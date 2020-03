Virágpompában a Kertváros!

Lassan teljes pompájukban virágoznak a japán díszfák a Kertvárosban.

Az elmúlt években több fát is kitört a vihar, helyettük újakat ültettek ezekből, a városrészt uraló rózsaszín virágú fákból. A Köztársaság út és a Hegyalja út kereszteződése melletti parkban a járda mellé egész csemetesor került, itt tábla is jelzi: „Zalaegerszeg ötezer fát ültet!” Már ezek a fák is megmutatják kis virágaikat. Sajnos, a Nemeztőr utca derekán álló öreg szomorúfűz nagyon hiányzik, a matuzsálemet ki kellett vágni, mert elöregedett, s egyre veszélyesebbé vált viharok idején, pedig üde színfoltja volt kora zöld ágaival a pink virágözön között. Az új részeken az elmúlt években ültetett japán díszfák is nagyot nőttek már, s most viráglombjaikkal színezik az utak, járdák mentét. A virágokat árasztó tavaszban különösen szép ez a városrész. A mostani járványban nem ildomos az utcán sétálni, ezért mutatjuk meg fotókon, hogy milyen hangulatos ilyenkor Zalaegerszeg kedvelt városrésze.