Vajon jó lesz még idén a régi téli abroncs?

A jeges, havak napok még elkerültek bennünket, de az autósok többsége már téli abroncsra váltott, ha tehette. A kerékcsere alkalmával felmerülő kérdés, jó lesz-e még egy szezonra a régi, vagy mélyen a pénztárcába kell nyúlni a váltáshoz?

Egy gumiabroncs élettartama akár az egy évtizedet is elérheti, azzal azonban számolni kell, hogy még az előírások szerint megfelelően használt, kezelt és tárolt autógumik is az idő múlásával veszítenek teljesítményükből. Nem kizárólag a használatból eredő kopás fontos tényező, hanem a gumi belsejében lezajló kémiai folyamatok is, ilyenformán még a sosem használt abroncsok is elöregednek idővel és használhatatlanná válnak.

Az abroncs elöregedésének jól látható jele a felületén megjelenő kis repedések sora, amelyek idővel kinyílnak, a nagyon idős gumikból apró darabok válhatnak le, az anyag tapinthatóan ridegedig. Általános ajánlás, hogy az abroncs maximum tíz évig használható biztonsággal, ha a felületén nincsenek hiányosságok. Az abroncs korát az oldalán, keretben található DOT-szám árulja el. A négy számjegy közül az első kettő az adott gyártási év hetére utal a harmadik és a negyedik számjegy a gyártás évét jelöli. Ily módon például a keretben olvasható 1814 szerint a gumiabroncs 2014-ben, a 18. héten készült.

Persze előbb-utóbb eljön a csere ideje a kíméletes használat mellett is, mert az autógumik élettartama is véges. Ez szembetűnő is lehet, amennyiben az elhasználódás már olyan mértékű. Ezt a profilmélységen ellenőrizhetjük. A jogszabályok szerint kizárólag olyan gumiabroncsok használhatók, amelyek futófelületén a mintázat mélysége mindenhol eléri vagy meghaladja az 1,6 millimétert. Ez az előírás, de szakemberek ajánlása, hogy a barázdák mélysége legyen legalább 3 mm, hogy a gumi a megfelelő vízkiszorítási képességekkel rendelkezzen. Téli gumik esetében pedig legalább 4-5 milliméter a javasolt barázdamélység. Az elhasználtság ellenőrzésében segít a kopásjelző, amelyre ránézve látható, ha az abroncs futófelülete elérte a kritikus szintet és mindenképpen cserére szorul.

Gyakori probléma, hogy a gumik futófelülete nem egyenletesen kopik. Ennek általában két oka lehet: nem megfelelő a guminyomás, illetve a futómű hibája. Túl alacsony nyomásnál az abroncsok futófelülete két szélén kopottabb, a túl keményre fújt kerék a középvonal mentén kopik jobban. Ha a futóművel van gond, akkor inkább félrekopik a gumi, tehát a futófelületük egyik oldalán jobban elhasználódik. Először ezt a hibát kell orvosolni, és csak utána felszerelni az új garnitúrát, nehogy ezzel ugyanez a hiba jelentkezzen.

A külsérelmi nyomok szakemberért kiáltanak, csak megfelelő vizsgálattal lehet dönteni a gumiabroncs további sorsáról, az esetleges javítás szükségességről vagy a cseréről. A legtöbb sérülés könnyen javítható, ezért nem érdemes kockáztatni. A látható hibánál alattomosabb a belső baj, a szerkezet sérülése, a szálszakadás, ez a hiba sok esetben a szem előtt rejtve marad. A gumi belsejében lévő fém- vagy kevlárhuzalok teszik az abroncsot kellően erőssé, ellenállóvá. Ha ez a belső réteg sérül – durva padkázás vagy nagyobb úthiba miatt –, akkor reális veszéllyé válik a durrdefekt. Intő jel, ha menet közben a gumi huppogó hangot ad, érezhető az egyenetlensége. Ez a hiba legtöbbször bizonyos sebességtartományban jelentkezik, az első kerekek esetében könnyebb észrevenni, mint a hátsó tengelyre szereltnél. Ha ilyen hibára gyanakszunk, irány a gumis, az abroncs megforgatásakor kiütközik a hiba.

A gumiabroncsok élettartamát elsősorban és leginkább a használat módja befolyásolja. A sportos stílus évekkel rövidíti – szerencsés esetben csak – a gumik életét. A gyenge minőségű út, az időjárás viszontagságai sem tesznek jót. Emellett fontos tényező a szezonon kívüli tárolás módja. Ezt bízhatjuk a gumiszervizekre, tehát szakemberekre is. Az otthoni tárolásnál arra figyeljünk, hogy az abroncsokat porszáraz, hőtől, fagytól és napfénytől védett helyen tároljuk, és ne nyomódhassanak, deformálódhassanak hosszú hónapokig.

Ha elhasználódott az abroncs, akkor nem érdemes csak egyet-egyet vásárolni, még ha teljesen azonosat is találunk, de a tengelyenként eltérő korú és minőségű abroncsok használata is kerülendő, ha van rá mód. Tehát egyben ajánlott cserélni a garnitúrát, mert így garantálható az egységes tapadás. Ha erre nincs mód, a kopottabb kerüljön előre, mert az emiatt esetleg jelentkező tapadásvesztés könnyebben észlelhető és korrigálható, mint a hátsó kerék kifarolása és az autó kitörése.

Az autógumik veszélyes hulladéknak minősülnek, ezért nem kezelhetők együtt a kommunális hulladékkal. Ma már a legtöbb gumiszerviz térítésmentesen átveszi a használt abroncsokat, sőt némely hulladékudvarok is befogadják ezeket. Elégetésük egyáltalán nem javasolt, mert súlyosan környezetszennyezők, károsítják az egészséget, no meg komoly bírság is jár érte.