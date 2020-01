Tippek, miként csökkenthetjük a vegyszerek és egyéb káros anyagok használatát

Amikor férje hazaér, s mindenféle kulimászokkal teli edényeket talál szerteszét a konyhában, már tudja jól, a felesége megint kísérletezik…

A fenti jelenetet az Ökoanyuként jegyzett Nagy Réka osztotta meg velünk a minap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, ahol előadást tartott a környezettudatos családi életről. A fővárosi bloggernek immár több könyve is megjelent, ezekben praktikákat és recepteket oszt meg arról, miként csökkenthetjük háztartásunkban a vegyszerek és egyéb káros anyagok használatát.

– Mikor és mitől vált Nagy Réka újságíró Ökoanyuvá? – tudakoljuk bőszen tőle a bibliotéka, valamint a Család és Karrierpont közös rendezvényén.

– Tíz évvel ezelőtt, nagyobbik lányom születésekor kezdtem szembesülni olyan kérdésekkel, amelyek korábban nem okoztak számomra fejtörést – kezdi. – Egészen prózai szituáció adta az első lökést. A barátainktól kaptunk kölcsönbe bébiruhákat, s ott álltam a halommal, hogy akkor ezt most ki kéne mosni. De mivel? Mi az, amivel a legkevésbé ártok egy újszülöttnek? Kérdések lavinája indult el bennem, amelyek mind egy irányba mutattak: mit tegyek, ha nem a reklámok által belénk sulykolt módon akarom gondozni a gyerekemet, hanem úgy, hogy az valóban a javára váljon. Mivel az eredeti szakmám újságíró, a dolgok mögöttesének kutatása, az „oknyomozás” nem is állt távol tőlem. Belevágtam hát az alternatív megoldások keresésébe.

Ebből mára sikeres blog, előadások sora és négy könyv született. A horizont ugyanis egyre tágult, ahogy nőtt a gyerek, mindig újabb kérdések merültek fel, újabb területeken kellett környezettudatos válaszokat találni. Ezek a lépcsőfokok köszönnek vissza könyveiben is. Terítékre kerültek a babaápolás, a táplálás fontos dilemmái, aztán, ahogy elindult a kicsi, a takarításra, a háztartási vegyszerarzenálra esett a reflektorfény. Témát adott a bevásárlás, a konyha berendezése, az ott használt eszközök anyaga is. A negyedik könyv csupa recept, csináld magad alapon népszerű termékek (ketchup, mustár) házi elkészítéséhez nyújt eligazítást.

– Minden anyukát érintő kérdés a pelenkázás. Amióta a piacot elárasztották az eldobható pelenkák, a legtöbben ezt a kényelmes megoldást választják…

– Valóban, pedig tudjuk, hogy hatalmas hulladékforrás. Szerencsére ma már kiváló, új generációs mosható pelenkák is kaphatók, amelyek egy kis tapasztalattal tökéletes megoldást kínálnak. Az első lányunknál még én sem ilyet használtam, így „zöld” anyukaként a fél várost átutaztam jó minőségű lebomló pelenkáért. Aztán 3,5 éve jött a kicsi, és vele a mosható pelenka. Feltérképeztem a választékot, megnéztem egy online tanfolyamot, s a legnagyobb híve lettem. Igaz, ezeket a pelenkákat is le kell gyártani, aztán meg rendszeresen mosni, de számítások igazolják, hogy ezzel együtt is jóval ökologikusabb verzió, mint az eldobható. Nem is szólva az áráról.

Megkérjük, adjon néhány konkrét tippet, mivel váltható ki otthon a mosószerek, vegyszerek, tartósított élelmiszerek garmadája?

– A színes textilek (farmer, póló) mosásához például nagyon bevált nálunk a főzött mosózselé – kezdi a sort. – Tíz deka mosószappant lereszelek, majd takarék láng fölött elegyítem egy liter vízzel. Egyszerre három adagot szoktam készíteni, már 7 éve ezzel mosunk. Az állaga zselészerű lesz, ugyanúgy adagoljuk, mint a folyékony mosószert. Öblítő helyett ecetet használok, az illatokat pedig mosóparfümmel pótolom. Ugyancsak kedvenc a házilagos nedves popsitörlő, ami úgy készül, hogy a félbevágott konyhai papírtörlőt nyakon öntöm olíva olaj és valamely kímélő babafürdető szer vízben oldott keverékével (2 dl vízhez 1-1 evőkanál). Ami a nyalánkságokat illeti, sok gyerek szereti a boltokban kapható édes krémeket, de nem minden szülő adja szívesen nyakló nélkül.

Kiválthatjuk összeolvasztott vajjal és mézzel, amit vaníliával ízesítünk. Hogy az anyukák és a kozmetikumok se maradjanak ki, könnyen készíthetünk maguknak vegyszermentes szemfestéklemosót. Egy kis üvegcsében szűk fél deci vízre öntsünk fél ujjnyi szőlőmagolajat, s rázzuk össze. Tapasztalatból mondom, hogy a legdurvább sminket is leviszi.

A néhány fentebb említett példa is sejteti, nagy kotyvasztások terepe lehet az otthonuk. Ökoanyu azonban nem sajnálja erre az időt, a lányai pedig imádnak részt venni a kísérletezésben.

– Nem vagyok fanatikus, nem hiszem, hogy a szódabikarbóna megment bennünket a klímaválságtól – szögezi le. – Abban viszont biztos vagyok, hogy a gondolkodásmódunkon változtatni kell, s az általam járt út talán hozzájárulhat ehhez.