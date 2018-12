Ünnep előtti stressz mandulával csillapítva

Könnyen beszél, akinek a gyümölcsösében megterem a mandula, naponta elrágicsál pár szemet, s esélye sincs vele szemben a téli depressziónak.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Nekünk, mandulafa híján, marad a vásárlás, drága mulatság ugyan, de időnként érdemes megreszkírozni. Káliumkészlete jót tesz az idegeknek, hatékony a szorongás, a stressz, a fáradtság és a szellemi kimerülés esetén – nagy hasznát vehetjük tehát a karácsony előtti lótás-futásban is. Bőséges kalcium-, magnézium- és foszfortartalmával kismamák, gyerekek és idősek csonterősítő természetes pirulája lehet, a kalcium-foszfát segíti az egészséges fogak kifejlődését és megőrzését, rendben tartja az emésztést, és oldja a hasi görcsöket, a magnézium-foszfát pedig az izomgörcsök és a krónikus fájdalmak ellenszere. A mandulában rejtőzködő ásványi sók összességükben frissítően hatnak az agyunk működésére, erősítik a vér­edények falait, kedvezően befolyásolják a szív munkáját, serkentik a légzőrendszerünket. A nyomelemek terén is akad büszkélkednivalója: vas-, mangán- és cinkraktárkészlete egészen kiemelkedő.

Már pár szem mandulával is jelentős energiához juttathatjuk szervezetünket. Ha reggelihez társítjuk, akár ebéd­időig megelőzhetjük a vércukorszintünk emelkedését – fokozza a jóllakottság érzését, így kevésbé áll fenn a túl­evés veszélye. Viszonylag sok, 19-30 százalék fehérjét, 15-16 százalék növényi rostot, 4 százalék szénhidrátot és értékes aminosavakat tartalmaz. Igen tetemes, közel 60 százalékos a zsírtartalma, amely telített és telítetlen zsírsavakból (palmitin-, palmitol-, sztearin-, olaj- és linolsavból) áll – a teljes vegetáriánusok étrendjének hasznos kiegészítője. Mag létére kész vitaminbomba, kiváló B₁-, B₂-, B₆-, és E-vitamin-forrás. Az E-vitaminban dúskáló mandulaolaj kiváló bőrápoló szer, fürdés után a még nyirkos bőrbe kell bedörzsölni. Használható a napégés megelőzésére és az enyhén nap perzselte bőr gyógyítására. Bőrtápláló hatása okán a kozmetikai ipar is lecsapott rá, arckrémek, testápolók, bőrradírok alkotójaként használja.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A belső barna maghéjat, amely megvédi a bél olaját a légköri oxigéntől és a meg­avasodástól, a világ kincséért le ne köpesszük, egyrészt jó ízű, másrészt az antioxidánsok a mi szervezetünkben is védelmezően hatnak, rendszeres fogyasztásával csökkenthető a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása.

A mandula tárolása nem egyszerű feladat, értékes olajkészlete könnyen károsodik, megavasodik. Jó hűvös hűtőben viszonylag magas páratartalom mellett tartható el a legtovább, de így sem lehet egy évnél öregebb, mert bepenészedhet, megmolyosodhat. Tisztítva könnyen átveszi a szagokat, ha a füstölt húsok mellett parkoltatjuk, ne csodálkozzunk majd, ha a karácsonyi mandulatortánknak sonkaszaga lesz. A magokat persze ehetjük nyersen is, készítsünk belőle reggelire például egy jó kis mandula­italt – felturbózhatjuk vele az egész napunkat. Fél liter tejet keverjünk össze 15 deka őrölt mandulával, 1 evőkanál mézzel, tegyünk bele egy félbevágott vaníliarudat, forraljuk fel, hűtsük langyosra, szűrjük le – jól nyomkodjuk ki még a pép levét is.

Íme a karácsonyi manduláskeksz-recept: 15 deka finomra őrölt mandulát ( vagy mandulalisztet) összegyúrunk 3 evőkanál kókuszzsírral (vagy vajjal), 1 tojással, 1 teáskanál fahéjjal, 2 teáskanál édesítővel, 1 csipet sóval. A tésztát kicsit a hűtőben pihentetjük (nem a füstölt kolbász mellett!), majd nyújtjuk, kiszaggatjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, előmelegített sütőben sütjük.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS