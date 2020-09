Tótpeti Lili élményei az elmúlt időszakból

A Tündérszépek 2020 királynője, a nagykanizsai Tótpeti Lili nyara szerelmével, Horváth Dániellel jól alakult, s az ősz is tartogatott meglepetést.

Lili július 2-án ünnepelte a 19. születésnapját, s ebből az alkalomból párja egy meglepetés utazással lepte meg. Az útjuk először Budapestre vezetett, ahol sokat sétáltak a városban és a programból az állatkert megtekintése sem maradhatott ki. Meglátogatták a közel hat hektáron elterülő Veresegyházi Medveotthont, mely Közép-Európa egyetlen Medveotthona. Megtudták: az ott élő állatok fajtája és egyedszáma folyamatosan változik, hiszen az ország minden részéről érkeznek oda példányok. Magántartásból, más állatkertekből és külföldről is kap az otthon állatokat. Lili és Dániel ezután Gyulára utazott, a fürdőben töltődtek fel.

A nyaralások sorából a tengerpart sem maradhatott ki. A koronavírussal kapcsolatos szabályok fokozott betartása mellett Lili a családjával és párjával a horvátországi Cirkvenica tengerpartján lazított. A fiatal lány elmondta: nem volt tumultus a nyaralóhelyen, de egyébként is kerülték a tömeget, a vendéglőkben pedig betartották a távolságot.

Ősszel pedig egy új családtaggal, a Dalton névre hallgató drótszőrű német vizslával bővült a család. A világszerte az egyik legismertebb német vadászkutya egyelőre még csak két hónapos, de Liliék rajonganak érte.

Tótpeti Lili korábban agrármérnöknek készült, ám úgy döntött jövőre immár az anglisztika szakra jelentkezik. A középiskolás évek alatt is kedvelte az idegen nyelveket, most angolból egy újabb nyelvvizsgára készül. A jövője szempontjából értékesnek érzi az átgondolt váltást, ugyanis az angol nyelv anyanyelvi szintű ismeretével taníthat is, de a turizmusban is feltalálhatja magát.