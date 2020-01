Újra divat a bordűr

Újra divatba jött a bordűr, amely kiválóan alkalmas arra, hogy feldobjuk vele az egyszínű vagy akár egyhangú lakástextileket, enteriőröket.

A különféle szélességű, szegett, műszálas anyagú bordűr megjelenhet az ágytakaró szélén vagy akár két oldalán, közepén végigfuttatva. Díszpárnára is varrhatjuk, dekorfüggönyre, asztalterítőre úgyszintén. Bútorkárpitozásnál szintén használhatjuk, akár egy puff szélét végigszegélyezve, de ha csak egy bordűrrel díszített kispárnát teszünk a kanapéra, már az is hatásos.

Egy sima, egyszerű rolófüggönyre feldolgozva önmagát díszíti, a párnákon két különböző szín összekötője is lehet, csak a színek a bordűr színeivel harmonizáljanak. A színeket nagyon jól lehet kombinálni, a bordűr szélességével ugyancsak lehet játszani. Például a sötétítőfüggöny kaphat szélesebbet, míg a díszpárnák keskenyebbet ugyanabból a mintából. A bordűrön két, maximum három szín jelenik meg, utóbbi esetben a harmadik szín ezüst vagy arany csillogású, de leginkább a két szín jellemző. Fontos, hogy a bordűr színével egyezzen vagy harmonizáljon a drapéria színe, így egyből megteremtettük az összhangot. A bordűr színei mindenképpen köszönjenek vissza a kárpitok színében is, legyen az ülőgarnitúra, függöny vagy párnahuzat. A bordűröket eleve az úgynevezett uni, azaz egyszínű anyagoknál célszerű használni, hiszen már az anyagában mintás textilek mellett is túl sok. Bőven elég a mintából annyi, amennyi a bordűrön van. A kész csíkok méterben kaphatók, a színválaszték széles, a mintaválaszték szintén. Akár klasszikus vagy modern stílusút is vásárolhatunk, és még szállodaminőségű lakásban is dekorálhatunk vele. Törökös, keleti motívumokkal gazdagított, görögös vagy barokkos egyaránt van a palettán, amint geometrikus mintás, és egy jól megválasztott bordűr még a reneszánsz stílusú helyiségekben is megállja a helyét.