Tikos Kitty: A Tündérszépek jelentkezői legyenek kiegyensúlyozottak

A kanizsai születésű Tikos Kitty élete a sport körül forog. Az egykori Miss Fit királynője szerint a Tündérszépek 2020 országos szépségversenyre nevezők a formás alak eléréséhez számos apró praktikát bevethetnek.

A fővárosban élő Kitty tökéletesen kidolgozott, ám nőies alakját, bájos arcát, szép mosolyát és határozott fellépését több szépségversenyen is értékelték már. Kivételesen tökéletes formáját annak köszönheti, hogy 5 éves kora óta rendszeresen, napi szinten sportol. A kanizsai Szan-Dia Fitness SC egykori növendéke számos torna-, kötélugró és modern­tánc-versenyen bizonyította rátermettségét, utóbbi sportágban csapatban több világbajnoki címet is szerzett. Nyilván ennek is köszönhető, hogy a mozgás mára az életformájává vált.

– A szépségversenyre jelentkező lányoknak kiegyensúlyozottnak kellene lenniük testileg és lelkileg egyaránt – fogalmazott a modellként dolgozó hölgy. – Egy szépségmustra kedvéért nem érdemes hirtelen, drasztikus diétába fogniuk, de egyfajta hosszútávú életmódváltásra lehet törekedni. Ezzel életminőségük javulhat, s a jövőben sokkal jobban érezhetik magukat a bőrükben. Ez azt jelenti, hogy teljesen kizárják az étrendjükből a zsíros, gyorséttermi ételeket, s helyettük rengeteg zöldséget és kevesebb gyümölcsöt fogyasztanak, ami sokkal frissebbé teheti őket. Ha valaki úgy érzi, hogy nem tudja nélkülözni a húst, akkor csirkét és halat válasszon.

A szénhidrátokat egy diéta során lehet mellőzni, de étrendünkből nem kell végleg száműzni. Apró praktikákkal akár burgonyát is lehet enni. Például a bő olaj helyett a sütőben kisütve sokkal táplálóbb és egészségesebb lehet a krumpli.

Ugyanakkor kiemelte: sokan felülnek a népszerű diétás divathullámoknak. De mielőtt még körültekintés nélkül, hirtelen megvonnának minden tápanyagot a szervezetünktől, érdemes szakemberekhez, dietetikushoz vagy táplálkozási tanácsadóhoz fordulni.

Kitty leszögezte: mivel állandóan mozog, ezért olykor „bűnözhet” a nagymamája süteményével is, hiszen hamar ledolgozza. Úgy véli, a sok ételintolerancia egyik oka az élelmiszerek túlzott feldolgozásának is köszönhető. A zöldségek minél nyersebb formában kerülnek az asztalunkra, annál jobban hasznosulnak értékes nyomelemeik. Aki teheti, őstermelőtől vásároljon. S kerüljük a túlfűszerezést, sózást, mely szintén számos veszélyt rejt.

– A sportban is változatosságra van szükség – folytatta Tikos Kitty. – Népszerű a futás, mely persze fogyaszt, ám közben az izmok veszítenek a rugalmasságukból, így ebben az esetben a nőies alaktól elbúcsúzhatunk. Viszont, ha ehhez edzőtermi súlyzós edzés társul, akkor formálódnak az izmok is. Sőt, az otthon, a televízió előtt végezhető saját testsúlyos gyakorlatok szintén jó célt szolgálhatnak.

Továbbra is várjuk a 16–29 év közötti hölgyek jelentkezését a www.tunderszepek.hu internetes oldalon. Az élmények, a profi fotózás mellett immár közel 10 millió forint értékben nyeremények (egzotikus utazások, ajándékok, ékszerek, műszaki cikkek) várnak a Tündérszépek 2020 résztvevőire.