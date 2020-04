Virágoskert – Habfehér virágok, labdarózsák

Kinyíltak a labdarózsák, nagy fehér virágpamacsaik, mint ezernyi kis labda, csüngnek a cserjéik ágain.

Most még április van, s máris pompáznak a kertekben, holott virágzási idejük május-június között van. A kertek díszének is nevezhető növény ősi neve kányabangita, a kertekben termesztett változata a labdarózsa, írják róla a szaklapok. A síkságoktól az Alpokig, 1400 méter magasságig megtalálható egész Európában. Földrészünkön a tizenhatodik században terjedt el, feltehetően Hollandiából származik. Ázsia mérsékelt övi részein, a Kaukázustól Japánig fordul elő. Kanadában és az Amerikai Egyesült Államokban is őshonos. Fehér virágözönét nem lehet nem észrevenni, de narancsvöröses lombozatával ősszel is dísze a kerteknek. Egyelőre gyönyörködjünk tiszta fehér tavaszi pompájában…