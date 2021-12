Ünnepi illatok, meghitt pillanatok

Ahogy közeledik a december és egyre inkább ünnepi díszbe varázsoljuk az otthonunkat, úgy vágyunk az igazán finom karácsonyi illatokra is.

A boltokban és drogériákban kapható illatosítók nagyon népszerűek, de magunk is könnyen készíthetünk természetes illatosítókat. Ha gyorsan szeretnék valami igazán jó illatot, akkor akár narancshéjat dobhatunk a fűtőtestre vagy épp szegfűszeggel tűzdelhetünk tele narancsot, mandarint.

Ha párologtatni szeretnénk, akkor nincs más dolgunk, mint az orrunknak kedves illatú gyümölcsöket és fűszereket társítani, beletenni egy tálba, felönteni vízzel, és már párologtathatunk is. Bátran kísérletezhetünk a fűszernövényekkel is, a fás szárúak jobban bírják és erősebb is az illatuk (zsálya, levendula), de ha nincs otthon, akkor természetesen a szekrényben megtalálható őrölt változat is megteszi, igaz, nem fog olyan szép látványt nyújtani.

A klasszikus téli illattok, melyek egymással is összeillenek, a narancs, a fahéj, a szegfűszeg és a csillagánizs. A citrom mellett látványban és illatban is szép a rozmaring, sőt használhatunk illóolajat is, akkor intenzívebb hatást érhetünk el. Egy-egy ilyen összeállítás többször is felmelegíthető, és ajándéknak is kiváló, főleg akkor, ha utolsó pillanatban kell gyorsan valamit kitalálnunk!