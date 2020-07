Videókártya vásárlás – az alapok

A videójátékok folyamatosan növekvő hardverigénye, illetve a videotartalmak/streamek gyártásának egyre nagyobb léptékű térhódítása a számítógépünk grafikus motorját is nagy kihívások elé állítja. Épp ezért, a nagyobb igénybevétel mellé erősebb hardver – esetünkben egy videókártya – szükséges. Érdemes azonban valós igényeinkhez mérten választanunk.

Az első lépések

Videókártya vásárlása előtt mindenképpen tisztáznunk, hogy milyen teljesítményt szeretnénk, illetve mire szeretnénk elsősorban használni az eszközt. Szerencsére az interneten számos teszt elérhető, mely különböző szempontok alapján teszteli a grafikus kártyákat, így megfelelő bizonyossággal szűrhetünk, annak alapján, hogy például nagy erőforrásokat megmozgató gamer konfigurációra vágyunk, esetleg irodai, design munkákra használnánk elsősorban.

A technikai paraméterek és a kívánalmak egyeztetése eljuttat minket egy másik fontos ponthoz, a pénzügyi keretünkhöz. Teljesen megszokott módon, a nagyobb teljesítmény magasabb árral jár. Egy csúcskatagóriás gamer videokártya kis túlzással akár egy teljes, átlagos PC konfiguráció árát is kiteheti. Így tehát, ha nem a játékokat szeretnénk nyüstölni naphosszat, realisztikus grafikával, nyugodtan keresgélhetünk a szerényebb teljesítményű, ám kedvezőbb árú modellek között.

Mindenképp figyeljünk azonban arra, hogy egy csúcsminőségű videókártya vásárlása önmagában még nem feltétlenül készíti fel számítógépünket minden grafikai kihívásra. A többi alkatrész is jelentős szerepet játszik a PC konfiguráció erősségében. Megfelelő processzor, elegendő memória (RAM), illetve megfelelő felbontást biztosító monitor is szükséges hozzá, hogy optimálisan fussanak folyamataink, legyen szó játékokról, vagy egyszerű munkavégzésről.

Grafikus márkaharc

Ha videókártyákról esik szó, mindig két gyártót szokás említeni: Nvidia és AMD. A két legjelentősebb, grafikus kártyákat gyártó márka körüli vélemények folyamatos márkaharcoknak adnak terepet. Ki az egyikre, ki a másikra esküszik, ez pedig sokszor parttalan, véget nem érő vitákhoz vezet. A döntés természetesen ebben is a miénk, hiszen – ahogy minden más vásárlási döntés esetén is – a kiválasztás abszolút szubjektív. Pár alapkitétellel azonban nem árt tisztában lennünk.

A felsőbb kategóriájú és a felhasználóit több évig megfelelően kiszolgálni képes kártyákat a közmegegyezés szerint jelenleg az Nvidia szállítja a piacra. Teljesítményükben és ennek megfelelően árazásukban is a csillagos eget lőtték be határként. Egy ilyen „erőmű” beszerzése már több százezer forintunkba is kerülhet.

Az alsóbb és középkategóriás kártyák esetén már jóval kiélezettebb a verseny. Az AMD ezeknél a kártyáknál már nem marad el teljesítményben sem, azonban óriási erénye, hogy árban a rivális alá képes helyezkedni. Így itt is igazolttá válik az az alaptétel, hogy mindenképpen fontos a saját igényeinkhez igazítanunk a videókártya kiválasztását.