Új utakon szerb és magyar...

Húsz esztendővel ezelőtt zajlott a máig vitatott hovatartozású Koszovó déli részén, a szerb–albán határ közelében a košarei csata. 108 szerb katona esett el az albán fegyveresekből verbuválódott, Koszovói Felszabadítási Hadsereggel (UÇK) vívott összecsapások során.

Az elesett szerb harcosok egyike a vajdasági Cérna Tibor, egy magyar származású, mindössze 21 éves fiatalember volt, akire Szerbiában hősként emlékeznek.

Közös történelmünk sok évszázada összeköt bennünket. Szerb felesége volt II. (Vak) Béla királyunknak (1131–1141), és ezzel szerb királynéja a magyarságnak. Az elkövetkezendő évszázadok során vállvetve harcoltunk a délről érkező muzulmán hódítás ellen. Persze a viszonyunk nem mindig volt felhőtlen, hiszen komoly összecsapásokra került sor szerb és magyar között 1848-ban, majd az első világháború időszakában is. Következett az újvidéki „hideg napok” 1942 januárjában a maga közel 4 ezer szerb áldozatával, majd a délszláv bosszú 1944 őszén ártatlan magyarok ezreinek kegyetlen halálával.

Nem hittem volna, hogy még egyszer kezet foghat ezután szerb és magyar. De megtörtént. Orbán Viktor kormányának köszönhetően néhány éve kezdődött el valamiféle tényleges megbékélés. A hivatalos magyar bocsánatkérésre a „hideg napokért” a szerb parlament nyilatkozata volt a válasz, a vajdasági magyar polgári lakosság ellen 1944-45-ben elkövetett gonosztettek elítéléséről. Majd következett 2017 nyara: a szerb állam emlékművet állított egy vajdasági magyarnak…

A koszovói harcok 1999. április 9. és június 10. között zajlottak. A košarei csata egy megfigyelőpont környékén folyt, nem messze az albán határtól, amit fiatal szerb katonák védtek. Egyikük volt Cérna Tibor. 1999. április 9-én hajnali 3 órakor Szerbia (Koszovó) és Albánia határvonalának albán oldaláról tüzérségi támadás kezdődött, majd az albánok három irányból próbáltak meg benyomulni Koszovóba: egy hadoszlopuk Rrasa e Koshares felé, a főerőik a jól védett košarei megfigyelőpont irányába, a harmadik UÇK alakulat pedig Maja Glava felé támadott. Véres harcok kezdődtek, melyek egész nap folytak: 4 halott és egy sebesült volt az albán oldalon és 23 halott a szerbeknél.

Miközben a túlerőben lévő – az albán reguláris hadseregtől és a NATO légierejétől is támogatott – UÇK elérte a Rrasa e Koshares csúcsát, a szerbek lassan vonultak vissza, de keményen kitartottak, így a csata egész éjjel folyt: jelentéseik szerint az albán felkelőket brit, francia, német és olasz különleges erők is segítették. Másnap reggel az albán hadsereg nehéztüzérséggel lőtte a szerbek állásait, majd az UÇK elfogta Maja Glavát és folytatta előrenyomulását a košarei megfigyelőpont felé, amit végül április 10-én este 7 óra körül foglaltak el. A következő reggel beérkeztek a szerb erősítés első csoportjai, majd elérték a frontvonalat a koszovói szerbekből verbuválódott partizán-alakulatok is.

Az albán előretörés lelassult, majd április 12-ére virradóra az UÇK lerohanta az Opijazban állomásozó szerb erőket is, de minden támadásukat visszaverték. Az albánok erre a frontvonal teljes szélességében támadást indítottak, de alig haladtak valamit, miközben súlyos veszteségeket szenvedtek. A nap folyamán egyre-másra érkeztek be az újabb szerb egységek és a nehéztüzérség, így az UÇK támadása végül elakadt. Április 13-án az albán hadsereg megpróbált közbeavatkozni, és az észak-albániai Krumë térségéből támadást indított, de a megerősített szerb vonalakat már nem sikerült áttörniük. Másnap a szerbek ellentámadást indítottak Maja Glava térségében, ahol visszanyomták az UÇK-t, de teljesen nem tudták kivetni őket állásaikból. A frontvonal megmerevedett Koszovó déli részén, nem messze az albán határtól: volt olyan pont, ahol az ellenséges lövészárkok 50 méterre sem voltak egymástól.

Ekkor halt meg Cérna Tibor is: 1999. április 28-án, az albán tüzérségi tűzben megsérült társait akarta hátravinni, mikor egy mesterlövész orvul megölte. Pedig a parancs az volt, hogy senki nem jöhet ki a lövészárok fedezékéből, de Tibor nem akarta sorsukra hagyni sebesült szerb bajtársait. Nyaklövést kapott, de nem halt meg azonnal, még megpróbálta bekötni a sebét, végül elvérzett…

1999 májusának elején a szerbek megpróbálták visszafoglalni a košarei előőrsöt. A támadások az albán hadsereg tüzérségi tüze miatt sikertelenek voltak. A szerb hadsereg május 6-án Rrasa e Koshares térségében indított támadást, amit 4 nappal később tankok segítségével ismételt meg: a szerbek kezdetben sikeresen nyomultak be az UÇK első vonalai közé, de május 11-én a NATO bombázói siettek az albánok segítségére, így a szerbek kénytelenek voltak visszavonulni. Május közepén Mrcaj környékén dúltak véres harcok, amelyek végül a szerbek győzelmével értek véget: ezáltal az egész koszovói albán támadás kifulladt. A súlyos veszteségeket szenvedett UÇK helyzetét tovább rontotta egy május 22-i téves NATO-bombázás, amelyben 67 albán fegyveres vesztette életét.

A koszovói összecsapások hivatalosan 1999. június 14-ig tartottak: ekkor írták alá a Kumanovo-megállapodást, amelynek értelmében a szerb hadsereg, a rendőri erők és a partizán-alakulatok kivonultak Koszovóból, míg az albán UÇK letette a fegyvert és feloszlatta magát. Koszovóba KFOR csapatok vonultak be, majd hivatalosan független állammá vált, de ezt a Föld sok országa nem ratifikálta, így a térségben máig sincs béke az albánok és a szerbek között.

2017. június 14-én szülőfalujában, Torontálvásárhelyen avatták fel Cérna Tibor emlékművét. A gyászoló anya, Cérna Katalin és Aleksandar Vučić szerb elnök közösen leplezte le a mellszobrot. Vučić hangsúlyozta: egész Szerbia sokkal tartozik ezeknek a katonáknak, köztük Cérna Tibornak, akik 1999-ben estek el a koszovói háborúban. A szerb elnök beszédében magyarnak nevezte az elesettet, akiről a vajdasági média híradása szerint azt mondta: „Tibor Cérnának, az embernek, a hősnek, a magyarnak, Szerbia polgárának, ezzel az emlékművel szeretnénk köszönetet nyilvánítani, amire rászolgált. Az ő országától, az ő szülőhazájától, az ő Szerbiájától”.