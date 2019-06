Vakáció külföldön? Tervezéskor a környezetvédelmi előírásokra is figyeljünk!

A nyaralás elsősorban a kikapcsolódásról és a pihenésről szól, ám ha ennek helyszínéhez több száz kilométert kell autózni, akkor érdemes felkészülni minden helyzetre.

Az alap a gépkocsi műszaki átvizsgáltatása, biztosítás megkötése az utazókra és ha lehet, még az autóra is.

Az útvonal megtervezéséhez számos internetes felületen találunk segédletet és támaszkodhatunk a gépkocsi GPS-ére is, csak ne feledkezzünk meg a frissítésekről. Így megtudhatjuk, érintünk-e fizetős szakaszokat, esetleg építkezések lassítják utazásunkat, amihez bőséges ráhagyással számoljuk ki a menetidőt. Érdemes előre tájékozódni a felkeresendő településekről is, mert egyre több helyen jelöltek ki környezetvédelmi zónákat, s ide bizonyos károsanyag-kibocsátás fölötti értéket produkáló járművekkel nem lehet bemenni. Sok helyen, már környezetvédelmi igazolást kell beszerezni, és csak ennek birtokában lehet behajtani.

A Magyar Autóklub információi szerint Német- és Franciaországban plakett szolgál igazolásul, míg Brüsszelben és Antwerpenben internetes honlapon kell előre regisztrálni. Több nagyvárosban – London, Milánó, Bologna – viszont behajtási díjat kell fizetni még a kevésbé szennyező gépkocsi után is. A német nagyvárosok közül egyesekben – Frankfurt, Hamburg, Stuttgart – nem engedélyezik bizonyos területekre a fokozottan szennyező járművek behajtását és hasonló tiltásra lehet számítani Berlinben és Mainzban. Néhány olasz tartományban télen korlátozzák a környezetszennyező gépkocsik közlekedését, Piemontba pedig egész évben tilos behajtani az Euro 0 besorolású típusokkal.

Mindezt összegezve, a legkevesebb kellemetlenséget akkor szerezzük magunknak, ha útvonalunk megtervezésekor felkeressük az adott város internetes honlapját. Fontos tudnivaló, hogy a korlátozott övezetek nem azonosak a környezetvédelmi zónák területével és a levegő minőségét védő közlekedési korlátozás nem keverendő össze a történelmi városrészek védelmét szolgáló behajtási tilalommal. Célhoz érve a gépkocsit le kell parkolni, ami gyakran nem kis feladat, érdemes ezt is előre felmérni és megtervezni, hogy ne kelljen még ezzel is hosszú időt tölteni. Ehhez legegyszerűbben szállásadóinktól kérhetünk információt és segítséget. Leparkolás előtt gondosan nézzünk körül, valóban szabad-e várakozni a kiválasztott helyen, nehogy visszatérve gépkocsink hűlt helyét találjuk, ha pedig parkolójegyet vettünk, azt tegyük el gondosan, mert akár öt éven belül is érkezhet fizetési felszólítás.