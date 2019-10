Vállalták a meddőség elleni küzdelmet – Két egerszegi nő is Lélekanya díjat kapott

„Hiszem, hogy bár nem születik senki édesanyának, mindazok, akiknek szívében ott növekszik a vágy egy gyermek után, már most anyák!” – részlet az egyik pályázatból, amely a Pataki Zita, a Róbert Magánkórház és a Női Váltó májusban, anyák napján meghirdetett közös pályázatára érkezett. Mi a te történeted? – kérdezte Zita, miután Az utolsó lombik című vlogja véget ért. A nők pedig mesélni kezdtek. Női betegségek, várakozások, műtétek, hosszú lombik kezelések. Nők, akik a gyermekáldásért küzdenek. Hat történetet filmre vittek, hogy ezzel másoknak is erőt adjanak. Ők kapták a Lélekanya díjat.

„Megingott a hitem a teljes nőiességemben. Úgy éreztem, ha a testem azokra az alapvető funkciókra nem képes magától, amelyekre egyébként ki lett találva, akkor mi az én természetes, ősi rendeltetésem? Akkor miért lettem nő? – részlet egy díjazott pályázatból.

Robbantsuk szét a meddőség körüli tabukat! Ne érezze magát senki se selejtesnek azért, mert nem jön a várva várt gyermekáldás! – ezért is indította el idén januárban Pataki Zita Az utolsó lombik című vlogját. Történetét százezrek nézték végig és nők százai írták meg Zitának a gyerekvállalással kapcsolatos küzdelmüket. Akkor már látta, hogy ez nem csak az ő története, hanem mindannyiunké. Ma Magyarországon 300.000 meddő pár él, vagyis mindenki környezetében van olyan, aki évek óta vár a gyermekáldásra.

„Segítenünk kell, hogy minél több párnak sikerüljön a gyermekáldás! Ha elmondjuk, hogy mi magunk min mentünk át az erőt, hitet adhat másoknak és sok-sok információt is! Hatalmas az információhiány, és rengeteg a megválaszolatlan kérdés, ezért is fontos mindegyik történet. És persze azért is, mert bátorítást jelenthet másoknak, erőt adhat. Hiszem, hogy együtt erősebbek vagyunk. Ugyanakkor magamból kiindulva azt is gondolom, hogy sokkal tudatosabbnak kell lennünk, egy termékenységtudatos gondolkodásra van szükség már egészen fiatalon, hogy amit lehet, megtehessünk a gyermekáldásért” – mondta Pataki Zita.

A vloggal átszakadt egy gát, és végre lehetett beszélni a nehezített gyermekvállalásról, a félelmekről és a kudarcokról. Mi a te történeted? – kérdezte májusban Zita, a Róbert Magánkórházzal és a Női Váltóval közös pályázaton. A nők pedig megszólaltak és beszélni kezdtek, őszintén, tabuk nélkül.

„Idén februárban volt a 7. beültetésem, ami nem sikerült. Itt tartunk most. Elfáradtam…De nem adom fel! Egyszer Anya leszek! Anya, amire 5 éve várok”.

„A meddőség egy nagyon szenzitív téma, de nem szabad hallgatni róla. Ezért célunk között szerepel egy olyan platform létrehozása, ahol a nehezített gyermekvállalással küzdő nők, párok olyan társakra lelhetnek, akikkel hasonló utat járnak be. Nagyon régóta szívünkön viseljük a meddőséggel küzdők sorsát, nagy energiát fektetünk meddőségi osztályunk működésébe és szerencsére elmondhatjuk, hogy párok ezreinek tudtunk már örömet okozni azáltal, hogy segítettük őket családdá válni. Szeretnénk, ha ez a jövőben is így maradna, és továbbra is támogatást nyújthatnánk azoknak, akik egyelőre még csak lélekben szülők. Ezért is volt természetes számunka, hogy részt veszünk a pályázatban” – mondta Fábián Gergely a Róbert Magánkórházat tulajdonló TritonLife csoport kommunikációért felelős vezetője, aki maga is érintett volt a témában, de mára már négy gyermek édesapja.

„Szeretjük a még meg nem született gyermekeinket és a soha meg nem született gyermekeinket is. Szeretjük azokat a gyermekeket, akik a szívünk alatt nem nőhettek, de a szívünkben már a kezdetektől! Egészen attól a ponttól anyák vagyunk, hogy gyermekünk lelkét ringatjuk magunkban” – írja egy fiatal lány, aki még vár a gyermekáldásra.

Idén hat történetet választottak ki, ezeket filmre vitték, hogy másoknak is erőt adjanak. Ők kapták a Lélekanya díjat. Hat nő, akik gyermekkel vagy anélkül, a lelkükben édesanyák. Mint hozzájuk hasonlóan oly sokan.

Íme a két zalai díjazott

Jándli Mercédesz „Az úton lévők” kategóriában vette át a díjat. Hét éve harcol a betegséggel, túl van két műtéten és még csak 23 éves. „Endometriózis. Egy neve van, személyisége nincs betegség. A 21. század orvostudományának egyik legnagyobb rejtélye. Nem tudják, hogy mitől alakul ki, s nem tudják, mivel volna gyógyítható.” Mercédesz hamarosan tanítónő lesz, minden nap gyerekekkel fog foglalkozni. Hisz benne, hogy egyszer kezében tarthatja a saját babáját, még ha természetes úton nem is lehet gyereke. Anyukája példáját látja maga előtt, és 4 éves kishúgát, aki lombikos baba.

Kajdelné Windisch Erika „A nagy döntés” kategóriában kapott Lélekanya díjat. Erikánál 34 évesen, szörnyű fájdalmak után derült ki, hogy IV-es stádiumú endometriózisa van. „Sajnos Önnek nem tudunk segíteni” – egy nagyműtét után ezzel a mondattal kellett megbirkóznia. Mivel egy jóindulatú májdaganat miatt nem részesülhetett hormonkezelésben, így a lombik se jöhetett szóba. Mégis úgy döntött anya lesz. „én gyermek nélkül nem tudom elképzelni az életemet…13 hónapja érzem magam várandósnak, hiszen várjuk a mi kis Csodánkat, akit pont ugyanúgy fogunk szeretni, mintha magam szültem volna… én nem a szívem alatt hordom a gyermekünket, hanem benne.”