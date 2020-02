Testvértelepülések néptáncos edzőtábora Zalaszentgyörgyön

E hétvégére néptáncos edzőtábort szervezett a zalaszentgyörgyi kultúrházba a helybéli néptánccsoport, vendégül híva a Marosszentgyörgyi Táltos Néptáncegyüttest.

A kurzus anyagául szilágysági táncokat választott Kiss-Molnár István néptáncpedagógus.

Szombati ottjártunkkor csak úgy remeg a parketta, ahogy odacsapják a lábukat. Ez immár a 10. edzőtábor, ami tovább erősíti a két „Szentgyörgy” közötti szálakat. Egyik éven a 400 lelkes zalai falu, a következőn a több mint tízezres székelyföldi település rendezi a tábort.

– Idén 20 éves a testvértelepülési kapcsolatunk Marosszentgyörggyel, a gazdasági, kulturális és családi kötelékek mellett erős kapocs a néptáncosok barátsága is. A táborokban egymás táncait tanuljuk, a közös falunapokon pedig rendre bemutatjuk őket – mondja Kovács Dezső polgármester, aki aktív táncosként részese a programnak. Tíz éve, a helyi csoportban szeretett bele a néptáncba, s úgy érzi, fizikailag és spirituálisan is nagyon sokat kapott ez által.

A vendégcsoportot egy testvérpár vezeti, Paniti Zsófia és Máthé Zsolt. Otthon a Táltoson kívül még vagy 150 gyerekkel foglalkoznak, munka mellett, élvezve a marosszentgyörgyi önkormányzat támogatását. Büszkék rá, hogy a vegyes lakosságú településen magyar tánccsoportot tudnak működtetni.

– Remekül érezzük magunkat az edzőtáborban, ebben az összetartozást sugárzó légkörben nem is érezzük a köztünk lévő 840 kilométer – mondják, miután levegőhöz jutnak a próba szünetében. – Ilyen szép táncot, mint a szilágysági, talán még sose tanultunk. Ebben Kiss-Molnár Istvánnak is nagy szerepe van, kiváló oktató. Nem csak a lépésekről szól ez, ő képes ennél jóval többet is átadni.

Az oktató érdemeit bizonyára a helyi csoport is megtapasztalta már az együtt töltött két és fél év alatt.

– Velük főként zalai táncokat tanulunk, tavaly összeállítottunk egy zalai lakodalmast is, amit bemutattunk a Göcseji Dombérozón – osztja meg velünk Kiss-Molnár István. – A táborhoz azért választottam a szilágysági táncot, mert keveredik benne az erdélyi Kalotaszeg és a magyar Szatmár motívumkincse. Nagyon elégedett vagyok a párokkal, keményen dolgozunk, mégis pazar a hangulat.

Az edzőtábor programját pénteken este maratoni nótázás színesítette, szombatra pedig hagyományteremtő néptáncos bál ígérkezett, több meghívott fellépővel.