Virágzó bíbormező Zalatárnok határában

Zalatárnokot követően láttuk meg a tájat bíbor színűre festő táblát az út mentén.

Meglehetősen ritka látvány a virágzó bíbortábla (helyesen bíborhere) megyénkben. Utána nézve kiderült, a bíbor sokoldalú növény, áttelelő pillangós virágú szálastakarmány, jól mézelő, s a talaj termékenységét javító zöldtrágyanövény is egyszerre. A pirosló tábla majd „elszállt”, annyira zsongott a virágait ellepő méhektől. Hazánkban mindössze 4-5000 hektáron vetik a bíborherét, főleg vetőmagtermesztés céljából, s mint kiderült, a termés nagy része Nyugat-Európába kerül, de azért az itthoni felhasználása is növekszik. Azon túl, hogy hasznos növényünk, mint azt a fotók is igazolják – igazi táji attrakció is a virágzó bíbormező.