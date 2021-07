Végig dolgoznak, de feltölti őket minden nyári este – ismerd meg Győrfi Cintiát, Köves Esztert és Somogyi Krisztinát

Aki a Kvártélyházba készül, először Somogyi Krisztina jegypénztárossal találkozik a Dísz téri jegyirodában vagy az előadások előtt, és ismerős lehet neki Köves Eszter rendezvényszervező, valamint Győrfi Cintia rendezvényszervező és színpadi táncos is. Az alábbiakban őket ismerhetik meg.

Köves Eszter 2015 óta dolgozik a kft.-nél, de már korábban kapcsolatba került a gazdasági társasággal.

Sztárokkal találkozik

– Voltam önkéntes jegyszedő, nézőtéri dolgozó, ideiglenesen jegypénztáros, és itt töltöttem az egyetemi szakmai gyakorlatomat. A Kaposvári Egyetemre jártam andragógia szakra, korábban ezt művelődésszervező és kommunikációs szaknak hívták. Művelődésszervező szakirányon végeztem, annak a gyakorlatát töltöttem itt. Középiskolásként is vonzott a színház világa, részt vettem a szécsiszigeti színjátszó táborban, amelyet Tompa Gábor és Stefán Gábor szervezett, innét a kapcsolat. Most rendezvényszervezői munkakörben dolgozom. Kis létszámú cég vagyunk, ezért a feladatokat nehéz lenne felsorolni, lényegében mindenki csinál mindent, amire szükség van. Ugyanúgy részt veszek most is a nézőtéri munkában, mint a szervezésben, a kommunikációs feladatok összehangolásában. A Kvártélyház fogad középiskolás diákokat az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére, az ő teendőiket is koordinálom. Leginkább a változatosságot szeretem ebben a munkában, azt nem tudnám elképzelni, hogy nyolc órában üljek egy asztal mellett és csak egyvalamivel foglalkozzak. Azért is mentem Kaposvárra tanulni, mert mindenképpen kulturális területen képzeltem el a jövőmet, azon belül a színházhoz kapcsolódóan, és szerencsére sikerült ezt valóra váltanom.

Köves Eszter elmondta: azt, hogy évadról évadra nagy nevekkel, sztárokkal találkozik, nem tudja megszokni, bizonyára soha nem válik számára mindennapossá. Aminek nagyon örült, az a Hrutka Róberttel való megismerkedés volt, magánemberként kedveli az ő munkáit.

A tánc az élete

Győrfi Cintia a kutyájával, Aladárral az ölében mesélte, hogy először 9 éves korában, 2001-ben találkozott Tompa Gáborral, a Woyzeck előadás kapcsán.

– Művészeti iskolába jártam, a zalaegerszegi Ady-iskolába, ahol Tompa Gábor Stefán Gáborral, a balettmesteremmel együtt gyerekszereplőket keresett, és a válogatáson bekerültem a darabba statisztaként. Nem nézhettük meg az előadást, mert nem gyerekeknek való darab volt, de így is hatalmas élményt jelentett, hogy részesei lehettünk – mondta Győrfi Cintia. – A Harisnyás Pippi, aztán az Óz következett, amelyben táncosként szerepeltem, majd elmentem tanulni a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziumba táncművészeti képzésre. A diákoknak elvileg nem engedélyezték, hogy máshol lépjenek fel a tanulmányaik ideje alatt, de sikerült elintézni, hogy kivételt tegyenek, így 2007 óta táncosként szerepelhetek a Kvártélyházban. Az Anconai szerelmesekben kezdtem, hatalmas szerelem volt – mosolygott Cintia –, s azóta is nagy élmény minden táncos darab. A Hotel Mentholban az akrobatikus rock and rollt imádtam. Külsősként 2007 óta vagyok a Kvártélyháznál, főállásban pedig az idei évtől, de addig is sok területen működtünk együtt, rendezvények kapcsán is. Most rendezvényszervező vagyok, a tavalyi évadtól pedig Gábor asszisztenseként is tevékenykedem az előadások során, és egy kis koreográfusi feladatot is kaptam már. Nagyon jó a munkahelyi légkör, ez a mi családunk, s a nyáresti rendezvények mindig feltöltenek minket – mondta Cintia, aki drámából érettségizett és szociálpedagógusi diplomával rendelkezik, ez utóbbit a saját balettműhelyében hasznosítja, ahol gyerekekkel foglalkozik.

Kezeli az archívumot

Somogyi Krisztina 2013-tól tagja a Kvártélyház csapatának.

– Eleinte csak nyaranként dolgoztam a Dísz téri jegypénztárban, 2018-tól pedig főállásban vagyok itt. A járványhelyzet miatt egy ideig zárva volt a pénztár, de akkor is volt teendőm, az irodában segítettem, amiben tudtam, és feladatul kaptam a Kvártélyház archívumának összeállítását a 15 éves jubileum alkalmából. Rengeteg újságot, kiadványt néztem át, rendszereztem a cikkeket, a plakátokat, a szóróanyagokat – mondta Krisztina, hozzátéve, hogy volt olyan év, amikor több száz sajtómegjelenést tudhatott maga mögött a kft., a nyári színházi előadásoktól a Csík Zenekar koncertjén át a különböző fesztiválokig. – Rácsodálkoztam, mennyi minden történt, és hogy milyen régen volt egy-egy esemény, amire úgy emlékszem, mintha most lett volna…

Ahogy kiderült, mindannyian azt szeretik, ha zajlik az élet körülöttük, ha van feladat, s persze közös bennük, amit mondani sem kell, a színház imádata.

– Én mindig azt a darabot szeretem a legjobban, ami éppen műsoron van. Ha A padlást kezdik játszani, otthon is Padlás-dalokat hallgatok, ha a Hasonmásokat, akkor annak a zenéjét – jegyezte meg Krisztina, aki soha nem gondolta, hogy az óvodapedagógusi diplomájával színházi közegbe fog kerülni, de ott ragadt, s egy percig sem bánja.

Cintia hozzátette, hogy munkahelyének köszönhetően eljutott Zalaegerszeg testvérvárosába, Marosvásárhelyre, az erdélyi város szakembereivel a fesztiválszervezésben is együttműködtek. Eszter pedig arról is beszélt, hogy mindannyiuk számára folyamatos fejlődésre ad lehetőséget ez a közeg, és nagy öröm, amikor a nézők már ismerősként üdvözlik, megszólítják őket az utcán, elismerően szólva a Kvártélyház munkájáról.