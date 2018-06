Többféle kézi szerszámot tartsunk – Jó tanácsok a kapálóknak

A kertész nyáron sem pihenhet: a bőséges csapadéktól és a melegtől hihetetlen gyorsasággal nőnek a gyomok.

Ezért akinek elég nagy a kertje, mire végez az első kapálással, kezdheti az egészet elölről.

A derékfájdító munkához sokféle szerszám áll rendelkezésre, s ha elfáradunk, fő a változatosság felkiáltással válthatunk a kaszára. Mert ilyenkor bizony azt is sűrűn kell forgatnunk – feltéve, hogy nem inkább a gépi megoldást választjuk…

A kapák és kaszák erdejében Varga József, Varga gazda, az egyik nagykanizsai belvárosi agrár szakbolt tulajdonosa segít eligazodni olvasóinknak.

– Újra keresetté váltak a kézi kaszák, érdekes módon, egyre többen térnek vissza ezekhez a gépi fűnyírás helyett. Talán arra is rájöttek az emberek közben, hogy a mozgás egészséges – bocsátotta előre Varga József. – A kapák is népszerűek, úgy vélem, a kiskerttulajdonosok többsége ódzkodik a gyomirtó szerektől, hozzáteszem, jogosan, hiszen például a glifozátok összetevői évtizedekig megmaradhatnak a talajban. Megjegyzem, növényvédő- és gyomirtó szereket is árusítunk, de az az elvem, hogy csak a legszükségesebb mértékben éljünk velük. Inkább kapáljunk, még ha első hallásra fárasztónak tűnik is, meg fogja hálálni a kert. A klasszikus szerszámból többféle is rendelkezésére áll a kertészkedőknek.

Mint Varga József érdeklődésünkre elmondta: kedveltek a gördíthető, úgynevezett csillagkapák, azután a szintén kereken gurítható saraboló kapák, a nyeles, kézi kapák közül pedig a szintén sarabolásra használható könnyű lemezkapák. Ezek egyébként a leghatékonyabbak, s nem utolsósorban kímélik a gerincet is, mert könnyűek, és csak a talajfelszín alatt kell húzkodni őket oda-vissza. Azonban tudni kell, csak viszonylag laza talajon használhatók ki jól.

Alapvetően a kapákat két csoportba sorolja a szakember: az egyik csoport a lemezkapáké, a másik a kovácsolt vas kapáké. Utóbbiak súlyosak, nehezek, viszont súlyuknál fogva gazosabb területen is kitűnő hatékonysággal használhatók. Az irtókapa alakja leginkább a fejszéjéhez hasonló, s a nevéből is kitalálható, hogy a szőlőirtáshoz, valamint a gyökerek feltépéséhez használható kiválóan. A répakapa szélességét eredetileg a répasorokhoz méretezték, a hagymakapáét pedig természetesen a hagymasorokhoz. Utóbbi egyik felével sarabolni lehet, a villás oldallal pedig szellőztetni, levegőztetni a talajt, mert a hagymafélék szeretik a laza földet. A hagyományos kovácsolt vas kapa az úgynevezett szentgróti kapa, ami széles szerszám és kifejezetten a zalai kötött agyagtalajok művelőeszköze.

– Az időszak fontos feladata a zöldmetszés is, aminek hamarosan itt az ideje – tette hozzá Varga József. – Ezt a munkát metszőollóval végezzük, melyet azonban a tavaszi metszés után, illetve ha lehet, minden új használat esetén (akár fánként is) érdemes klórmésszel fertőtleníteni, hogy ne vigyük át vele egyik növényről a másikra a kórokozókat.