Végre itt tavasz! Utcabál, családi hétvége és kulturális műsorok is várnak márciusban

Lássuk mit tartogat Zala megyének a tavasz első hónapja!

Időjárás

Változékony időjárással búcsúzott a február, s sajnos március eleje is hasonló lesz. Az első napokban a felhős idő, a napsütés és az eső váltja egymást, ám jó hír, hogy viszonylag meleg lesz. A csapadék az egész hónapot meghatározza majd – www.accuweather.com hosszútávú előrejelzése szerint, szinten minden hétre jutni fog egy kis eső. A legmelegebb napokon 16 fok is lehet, míg a napi csúcshőmérséklet egyszer sem megy 8 fok alá.

Ünnepek, jeles napok márciusban

Március 5 – Nemzetközi palacsintanap, húshagyókedd

Március 7 – Torkos csütörtök

Március 8 – Nemzetközi nőnap

Március 15 – Az 1848-as forradalom napja, a magyar sajtó napja

Március 21 – A magyar költészet napja

Március 22 – A víz világnapja

Programok

Zalaegerszeg

Program Galuska Dávidért

Jótékonysági műsort és táncházat rendeznek a beteg Galuska Dávidért, március 7-én 20.00-kor. A programot a Zalai Táncegyüttes és a Pro Zalaegerszeg Kulturális Egyesület szervezi. Az est folyamán a Zalai Táncegyüttes előadja legújabb, Por és hamu c. műsorát, amelynek bevételét a szervezők felajánlják Galuska Dávid gyógyulásáért. Helyszín a Keresztury Dezső VMK. Az eseményről itt többet is megtudhat!

Tavaszi Nyitott Műhelygalériák Napja

Március 8-án nyílik a zalaegerszegi Kézművesek házában a Tavaszi Nyitott Műhelygalériák programja. A helyi kistermelők kézműves vására mellette lesz kézműves játszóház, ahol szalmamadarat, bőrből filcvirágból kokárdát készíthetnek a gyerekek, de agyagozni is lehet majd. Vitrinkiállításra is sor kerül „Kalandjaink Nemezországban …” címmel, ahol az alkotóház 60 órás nemezkészítő képzésén résztvevők munkáit lehet megtekinteni.

Egerszegi Páholy Nagy Ervinnel

A Városi Hangverseny és Kiállítóterem Egerszegi Páholy című programsorozatán Nagy Ervinnel találkozhat a közönség. Az esemény március 26-án 19:00-kor lesz.

Nagykanizsa

Félúton Lendvai Kristóffal

A fiatal kanizsai rendező, Lendvai Kristóf Félúton című filmjét lehet megtekinteni március 19-én 17 órától a HSMK-ban. A vetítés után egy közös beszélgetésre is sor kerül Bellus Attila színművésszel, valamint Lendvai Kristóffal. A belépés díjtalan!

Családi hétvége Nagykanizsán

Két napon át tartó családi hétvégére kerül sor a Kanizsai Kulturális központ szervezésében március 13-án és 14-én több helyszínen. A részletekről itt olvashat!

Hévíz

Márciusi Míves Portékák Hétvégéje a Festetics téren

Március 28-a a kézműves portékák, termékek bemutatójára épül. A látogatók a helyi és környékbeli termelők finomságait kóstolhatják meg, de egyedi ajándékokat is beszerezhetnek. A részvétel ingyenes!

Zalakaros

SzabadságOn ZalakarosOn

Színes programokkal várják a látogatókat a Gyógyfürdő téren március 13-15 között. Nemcsak zenés programok, de tűzzsonglőr előadás és gyermekprogramokra is sor kerül. A rendezvény ideje alatt 14:00 órától 20:00 óráig a Gyógyfürdő téren termelői és kézműves vásár várja a Vendégeket! A borházak 23:00 óráig tartanak nyitva! Részletek ITT.

Gyertyafényes utcabál

Március 28-án ahogy a világ sok-sok pontján Zalakaroson is egy órára lekapcsolják a fényeket. A cél, hogy ezzel is csökkentsék az energiafelhasználást, a szebb világért. Természetesen 18 órától egy fergeteges utcabálra is sor kerül a Cover Banddel. Részletek ITT.