább, legközvetlenebb formája a gyalogtúrázás. Számomra mindig a földrajz volt a legérdekesebb a tudományok közül, annyira, hogy a főiskolán is geográfus szakon végeztem. Szerettem volna érteni és ismerni a természetet, a földrajzi formákat és folyamatokat. Ma is a tudásvágy csábít a túrákra. A természetben mindig lehet valami újat tanulni, tapasztalni.

Biztosan vannak kedvenc helyeid is…



– Bizony! Aki követi a YouTube-csatornámat, annak feltűnhet, hogy sokat járok a Balaton környékén, a Balaton-felvidéken. Egyértelműen az a kedvenc magyarországi tájam. A földrajzi formáival, a történelmével és a maga romantikájával a világon is párját ritkítja. A hegyvidéki tájaink közül a Kőszegi-hegység és a Karancs-Medves vidéke áll hozzám legközelebb, ha pedig a történelmi határokat vesszük alapul, mindenképpen Erdély. Azon belül Székelyföld a kedvencem, amely pont úgy vonz, mint a Balaton-felvidék. A vírusig konkrétan hazajártam Gyergyóba.

Ha már a helyszíneknél tartunk. Melyik volt a legkülönlegesebb, ahol jártál?



– A svédországi Fjallraven Classic vándortúrát kell kiemelnem, amely az északi sarkkörön túl, Lappföld vad vidékein zajlik. Ez a 110 km-es túra óriási népszerűségnek örvend, a jelentkezők száma órák alatt eléri a 2500 fős limitet. Nagyrészt járművekkel megközelíthetetlen helyeken, Svédország legmagasabb hegyvonulatai között zajlik a túra, ahol minden felszerelést magadnak kell cipelned, bármilyen zord az időjárás. Kivéve a vizet. Ott a legtöbb patak kiváló minőségű gleccservíz. Szeretnék megemlíteni egy másik helyet is, Marokkót. Igaz, ott nem gyalogosan, hanem egy lepukkant terepjáróval keltünk át az Atlasz hegységen észak-dél, majd egy másik úton dél-észak irányban. Utóbbi Marokkó egyik legveszélyesebb hegyvidéki útvonala, ahol bármikor maga alá temethet egy hegyomlás és a legközelebbi lakott terület is több 10 km-re található.

Hogy egy kicsit a környéken is maradjunk. Szerinted Zala megyében melyek azok a helyek, amelyeket mindenkinek látnia kellene?

– A Keszthelyi-hegység számtalan olyan látványosságot tartogat, amelyekért érdemes túracipőt húzni. Akár Rezi vára, akár a közeli Bazaltutca és ezek környéke is megér egy túrát. Nagybakónak közelében bújik meg a Kőszikla-szurdok, amely szintén egy különleges látványossága Zalának. Ide sorolnám még a Lispeszentadorján határában álló kilátót, ahonnan talán a legszebb panoráma nyílik a Zalai-dombságra.

Ha jól tudom, túrákat is vezetsz.



– Igen, már évek óta a zalaegerszegi Göcsej Sportegyesület színeiben, bár a koronavírus miatt ezeknek is búcsút inthettünk. Most viszont ott van nekem a Bazsi Túrák, ahol gyakorlatilag ugyanazt csinálom, csak online. Ezért is szoktam virtuális túravezetésnek hívni.

Szerinted a koronavírus milyen hatással volt az emberek és a természet kapcsolatára? Nagyobb a „túrázókedv”?



– Rengeteg helyen megtöbbszöröződött a turisták száma. Sajnos a természet állapota ezáltal rosszabb lett… Most azok is a hazai erdőkben keresnek kikapcsolódást, akik eddig a kényelmes tengerparti desztinációkhoz és jól felszerelt síközpontokhoz szoktak. Ezeknek az embereknek nem jut eszébe, hogy az erdőben nem megy utánuk egy alkalmazott, hogy összeszedje a szemetüket. Részben saját tapasztalatból is mondhatom: a vírus óta ellepte az erdőket a hulladék. Sajnos a magyarországi természetjáró kultúrán van még mit csiszolni, bár az mindenképp örvendetes, ha az emberek elkezdik felfedezni a szűkebb környezetüket is.

Mit javasolsz azoknak, akik most vágnának bele a túrázásba?



– A vírus miatt fontos, hogy kerüljük a zsúfolt, népszerű helyeket. Én is rendszeresen ajánlok olyan túrahelyszíneket a filmjeimben, amelyek kissé távolabb esnek a felkapott helyektől, mégis nagyszerű élményt kínálnak. Mindig tájékozódjunk előre, nézzünk utána a várható időjárásnak és ha módunk van rá, egy online útvonaltervező alkalmazással tervezzük meg utunkat! Elindulni csakis a várható terepviszonyoknak és időjárásnak megfelelő ruházatban és felszereléssel tanácsos. Első túránk helyszínéül mindenképpen a képességeinknek megfelelő célpontot válasszunk! Bárhova is megyünk, megfelelő lábbeli és víz mindig legyen nálunk! Kezdjük rövidebb, 5-15 km-es távokkal és ne térjünk le a kijelölt utakról! A túra során pedig érdemes egy számunkra kényelmes, folyamatos tempót felvenni és azt tartani.

Milyen terveid vannak a jövőre?



– A Bazsi Túrák fő célja az ismeretterjesztés és az ország természetközeli látványosságainak a bemutatása. Szerencsére a Kárpát-medence még sok érdekes helyszínt tartogat. Emellett elkezdtem megszervezni a saját túráimat is, de a terveim között szerepel egy nagy Kéktúra film is, bár ahhoz még több hónap felkészülés és a felelős természetjárás ügyét fontosnak tartó támogatók is szükségesek.