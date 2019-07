Vasárnap hajnalban ért véget a VOLT Sopronban

Vasárnap hajnalban ért véget a legnagyobb vidéki zenei fesztivál, a soproni VOLT.

A hivatalosan négy-, a keddi felvezető programsorozattal valójában ötnapos rendezvényen összesen 143 ezren vettek részt, s mintegy kétszáz koncert, zenés parti és egyéb rendezvény várta a szórakozni vágyókat. Mások mellett fellépett az a The Bluebay Foxes (képünkön a zenekar énekes-gitárosa, Juhász Bálint) is, amely két éve Letenyén megnyerte az Öröm a Zene! országos tehetségkutató sorozat zalai elődöntőjét, s ezzel került be a hazai pop-rockzenei körforgásba. Az utolsó este nemzetközi sztárja az osztrák Parov Stelar volt, előtte az idén 15 éves Halott Pénz mutatta be jubileumi fesztiválshow-ját.