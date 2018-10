Törpe selyemmajmok és társaik a Csácsi-hegyi Állatkertben

Két hete a világ legkisebb majmai is láthatók Zalaegerszegen a Csácsi-hegyi állatsimogatóban, ami hivatalosan elnyerte az állatkert, állatsimogató és állatotthon minősítést.

Kovács Zoltán az állatkert részéről elmondta, hogy a Dél-Amerikában őshonos törpe selyemmajmok, melyek mérete a hosszú farkuk nélkül alig 15 centiméter, egy ausztriai állatkertből származnak, s hamarosan utódoknak is örvendhetnek.

A nyár vége óta több újdonsága is van az állatkertnek, kedvenceik a szintén Dél-Amerikában őshonos ormányos medvék, akik egy cirkuszból kerültek a Csácsi-hegyre. Nemrég érkezett kihelyezésre a budapesti állatkertből a kínai muntyák törpeszavas és az indiai zebu tehenet is innét kapták a nyáron. Megtudjuk, hogy a csácsi-hegyi állatkertben immár 140 állat él, negyvenhárom fajtát képviselve, s hamarosan bengáli tigrisek is érkeznek, akiknek megkezdték az előírt biztonságos élőhely kialakítását.

