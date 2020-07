Újítsuk fel a régi radiátorokat!

A fűtési szezon végeztével érdemes elgondolkodni a fűtőtestek felújításán, cseréjén. Sokszor már egy alapos takarítás, vagy átfestés sokat javít az összképen, de teljes, vagy részleges takarás is segíthet. Előbbivel magunk is próbálkozhatunk, utóbbit jobb szakemberre bízni.

Mérlegeljük azt is, hogy mindegyik radiátorra szükség van-e, amelyiket nem, vagy csak nagyon keveset használjuk, ilyenkor akár le is vetethetjük. A kopott radiátorokat felújíthatjuk, a legegyszerűbb megoldás a zománcfestékkel való átfestés. A klasszikus fehér szín helyett azonban választhatunk egy másik, a helyiséghez jobban illő színt is. Így a fűtőtest ugyan továbbra is látható marad, de szinte új dísze lesz a szobának. A művelettel magunk is megpróbálkozhatunk. Lehetőleg jó minőségű festékkel és ecsettel dolgozzunk, a parkettát, járólapot pedig a földre terített papírral, vagy fóliával védhetjük meg a lecsepegő anyagtól.

Számos megoldással részben, vagy teljesen is eltakarható a radiátor. Nem kell feltétlenül a teljes láthatatlanságra törekedni. Fontos tudni, hogy a burkolatnak el kell érni a kürtőhatást, vagyis lehetővé kell tenni, hogy a hideg levegő alulról beáramolhasson, majd felülről meleg levegőként jöjjön ki. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy hiába apácarácsos, vagy bármilyen más módon nyitott szemből a fűtőtest, ha felülről teljesen lezárjuk, nem érezzük majd a meleget.

Divatos a radiátor fölötti, de azt nem befedő lebegő polc. Gyors és mutatós megoldás hiszen vonzza a tekintetet, eltereli a figyelmet a fűtőtestről. Tehetünk rá a helyiség stílusához illő díszeket, kiegészítőket. A vintage és a rusztikus stílusú otthonokba jól illik a raklapból készült burkolat, de akár régi kerítéselemekből, vagy bármilyen kovácsolt vasból – hőálló festékkel leápolva-, is elkészíthető. Egyes gyártóktól rendelhető egyedi méretű és megjelenésű radiátor is. Aki ilyet szeretne, annak mélyen a pénztárcájába kell nyúlnia, de kétségtelenül mutatós megoldás. A régi fűtőtesteket egyébként megéri modernebbekre cserélni mert sokkal nagyobb és hatékonyabb a hőleadásuk. Vásárlásnál tartsuk szem előtt a helyiség hőigényét, ez nagyban függ például az elhelyezkedéstől, a hőszigeteléstől és a nyílászárók minőségétől.

Aki radiátorcserét tervez, annak is érdemes a meleg hónapokban elvégeztetnie a munkát. Ilyenkor tanácsos légteleníteni is a rendszert, illetve a portalanítás, átmosás még az újabb fűtőtestekre is ráfér.