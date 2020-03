Többlépcsős, szerves oldószerektől mentes, biológiailag lebomló anyagokkal tisztít

Ha minden jól megy, a télikabátoknak, a meleg ruháknak hamarosan búcsút lehet mondani. Azonban mielőtt a gardróbba vagy szekrények mélyére pakoljuk a réteges és kényes holmikat, hogy aztán hónapokig ne nyúljunk hozzájuk, célszerű alaposan kitisztíttatni őket.

A tapasztalat mutatja, hogy minél több rétegű, vastagabb anyagú egy ruha, annál nehezebb alaposan kimosni, még a legrutinosabb háziasszonyoknak is.

Ha dörzsöljük őket, az természetesen nyomot hagy az anyagon. Ha pedig rosszul választjuk meg a mosási hőfokot, legrosszabb esetben akár el is búcsúzhatunk a ruhánktól, amiért esetleg nem kevés pénzt adtunk ki. Az sem mindegy továbbá, mennyire tudjuk kiöblíteni kézi-, vagy gépi módszerrel a mosószert az adott textíliából. Ha nem eléggé, az a ruhában is kárt tehet, sőt, az arra érzékenyeknél vegyszerekkel szembeni allergiát is okozhat.

Ahogy az élet minden területén, úgy a tisztítási-mosási folyamatokban is rendszeresen új alternatívák jelennek meg.

– A környezet- és az egészségtudatosságra való törekvés a ruhatisztítás esetén is szinte alapvető elvárás. Kevés vízzel, vegyszermentesen mosni, mégis alapos mosást végezni, ma már nem elképzelhetetlen dolog – ezt Lánczos Attila szakértő, az egyik nagykanizsai szalon kereskedelmi igazgatója mondta. – Léteznek már olyan ipari berendezések, amelyek minderre képesek. Ahogy arra is, hogy ne roncsolják, hanem kíméljék a textíliát: bármilyen anyagot, akár a kényes selymet vagy a gyapjút is lehet e módon tisztítani. Tudni kell, nem vegytisztítás révén érik el az innovatív berendezések az említett hatásokat. Hanem például úgy, hogy biológiailag lebomló, szerves oldószerektől mentes mosószerekkel, többlépcsős mosással. A mélységi tisztítás során a textilszálak ugyanolyan kötöttek maradnak, ennek következtében nem nyúlik meg s nem tágul a ruha. Mindehhez az is hozzájárul, hogy a korszerűtlen házi mosógépekkel ellentétben az újfajta technológiai eljárások rövid ideig tartó, lassúbb fordulatszámon mosnak, valamint alacsonyabb hőmérsékleten – jelezte a szakember.

Adódhat a kérdés az újfajta mosási eljárások esetén, hogy mindezek mennyire eredményesek? A már említett környezetbarát módszer vagy a kímélő tisztítás vajon lehet-e olyan jó, mintha házi körülmények közt lenne mosva?

– Lágy tapintású, illatos és antiallergén ruhát kapunk tisztítás után. A színes anyagok sem fakulnak ki: ugyanolyan élénkek maradnak, gyakorlatilag újszerű ruhát kapunk a mosást követően – összegezte az elmondottakat Lánczos Attila.