Tündéri kutyusok várnak új családra a Bogáncs Állatmenhelyen

Számtalan szomorú sorsú, de kedves és aranyos jószág szeretné, hogy örökbe fogadd! Válassz közülük házi kedvencet!

Lipton

A labrador-németjuhász keverék fiú már nem fiatal, ugyanis 2008-ban látta meg a napvilágot. A menhelyre még 2011-ben került, akkor a gyepmester fogta be. A tündéri kutyus hamar gazdára lelt, ám 2015. szeptemberében visszakerült a Bogáncs Állatmenhelyre. Gazdái azért váltak meg tőle, mert nem tudtak mit kezdeni szökési akcióival.

Ivartalanítása után szerencsére ez változott, nyugodtabb lett. Szökésre még ma is hajlamos, ám csak akkor, ha nem foglalkoznak vele és unatkozik, bár a magas, erős kerítés megakadályozza a csatangolásban. Kevés nála jóindulatúbb eb létezik! Kanokkal és szukákkal is megtalálja a közös hangot, de a cicákkal való kapcsolata nem ismert. Gyerekek és idősebbek is bátran örökbe fogadhatják, kezdő kutyatartók számára is tökéletes választás. Itt tudhatsz meg többet!

Ében

A csodaszép fekete fiú 2015 júniusában látta meg a napvilágot. Kislengyelben kóborolt, ahol egy buszmegállóba költözött be. Ében nagyon barátságos jóság, így minden korosztály mellé bátran ajánlnák, ám mérete és aktivitása miatt erős fizikumú gazdára lenne szüksége.

A szuka kutyákkal jó a kapcsolata, a kanokkal domináns, a cicákhoz fűződő viszonya nem ismert. Ismerd meg jobban!

Bogáncs

Bogáncs egy 2016-ban született puli keverék fiú. Kabáról mentették, mivel gazdája rossz körülmények között tartotta. Szomorú sorsa miatt eléggé bizalmatlan az emberekkel.

Egyedüli kutyának ajánlott, szukákkal és kanokkal is domináns. Gyerekek mellé nem való, de idősebbek mellé már befogadható. Olyan gazdát keres, aki türelmes és szeretettel veszi körül. Hamarosan ivartalanítva lesz. Részletek a Bogáncs Állatmenhely oldalán.