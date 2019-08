Textilpelenka, cukor, citromsav: lekvár, szörp és gyümölcslé

A konyhában a nyár a lekvárfőzés, a szörp- és gyümölcslékészítés időszaka. Előző héten Kulcsár Balázs gazdálkodó, a Valaha Tanya tulajdonosa a lekvárkészítés rejtelmeibe vezette be az olvasókat. Ezúttal a szörp- és a gyümölcslékészítésről mesél a Gasztro magazinban.

Szörpöt és gyümölcslevet korántsem annyira bonyolult és macerás készíteni, mint azt sokan gondolnák. Elképzelhető, hogy vannak önök között is olyanok, akik otthon láttak már ilyet. A szörp régen a lekvárkészítés mellékterméke volt, ugyanis a gyümölcsöt ledarálták, majd textilpelenkába téve felakasztották. Alá tálat tettek, abban fogták fel a gyümölcs kicsöpögő levét. A darált gyümölcsből végül lekvárt főztek, a levét pedig vagy gyümölcsléként hasznosították, vagy szörpöt készítettek belőle.

– Ezzel a módszerrel egyébként a lekvárfőzést is lerövidítették, hiszen kevesebbet kellett főzni ahhoz, hogy besűrűsödjön. A pelenkát akárhová, például egy keresztbe tett partvis nyelére is rá lehet kötni, és nagyjából 6-8 kilogramm gyümölcs tehető bele. Azt, hogy meddig hagyjuk csöpögni, leginkább az határozza meg, mennyire akarjuk szárazra a lekváralapot. Nem árt ugyanakkor azt is figyelembe venni a hely kiválasztásakor, ahová felkötjük a pelenkát, hogy bizonyos gyümölcsökre jöhetnek a muslicák, és az érzékenyebb gyümölcs erjedni is kezdhet – magyarázza Kulcsár Balázs, aki azt javasolja ennek kivédésére, hogy már a csöpögtetni szánt gyümölcspépbe keverjünk cukrot, ami lassítja az erjedés folyamatának beindulását, ugyanakkor a kicsöpögő levet már csak fel kell forralni és üvegekbe tölteni, máris kész a szörp.

Ha rostosabb állagú levet, szörpöt szeretnénk, némileg ritkább szövésű textilt érdemes a csepegtetéshez használni. Ha pedig csak szörpöt vagy gyümölcslevet akarunk készíteni és lekvárt nem, akkor a gyümölcsöt egy paradicsompasszírozón kell átnyomni, és az így nyert levet hasznosítani. Gyorsabb és kényelmesebb megoldás a lé kinyerésére, ha gyümölcscentrifugát használunk, bár ezt nem lehet minden gyümölcs esetében alkalmazni. Viszont például a visszamaradó almapépet, mivel semleges az íze, más, hígabb – mondjuk csipke- – lekvárban sűrítőanyagként fel lehet használni. A szörp tehát a gyümölcs levéből, hozzáadott cukorból vagy édesítőszerből, illetve citromléből vagy citromsavból készül. Tartósítószerre nincs szükség. Natúr gyümölcslevet is eltehetünk forralás után csírátlanított üvegekbe töltve, cukor és tartósítószer nélkül.

– Érdemes még arról is beszélni, hogy nem csak egyfajta gyümölcsből készülhetnek lekvárok, szörpök és levek, hiszen a gyümölcsöket lehet vegyíteni, kinek-kinek ízlése szerint, sőt ízesíthetjük is őket fűszerekkel. Közismert, hogy az almának jól áll a fahéj, ám ha birsből készül a szörp, tehetünk hozzá bátran a fahéj mellett szegfűszeget és szegfűborsot. De lehet kísérletezni olyan konyhai fűszerekkel is, mint a vanília, kardamom, ánizs vagy csillagánizs. És jöhetnek a kertből a zöldfűszerek is – menta, citromfű, pitypang virága, bazsalikom – ajánlotta a gazda, aki zárásként az aszalásra is kitért néhány mondat erejéig. Javaslata, hogy ne szárítsuk ki teljesen a gyümölcsöket, zöldségeket, mert ha némi nedvesség marad bennük, élvezhetőbbek lesznek fogyasztáskor. Ha a félig aszalt gyümölcsöket lezárt befőttesüvegben nedves dunsztba tesszük, az üvegben maradt levegő sterilizálódik, és így a csemege hosszabb időre is eltehető.