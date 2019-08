Újra győzött Barta Balázs, a letenyei réteskirály

A letenyei Barta Balázs eredendően hentesnek tanult, jelenleg is szakmájában dolgozik, de szabadidejében gyakran készít réteseket különféle családi alkalmakra. E tudását szinte a tökélyre fejlesztette, olyannyira, hogy nemrég negyedszer is kiérdemelte a Réteskirály címet.

A jelenleg Ausztriában dolgozó Balázsnak van egy csapata, egy 7 fős baráti közösség, mellyel évről évre részt vesz a Vasváron megrendezett hagyományos rétesfesztiválon.

– A Nagy Gáspár Művelődési Központ immár évek óta megszervezi a rétesfesztivált, amely idén a Vasvári Családi Rétesnap címet kapta – bocsátotta előre Barta Balázs. – Öt éve mi is rendszeresen ott vagyunk a programon a barátaimmal. A mostani rétesnapon – mely egyben rétessütő verseny is – legnagyobb örömömre negyedszer is elnyertem a Réteskirály címet, a csapat pedig ajándékcsomaggal tért haza. Ötven kilogramm lisztet dagasztottunk be, mi készítettük a legtöbb rétest. Hagyományos rétesfajtákat sütöttünk, káposztást, túróst, tökös-mákost, illetve túrós-fügés, túrós-szedres és túrós-meggyes rétes is készült. Ami pedig igazán különlegesnek mondható, az a gesztenyés-rumos meggyes volt, szerintünk nagyon jól sikerült.

S hogy hogyan lesz egy hentesből réteskirály? Balázst ismerősei hívták meg anno a mesztegnyői rétessütő fesztiválra, amelyen először csak vendégként, majd segítőként vett részt, jól megfigyelt minden mozzanatot, három év múlva pedig már versenyzőként tért vissza. Rögtön be is zsebelte a különdíjat, míg 2009-ben 2. helyezett lett az országos fesztiválon.

– Úgy indult a dolog, hogy búcsú lett volna nálunk, Letenyén és a nagynénémmel megbeszéltem, hogy jön segíteni rétest sütni, mert a búcsúnak az a tradicionális édessége – magyarázta Barta Balázs. – Aztán előző este telefonált, hogy sajnos közbejött valami, nem tud segíteni, így hát nem volt mit tenni, nekiálltam egyedül – és állítólag egész jól sikerült. A mesztegnyői receptet használtam és azzal dolgozom mind a mai napig. Ezzel kezdtem el versenyezni is. Azt gondolom egyébként, az emberek pusztán azért nem sütnek rétest, mert félnek tőle, hogy nem sikerül jól. Nem kell, én biztatok mindenkit, bátran álljon neki. A rétes a magyar gasztronómia egyik unikuma, nem szabad hagyni, hogy feledésbe merüljön. Valószínűleg a 16. században török hatásra honosodott meg hazánkban, elődje a Balkánon ma is létező baklava lehetett. Napjaink feltekert, töltött rétese a 18–19. század fordulóján alakult ki az Osztrák–Magyar Monarchia területén, azóta Magyarországon az ünnepi, lakodalmi étkezéseknél hagyományos édességnek számít.

Balázs szerint a többség azt gondolja, hogy a töltelék a lényeg, pedig nem: a tészta. Ha valaki az édesség tésztáját jól megcsinálja, már bármilyen tölteléket tehet bele.

– A jó tészta titka, hogy nagyon ki kell dolgozni, hogy hólyagos, azaz levegős legyen – fogalmazott a réteskirály. – Meg lehet csinálni géppel, de azért kicsit dagasszuk át kézzel is, mert úgy érzékelhető, hogy milyen az állaga. Ez is fontos, mert ha túl kemény, akkor azért nem lehet nyújtani, ha meg túl lágy, akkor azért. Sajnos, ez nem megspórolható, ki kell kísérletezni, milyen állag a legmegfelelőbb. A töltelékek tárháza pedig gyakorlatilag végtelen: csináltam már káposztás-szalonnást (ezzel értem el a 2. helyezést Mesztegnyőn), tökös-sajtost, csokis-túróst, szalonnás-túróst. Ha valaki kicsit kreatív, ki tud találni ilyeneket, mindig az a szempont, hogy az ízek harmonizáljanak egymással. Aztán van, amikor a véletlen kényszerít minket arra, hogy lépjünk, ami végül jól is elsülhet, így született a tökös-sajtos rétes. Eredetileg tökös-mákost készítettem otthon, de elfogyott a mák, viszont volt a hűtőben sajt. Arra gondoltam, hogy belereszelem, kipróbálom, milyen párost alkotnak együtt. Jó lett… Akárcsak a kolbászos, a tésztába csak tejföl és paprikás házi kolbász húsa került. Ez is nagyon finom volt.

Balázs tapasztalatai szerint az emberek jobban szeretik az édes réteseket, azon belül is a jól megszokott, hagyományos változatokat, a különlegesebb, ne adj’ isten sós ízekkel még csak barátkoznak.

Azt is elárulta végül: nagy álma, hogy egyszer nyithasson egy rétesházat – természetesen, már itthon.

– Azt szokták mondani, az ember abban a legjobb, amit szeret csinálni – tette hozzá. – És én nagyon szeretek rétest sütni, a kislányom mellett ez a legkedvesebb időtöltésem.