Tomboló nyár, komoly szabályokkal Olaszországban – Balogh-Kovács Beatrix jelenti

Balogh-Kovács Beatrix keszthelyi kötődésű újságíró, műsorvezető férjével jelenleg Toszkánában, Marina di Massában él. Tőle érdeklődtünk, hogyan is zajlanak a mindennapok Olaszországban a nyitást követően, mivel foglalkozik most.

– Hogyan érzitek magatokat, illetve mit tapasztalsz a környezetetekben?

– Mióta Olaszország fogadhat turistákat, láthatóan egyre többen érkeznek ide. A nyitás után is eltérő, hogy az egyes helyeken mennyire veszik szigorúan az országos előírásokat: nálunk ugyan nem, de egyes partszakaszokon a szabadstrandra például időpontot kell kérni, de változhat az is, milyen távolságra teszik a napozóágyakat. Az elmúlt hétvégén kánikula tombolt, így nagyon sokan strandoltak. Itt kötelező az 1 méter 80 centiméter távolság tartása, a maszk viselése, a kézfertőtlenítés, valamint bizonyos helyeken elvárás a gumikesztyű is. A fizetős strandon a közös helyiségeket csak a kihelyezett kézfertőtlenítő használatával, maszkban vehetjük igénybe. Az éttermekben kizárólag az egy háztartásban élők ülhetnek közvetlenül egymás mellé, baráti társaság esetén minden második helyet üresen hagynak, és a boltokban is megmaradt a sorban állás. A párom munkahelyén egyébként a mai napig nem étkezhetnek az ebédlőben, mert nem tudnák biztosítani azzal a létszámmal a megkövetelt távolságot, helyette kitolták az ebédidejüket.

– Miként látod, tartanak az emberek egy második hullámtól?

– Attól függetlenül, hogy már szabadabban élünk, a televíziós híradások szerint egyelőre a szakértők sem tudják, lesz-e második hullám, vagy a SARS vírushoz hasonlóan a COVID-19 is el fog tűnni. Azt látom, hogy az emberek többé-kevésbé betartják az előírásokat, igyekeznek a biztonságot szem előtt tartva venni az akadályokat, hiszen nem szeretnék, hogy megismétlődjenek az események. A miniszterelnök múlt hét pénteki sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy szeptember 14-től ki fogják nyitni az iskolákat, a szabályok azonban még nem kiforrottak. Fontos említenem még, hogy új gócpont kialakulása esetén várhatóan az adott helyen fognak intézkedni, és a céget, a szolgáltatót, a városrészt, a várost vagy a zónát zárják le, ez az irány hasonlít a kezdetekhez.

– Milyen hatást gyakorolt rád a karantén?

– A karantén mindenkire különböző hatással bírt. Azt gondolom, hogy ezalatt mindannyiunknak volt nehéz és jobb időszaka is, hiszen nem lehetünk mindig negatívak. Én igyekszem a pozitív dolgokra fókuszálni, így például nagyon örültem annak, amikor a mindennapjaink részévé vált az online beszélgetés a barátokkal, családtagokkal, de sokat kertészkedtünk is az idős szomszédainkkal. Tudatosan időt fordítottam a tanulásra, a fejlődésre: több különböző kurzust elvégeztem az internet segítségével, köztük egy szertartásvezetőit. Elkezdtem dolgozni egy könyvön, ehhez részt vettem Zsiga Henrik íróképző tanfolyamán, amit egyszerűen imádtam. Az Aqua magazin külsős újságírója is lettem a karantén alatt, emellett nagy erőkkel olasz nyelvet tanulok, illetve az angolomat csiszolom.

– A legtöbben műsorvezetőként és rendezvényszervezőként ismernek téged Keszthelyen. Lesz például Street Festival az idén?

– Részben a COVID-19, részben az életünk alakulása miatt sajnos nem állíthatom teljes bizonyossággal, hogy otthon tudom tölteni a nyarat. Nehéz leszerveznem úgy a műsorvezetéseket a nyár második felére és az őszre, hogy nem látható előre, mi lesz. Mindenesetre optimistán állok a helyzethez: egy off-road fesztiválra, valamint a verklifesztiválra is készülök. Egyre többen keresnek meg a különböző rendezvények kapcsán, ezek azonban még eléggé képlékenyek. A Keszthely Street Festival a szívügyem, nagyon remélem, hogy folytatódhat valamilyen formában.