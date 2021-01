Tudtad, hogy zalai származású a Heti Kutya vloggere? Így nőtte ki magát Fata László hobbija

Az ország egyik legnépszerűbb kutyás videócsatornáját készíti a gazdasági életből ismert, zalai származású Fata László. A cafeteria-szakértő hobbija rövid idő alatt kinőtte magát.

Fata László, mint legtöbben, gyermekkorában találkozott először kutyákkal, hiszen nagyszüleinél több is volt. Aztán 2016-ban gondolta úgy a család, hogy örökbe fogad – méghozzá egy terrier keveréket. Voltak ugyan félelmeik, de megnyugtatták őket, Sherlock közepes aktivitású, a tipikus terrier fajtajegyeket csak mérsékelten hordozza. De, ugye, lakva ismeri meg az ember a másikat, és ez a kutyákra is igaz.

– Kiderült, van vele feladat rendesen – folytatja a történetet a gazdasági szakember –, viszonylag hamar szembesültünk azzal, ahhoz, hogy együtt járhassunk például túrázni, kirándulni, nagyon sokat kell tanulni. Mindenkinek. Voltunk több kutyaiskolában, s ma már minden harmonikus, rendben megy. Ez a folyamat pedig hozta a gondolatot, szívesen elmesélném másoknak, milyen az, amikor egy kutya az élet, a család része. Úgy gondoltam, ezzel talán tudok segíteni azoknak, akik a nagy döntés előtt állnak.

Fata László azzal is tisztában volt, ehhez szüksége van szakértőkre, hiteles, tapasztalt kutyásokra. Ám mindenekelőtt elkezdte tanulmányozni a Youtube működését, elmerült a videókészítés rejtelmeiben, majd 2019 őszén beszélgetésre kért három szakembert, aki igent mondott – és onnan már nem volt visszaút. Egy évvel ezelőtt elindult a Heti Kutya csatorna, amely gyorsan népszerű lett. Egyrészt a szakmában, hiszen az egyszemélyes stábot szinte mindig örömmel fogadják, s a nézők is megkedvelték a csatornát, akad olyan film, amit több mint tizenötezerszer néztek meg.

– Sok emlékezetes forgatás volt ez idő alatt – mondja a vlogger. – Az egyik ezek közül a schipperke fajtabemutató. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező tenyésztővel, kutyás szakemberrel találkoztam, aki mögött hatalmas tudás áll. Miatta is maradandó élmény ez a rész, a kutyák pedig… Azóta is sokan kérdezik: miért nem figyelek az interjúalanyra? Nos, a válasz egyszerű. Forgatás közben ugyanis azt láttam, a fekete csapat hol a mikrofont, hol az állványt viszi, folyamatos akcióban voltak a kutyák. Arra is kellett koncentrálnom, vajon mi marad a technikából.

Az epizódok nagyon sokszínűek. Akad, amelyben Sherlock meséli el jó adag humorral egy napját, s van, ami az agility világát mutatja be, válogatott versenyzőkkel, Eb-, vb-résztvevőkkel.

– Rengeteg tanulás van emögött – teszi hozzá Fata László –, egyrészt a filmezésről, másrészt természetesen a kutyákról, például a fajtákat illetően. Ha például ma kellene választanom, egészen más szempontok alapján tenném, másként kezdeném, mint négy éve.

A vlogger tavaly beiratkozott egy habilitációs kutyakiképző tanfolyamra, hogy még jobban elmélyüljön ebben a világban, de a Heti Kutyára továbbra is kedves hobbiként tekint. Úgy vágott bele, a Youtube-csatorna jó ürügy arra, hogy tenyésztőkkel, szakértőkkel és különféle kutyákkal találkozzon, ismerkedjen meg, s még ma sem tűz maga elé konkrét célt, de azt érzékeli, az érdeklődés folyamatosan nő a filmek iránt. A tapasztalatok pedig egyre gyűlnek.

– Menet közben szembesültem azzal, milyen a tartalom-előállító oldaláról mondjuk a vírushelyzet, vagy a szeptember 1-jei iskolakezdés. Sosem gondoltam volna, hogy a nézettségre mindez ekkora hatással van. Szóval, ez még mindig hobbi, tanulom, és nem tervezek komoly üzleti kifutást. Csinálom, mert szeretem. Kifejezetten jó, kreatív tevékenység a szakmám mellett a filmek elkészítése, vágása, s jólesik néha visszanézni egy-egy régebbi adást.

