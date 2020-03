Variációk az otthoni sportra – A zalai trénerek videókon jelentkeznek

A koronavírus-fertőzés terjedése miatt vállalt önkéntes karantén sok, rendszeresen sportoló hobbistát is a négy fal közé zárt. Őket igyekszik megmozgatni az internet segítségével spining kerékpárok nyergében Burján Tamás, illetve Koller Judit személyi edző.

A nagy vendégforgalmat bonyolító konditermek és szabadidőközpontok az elsők között zártak be, hiszen az egészség megőrzése alapvető céljuk. Így tett az a kanizsai hely is, ahol Burján Tamás spining edző dolgozik. Azonban a többi tréner kollégájával eldöntötték: nem hagyják otthon a televízió és a világháló előtt ellustulni az embereket.

– Az edzések zavartalansága érdekében például a 35 darabos spining kerékpár flottánkat bérbe adtuk, de az akció olyan népszerűnek bizonyult, hogy még többre lenne igény – fogalmazott Burján Tamás. – A vezetőséggel együtt már megtettük a lépéseket újabbak beszerzésére, ám egyelőre nem lehet hozzájutni ilyen sporteszközökhöz. A kerékpárokat otthon bárki, bármikor használhatja, az online órák pedig ingyenesek, és ami nagyon fontos, hogy a Facebook-csoportunkban mindenki számára elérhetők. Az emberek használhatják saját szobabiciklijüket, vagy akár a speciális görgőiket. A szervezett tréningek népszerűek, úgy látjuk, az emberek szeretnének fittek maradni ebben a nehéz helyzetben is. Ráadásul az észrevételeink szerint a családok más tagjait is mozgásra bírtunk, ami komoly eredmény.

Tamás hozzátette: hetente többször szinte ugyanúgy tekernek, mintha a teremben lennének, azzal a különbséggel, hogy most a világhálón keresztül hallják a zenét, és kapják az utasításokat. Elképzelhető, hogy személytelenebb, de az egészség most mindennél fontosabb, nos és persze az, hogy aki csak teheti, maradjon otthon.

Ugyanezt tartja szem előtt a személyi edző, sportrehabilitációs és gerinctréner Koller Judit. A kanizsai szakember „békeidőben” többek közt csoportos erő- és állóképesség-fejlesztő órákat tart, valamint gerinctornát oktat.

– Gyerekkorom óta sportolok, tulajdonképpen egész életemben jelen volt a sport, nem tudok és nem is akarok leállni – fogalmazott. – Amikor egyértelművé vált, hogy a vírushelyzet miatt nem folytathatjuk az edzéseket a tanítványokkal, tudtam: megoldást kell találni a folytatásra otthoni keretek között. Sok videó elérhető az interneten, van lehetőség mozogni. Azonban mégis más, ha azzal az emberrel edzhetünk otthon virtuálisan, aki tisztában van a képességeinkkel és jól ismer bennünket. Ezért elindítottam az egyik internetes vidómegosztó portálon egy csatornát, ahol próbálok heti több alkalommal friss edzéseket feltölteni. Együtt „nyögök”, küzdök a képernyő előtt a velem edző emberekkel, így motiválva mindenkit, s picit megidézve egy normális edzés hangulatát. Próbálom úgy összeállítani a tréningeket, hogy az otthon is fellelhető eszközöket használva vagy minimális eszközigénnyel is kivitelezhető legyen. Például használok széket, seprűnyelet, ásványvizes palackot, nagy zsák kutyatápot, vagy épp egy családtagot. Fontos a humor még ebben az amúgy szomorú helyzetben is, s szeretem motiválni, néha picit meghökkenteni az embereket. A fiammal készítettünk közös tornázós videót, ahol ő a „súlyzóm”. Poénnak szántam ezt a rendhagyó tesiórát.

Judit elmondta: a vírus leküzdéséhez jól működő immunrendszer kell. Ez az időszak nem a szétszakadós edzésekről szól. A mozgás, a levegő segít testünk jó működésében, de a túl kemény edzések túlságosan megterhelik a rendszert. Izzadjunk, lihegjünk, fáradjunk el, legyünk sokat a napon és legfőképpen tartsunk ki!