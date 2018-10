Válás helyett párkapcsolat-diagnosztika lehet a megoldás

Problémák vannak a házasságában, a szerelmi életében? Váláson vagy a szakításon töri a fejét a megoldás helyett? Egyes szakemberek szerint a búcsú helyett segítséget nyújthat egy Amerikában kidolgozott módszer, a párkapcsolat-diagnosztika.

Gyakorta hallani arról, hogy hazánkban csökken a házasságok száma, ám a válásoké növekszik. A KSH adatai szerint tavaly torpant meg a frigyek (addigi) gyarapodása. Azonban jó hírnek számít, hogy még mindig többen kötnek házasságot, mint amennyien elválnak. Netán szétköltöznek, ha „papírok” nélkül, divatos szóval élve, szimplán együtt élnek.

Sokan félnek az elköteleződéstől. Többen úgy gondolják, ha nem hivatalos keretek közt, házasként élnek, könnyebben kiléphetnek probléma esetén a kapcsolatból. A másik, a házasságpárti tábor szerint viszont a papír biztonságot nyújt, elköteleződést jelent. Ha a nő vagy a férfi, legyen szó „összeköltözött” vagy házas kapcsolatban élő emberről, már a kiutakon, a lelécelésen gondolkodik, ott baj van. Mivel ez egyszerűbb (bár közel sem olcsóbb) módszer, mint a problémák megoldása. Ezt mondta Papp Erika life coach, párkapcsolati tanácsadó, aki munkájából kifolyólag nap mint nap találkozik érzelmiviszony-konfliktusokkal.

– Amikor tanácsadásra, terápiára érkeznek a párok, már az otthon, együtt leülni és megbeszélni, megoldani a problémát fejezeten túl vannak. Netán neki sem fogtak, mert nem látják a gondok megoldását, vagy nem tudnak civilizáltan, kulturált formában kommunikálni egymással – bocsátotta előre Papp Erika. – Mégis mi okozhat kenyértörést, amely miatt az egykor rózsaszínű köd teljesen eltűnik a párok életéből? A hétköznapi gondok: a pénzügyek, a szexualitás, a gyermeknevelés, a kommunikáció hiánya, az elégtelen konfliktuskezelés. Gyakorlatilag bármi, ami két fél közt, szálként létezik. Ha viták adódnak, ritkán történik normál hangnemben. Bár a hallgatás sem jobb. Mert idővel összegyűlik annyi probléma, vélt vagy valós sérelem, hogy már tényleg késő – fogalmazott a szakember.

Azonban kevesen kérnek „külsős” segítséget, hogy a szakítást elkerüljék. Papp Erika szerint a családi, a baráti tanácsadást, a „másik” véleményét még el-elfogadják a párok, ám egy szakértő pártfogását már kevésbé.

– Nem akkor célszerű segítségért fordulni, amikor már szinte menthetetlen a helyzet, hanem akár abban az esetben is, amikor minden rendben. A prepare enrich – a párkapcsolatra felkészítés, illetve annak gazdagítása módszer – sok fülnek idegennek, netán haszontalan dolognak tűnhet. Pedig hasonlót végeznek az egyházi emberek a házasulandók számára szervezett tanfolyamokon. Ők is leültetik a párokat, és elbeszélgetnek velük. Egyúttal előrevetítik az esetlegesen felmerülő problémákat, és rákérdeznek, rávilágítanak a megoldási stratégiákra. Nehogy bárki azt higgye a nagy szerelemben, hogy később is minden rózsaszín lesz. Sajnos, érzelmi túlfűtöttségben nem működik az emberek tisztánlátása. Jelen módszer, ami egy 165 kérdésből álló teszt, ezt szorgalmazza. Külön kidolgozott csomag létezik azok számára, akik házasság előtt állnak. Ahogy azoknak is, akik már összekötötték életüket, vagy úgynevezett mozaikcsaládok. Azaz, mindenki túl van már hosszú kapcsolaton, amiből esetleg gyerekek is születtek, akikkel új családot alapítanak. Más kérdéskör világít rá a gondokra, egymás ismeretére azok esetében is, akik már évtizedek óta házasok. Itt már az egészségen, a gyerekek „kirepülésén” , idős szülők gondozásán van a fókusz.

Papp Erika szerint a kapcsolat erősségeire és növekedési területeire – leegyszerűsítve, a gyengeségeire – is rávilágít a diagnosztikai csomag. Nincs olyan területe az életnek, ami kimaradna a kérdéscsoportokból, amelyeket egyébként az ismert pszichológus, dr. David Olson és munkatársai dolgoztak ki fél évszázaddal ezelőtt. A tengerentúlon vagy Európa-szerte többen ismerik már, mint itthon. Még úgy is, hogy hazánkban 300 kapcsolati tanácsadó foglalkozik ezzel a módszerrel, amit az évek során többször átdolgoztak.

– A nő és a férfi véleményét egy adott életterületről, külön-külön kikéri a teszt – folytatta a szakember. – Majd ennek tükrében összevetjük, az értékelés során mindkét fél meglátását. Nézzünk egy példát: a hölgy állítja, elégedett a szexuális életükkel. Ezt az 1-től 5-ig terjedő skálán pozitívan értékeli. Míg a férfi kevesebbre. Ez már gócpont, amire oda kell figyelni. Innentől pedig a hogyanra kell koncentrálni, a megoldás „receptjére”. Ám ebben már nem a teszt, hanem a tanácsadó segít, méghozzá gyakorlatok révén. Nem okoskodik, nem az észt osztja, hanem feladatokat végeztet a párokkal. Olyan dolgokat, amik a párok fejlődését szolgálják. Nézzünk egy példát: mondjuk, ha a pénzügyek terén, ami a leggyakoribb gond, szorulnak erősítésre a kapcsolatban élők. Sokszor gond, amikor az egyik fél többet keres, mint a másik. Vagy az egyik szórja, a másik kuporgatja. A „megoldókulcsban” erre vonatkozóan szerepel költségvetési terv készítése is. Amit közösen kell megcsinálniuk. Utána együtt értékeljük ki – összegezte Papp Erika. Hozzátéve: több, mint három és félmillió pár töltötte ki világszerte a tesztet. Itthon sem kevés munkájuk akad a tanácsadóknak. No, most ezen el lehet gondolkodni, hogy jó hírnek számít-e mindez, vagy sem?

– Voltak olyanok, akik nem a problémáik miatt kerestek fel, hanem ezek elkerülése miatt. A teszt kitöltése, annak megbeszélése és a közösen végzett gyakorlatok közelebb hozták őket egymáshoz. Ahol viszont gondok voltak, ám terapeuta tanácsát kérték, esélyt adtak maguknak. Nem azt mondom, hogy a prepare enrich módszer mindent megold a kapcsolatban élő férfi és nő helyett. Ám segítséget nyújt, mankókat ad, beszélgetésre és problémamegoldásra ösztönöz.