A kutyák – túl Sherlockon – már korábban is benne voltak Fata László gondolataiban. Cafeteria-szakértőként vizsgálta például, mik azok a tágabb értelemben vett juttatások, amelyekkel a munkahelyi légkört befolyásolni, javítani lehet. Az egyik jó válasz erre a kutya.

Az elmúlt években már nemcsak kisvállalkozásoknál, hanem nagy cégeknél, irodaházakban is születtek olyan döntések, miszerint a négylábúak bejárhatnak gazdáikkal. Anélkül, hogy mélyebb szakmai elemzésbe kezdenénk, tényként: jelenlétük pozitív hatása a hangulaton túl a gazdasági és munkateljesítményben is mérhető.

A kutya pedig közös téma munka közben, egy-egy tanácsadás alkalmával vagy konferencia kávészünetében. Jönnek a személyes történetek, tapasztalatok és persze a kérdések, ki mit hogyan csinál. Ilyenkor gyakran még a kiemelt gazdasági szereplőkről is kiderül, otthon éppúgy van gumicsizmájuk, amiben rossz időben sétálni viszik a kutyájukat.

– Amikor a csatorna működtetéséhez megvettem a mikrofont, a világítást, a fényeket, nem gondoltam, hogy mindez egyszer a fő szakmámban is szerepet játszik majd – fogalmaz Fata László. – Ám a világ átalakult, egyre fontosabb az online jelenlét a gazdasági területen is. Nekem pedig csak elő kellett vennem a Heti Kutyához használt szettet, hogy tanácsadást, előadást tartsak, vagy bejelentkezzek egy konferencián. Egészen más minőséget lehet nyújtani, ha csak egy laptop áll rendelkezésre, vagy úgy, hogy komplett videótechnikád van. Aki ismer mindkét oldalamról, felfedezhette, a tanácsadói megjelenésem vizuális háttere pont ugyanaz, mint a kutyás „videó­stúdió”: a lakásban berendeztem egy kis sarkot, amely most a hobbim és a munkám egyik nagyon fontos színtere.

Fata László természetesen a felelős állattartásra is igyekszik felhívni a figyelmet. Aktuális téma, miszerint a vírushelyzet és a korlátozás megnövelte az érdeklődést a menhelyeken. Ám félő, lesznek olyanok, akik ha már nem lesz szükségük „alibikutyára”, sorsukra hagyják, vagy jobb esetben visszaviszik az állatot.

– Az ilyen kutyák pedig elképzelhető, hogy sokkal nehezebben fogadnak a jövőben új gazdit a bizalmukba – szögezte le. – A csatornát azért is hoztam létre, hogy tudatosítsam a felelős állattartás gondolatát. A kutyázás ugyanis mindig megelőző gondolkodással jár, vagy ha ez elmarad, utána rengeteg olyan munkával, feladattal, amire nem számít az ember. Ám ezt akkor már illik vállalni. Különösen káros lehet, ha egy kutya idővel visszakerül a menhelyre, s azzal a tudattal kell élnie: már megint majdnem volt egy gazdám…

Akkor jó, ha alapos és megfontolt a döntés, akár tenyésztőhöz, akár a menhelyre megy valaki, teszi hozzá a vlogger. Ezt a szakemberek, állatvédők is igyekeznek segíteni, ösztönözni, hogy ne hirtelen elhatározásból vegyen valaki magához egy kutyát, mert annak sokszor nincsen jó vége. A vírushelyzettől függetlenül is vannak történetek nagy fellángolásokról és az azt követő szembesülésről, hogy a kutyás élet mivel jár.

– Nálunk is hosszabb folyamat volt például annak kiválasztása, milyen kutya érkezzen a családba – árulta el Fata

László. – Állatorvosi segítséggel jutottunk el egy olyan szakemberhez, aki alapos információgyűjtést folytatott velünk első lépésként. Elmeséltük, hogyan élünk, és a mindennapjainkban miként képzelünk el egy állatot. Majd ahogyan tisztult a kép, több ajánlatot is kaptunk olyan kutyákról, amelyek illettek a mi elképzeléseinkhez, habitusunkhoz. Sherlock pedig a család része lett.