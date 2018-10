Újabb tanulmányon dolgozik az egykori pingpongozó, dr. Dobó László

Tartalmas életet tudhat maga mögött az idén 85 esztendős dr. Dobó László. Nem csak pedagógusként, aktív asztaliteniszezőként, hanem helytörténészként is maradandót alkotott.

Hajlott kora ellenére most is újabb tanulmányköteten dolgozik, melyben eggyé olvad a helytörténész és a sportoló: hiánypótló könyvet ír a Zala megyei, s benne a nagy múltú nagykanizsai asztalitenisz történetéről. Mint elmondta, szubjektív szemle készül, azokkal a sportolóegyéniségekkel a fókuszban, akik ugyan sohasem voltak híradások főszereplői, de munkájukkal hozzájárultak a sportág fejlődéséhez. S nem utolsósorban: egy kicsit önéletrajz is lesz a könyv.

– 1950 körül kezdtem asztaliteniszezni, s majdnem a nyolcvanas évek közepéig a Kanizsa Sörgyár SE aktív játékosa voltam – idézte fel. – Ennek a több, mint 30 évnek azon személyiségeit szeretném kicsit reflektorfénybe állítani, akik az említett időszakban nem gyakran álltak ott, gondoljunk csak Polai Dezsőre, Baranyai Lajosra, vagy Deák Ferencre. Én ezekkel az emberekkel együtt játszottam, úgy érzem jól megismertem őket, zalaegerszegieket, nagykanizsaiakat, s a velük kapcsolatos emlékeimet vetem most papírra. A könyvvel az elképzeléseim szerint néhány hét múlva végzek – hogy lesz-e kiadó, azt még nem tudom, mert már nincs erőm ahhoz, hogy kilincseljek a kötettel, de abban bízom, hogy valakinek az érdeklődését felkelti majd…