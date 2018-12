Ünnepi alakot öltenek a karácsonyi torták is – Beszélgetés Simon Károly cukrásszal

Már most érdemes átgondolni, hogy karácsonykor milyen süteményekkel kínáljuk a családot, a vendégeket. A tendenciákról Simon Károly, az egyik zalaegerszegi cukrászat tulajdonosa osztotta meg velünk tapasztalatait.

Ma már kisebbek a családok, mint régen, nem ülik körül olyan sokan a karácsonyi asztalt. A háziasszonyok pedig elfoglaltabbak, így jó részük nem maga süti, hanem megrendeli az édességeket – bocsátotta előre Simon Károly.

Mint elmondta: az ünnepi vacsora megkoronázásaként sokan választanak tortát, mégpedig a hagyományos ünnepi ízekben, például diót, gesztenyét, narancsot felhasználva. A csokoládés édességek is elterjedtek, manapság sok gyümölccsel variálva szeretik a legjobban, s kifejezett tendencia, hogy egyre inkább minőségi csokoládét választanak a magyarok, a tortabevonók kezdenek háttérbe szorulni.

Az igazi csokoládé magas, legalább 50 százalék kakaótartalmú és kakaóvajjal készül, és nincs benne növényi zsiradék, például pálmaolaj, mint a bevonókban ismertette a különbséget Simon Károly.

Újdonságnak számít, hogy a karácsonyi torták is ünnepi alakot öltenek manapság. Készülhetnek fényes bevonattal, megszórva csillogó, és természetesen ehető díszekkel, de kerülhet rájuk fenyő vagy hóember is marcipánból. A havas táj fehérsége is gyakran visszaköszön a tortán, igazi műalkotások készülnek ma már a cukrászatokban. Az aprósütemények és a bejglik iránt szintén megnő ilyenkor a kereslet, s nem kell félni attól, hogy előre beszerezzük ezeket, a bejglik például rendszerint több mint 20 napig eltarthatók. A bejglihez hasonlóan a zserbó is kifejezetten karácsonyi sütemény, sokan készítik vagy rendelik az ünnepekre.

Akik diétáznak, esetleg glutén- vagy laktózérzékenyek, azoknak sem kell lemondani az édességről, hiszen ma már minden, magára valamit is adó cukrászdában vagy süteményboltban beszerezhetők a számukra speciális összetevőkből készített édességek.

Simon Károly tapasztalata szerint már advent kezdetén megnő a kereslet a sütemények iránt, s az utóbbi időszakban kivétel nélkül minden évben előfordul, hogy karácsony előtt már vissza kell utasítani igényeket, mert sokkal nagyobb kapacitással lehetne csak megoldani az ünnepi dömpinget.

