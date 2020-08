Tossa de Mar volt az első spanyol település, melyet felkapott a turizmus

Spanyolország észak-keleti partszakasza, a Costa Brava, más néven a vad part kedvelt turistacélpont. Zala megyéből közel 24 órás autóút, így inkább repülőgéppel érdemes elindulni.

A 150 kilométeres partszakaszon sziklaszirtes szakaszok, ahol kavicsos és homokos strandok húzódnak. A leglátogatottabb tengerparti üdülővárosok: Tossa de Mar, Lloret de Mar, Malgrat de Mar és Santa Susana. A települések hangulatosak és különbözőek. Akik nyugalomra vágynak válasszák a kedves óvárossal rendelkező Tossa de Mart, akik kivennék részüket a zajos éjszakai életből, azoknak Lloret de Mar a megfelelő.

Tossa de Mar hatezer lélekszámú kisváros, ám a nyári szezonban több ezer turista keresi fel szállodáit, apartmanjait. Ahogy a helyiek hívják Tossa volt az első település, amit felkapott a nemzetközi turizmus. A kristálytiszta vízű, durva szemű homokkal borított strandja felett impozáns vár emelkedik, bástyáiról csodás kilátás nyílik a tenger felé. A vár tövében fehérre meszelt falú házaival bújik meg a halászfalu. Itt vannak a legjobb éttermek és kávézók, míg a parton szállodák sorakoznak.

Tossa de Mar óvárosa, a Vila Vella 12. századi. Ma is a történelmi múltat idézi, amelynek során őrtornyával védte a várost a 14. századi kalóztámadásoktól. Különlegessége, hogy itt található az egyetlen középkori erődítmény, amely megmaradt a katalán partszakaszon. Mintegy 80 ház áll még itt, közül már csak néhányat laknak helyiek. Az óváros legmagasabb pontján világítótorony, a Far de Tossa áll, amelynek helyén egészen a 19. századig a város urának kastélya állt. Ha a város további turistacélpontjaira is kíváncsiak vagyunk, akkor vár még ránk a Municipal Múzeum, ahonnan egy kis átjárón érjük el a sziklák között eldugott El Codolar partszakasz, ahol egy kisebb strand is fellelhető, mérete miatt gyorsan meg is telik fürdőzőkkel. Tossa de Mar történelmi múltja egészen a római korig nyúlik vissza, ezt bizonyítják egy római villa maradványai, ahol számos mozaikburkolata ma is megtekinthető. Érdemes ellátogatni az Archeológiai Múzeumba is, hiszen a városban alkotott néhány művész – például Chagall – alkotásait is meg lehet nézni. A kulturális program után három strand közül választhatunk, mindegyik aprókavicsos, szinte homokos, ám viszonylag gyorsan mélyül a part, ami igazán a könnyűbúvárkodás rajongóinak kedvez.

Számos étterem kínál finom falatokat, helyi specialitásokat, mint a gazpacho, a paella, a churros, de akinek nem jön be a spanyol konyha,az remek pizzával, vagy steakkel is vigasztalódhat. Italnak pedig kötelező az alacsony alkoholtartalmú, bor alapú sangriát választani.

Érdekesség, hogy a Pandora és a bolygó hollandi című, 1951-es filmet – Ava Gardner főszereplésével készült – jórészt Tossában forgatták, ezért áll itt a színésznő életnagyságú szobra.

A Costa Bravaról kimozdulva egy napos túra keretében bejárható Barcelona, illetve a 880 környékén épült Santa Maria de Montserrat bencés kolostor a Montserrat-hegyen, Barcelonától 50 kilométerre.