Téltemető, hóvirág, kankalin a kertészek védőszentjétől

Zalaegerszeg „Nagy fene köd van”, közölte a vicces kedvű családtag, és megpróbált lebeszélni róla, hogy február első szombatján kimenjek a kertbe. Bennem sem buzgott túlzottan a tettvágy, de nem tartottam volna illőnek, ha Dorottya, a kertészek és virágárusok védőszentjének névnapján nem végzek legalább egy kis gazigazítást a fűszer- és a virágoskertben.

Kicsit szemerkélt is a köd, a juhászok biztosan ennek a kevésnek is örülnek, gondoltam, a néphagyomány szerint ugyanis ha Dorottya napján esik az eső, bőséges tejhozamra számíthatnak. Az amúgy tiszta szerencse, hogy nem zuhogott, hiszen „ha Dorottya locsog, Julianna kopog” majd február 16-án, de ennek az inverze is igaz – ezek után kíváncsi leszek, mit lép a ködre az időjárás. Csak későn kaptam észbe, hogy éppen az egyik dologtiltó napon vetemedtem egy kis kertészkedésre, még szerencse, hogy nem varrtam, akkor a fáma szerint megfájdultak volna az ujjaim.

Sebaj, megérte kockáztat­ni, hiszen Dorottya nyíló vi­rágok­kal hálálta meg a tettleges felköszöntést. Amúgy a téltemető (Eranthis hyemalis), alias „télike”, az egyik legkorábban virágzó évelőnk is kiérdemelt magának egy népi rigmust: „ha a télike virágzik, a kikelet érkezik”, s ebben év­századok óta egyszer sem tévedett a bölcs népi időjós. A téltemető védett növény, nálunk nem őshonos, a középkorban mediterrán vidékekről dísznövényként telepítették be a kolostorkertekbe, s valószínűleg onnét vadulhatott ki. A botanikusok egy kisebb köre állítja, néhány helyen hazánkban is található őshonos téltemető-állomány. Ha szívesen látnánk a téltemető sárga virágszőnyegét a kertünkben, ne az erdők, ligetek védett növényzetét dézsmáljuk meg, hiszen a kertészetekben, web­áruházakban kapható a gumója. Bánjunk vele kesztyűs kézzel, ugyanis erősen mérgező növény, már az ókorban is a cselszövők és méregkeverők kedvelt mételye volt – a 11. században pedig a gumójából készített csalival pusztították a farkasokat. Mint alagsori erdőlakó a geofiton (föld alatti) növények népes táborába tartozik, jó korán kell ébredniük, hisz lombfakadásig be kell fejezniük a virágzást, a termés­érlelést, később a zárt lombok alatt nem sok napfényhez jutnának. A növény, miután megérlelte a magját, visszahúzódik a földbe, s a továbbiakban a gumója (hagymája, gyöktörzse) energiával való feltöltésével foglalatoskodik, hogy a következő év elején már akár a hó alól is ki tudja dugni a buksiját.

Korai virág létére is rovar porozta növény, plusz 10 foknál például már számíthat a szőrmebundát viselő poszméhekre. Az elcsábításukra min­den trükköt bevetnek, sziromleveleik nek­táriummá, mézfejtővé alakultak, a csésze­levelek pedig világító sárga szirmokként vonzzák magukhoz a zümmögő kórust. A magokat úgynevezett hangyakalácsokba bugyolálják, amiért élnek-halnak az apró rovarok, és szorgalmasan gyűjtik őket. Amikor leették a nekik szánt csemegét, a konok, kemény, ehetetlen részt otthagyják – így viszik szerteszét a növény magját.

A 2017-es év vadvirága, a hazánkban őshonos kikeleti hóvirág (Galanthis nivalis) szintén hagymás, évelő geofiton növény, szaporodásában ugyancsak fontos szerepet játszanak a „kalácsba” burkolt magok – a hangyák képesek több száz métert is gyalogolni értük, hozzájárulva ezzel a hóvirágmező terjeszkedéséhez, megújulásához. A hóvirág sem tartozik az ehető növények közé, sőt, a hagymája és a magja erősen mérgező, drogjából a gyógyászatban a gyermekbénulás, mozgásszervi megbetegedések és az Alzheimer-kór kezelésére alkalmas medicinát készítenek.

A kikeleti hóvirág gyűjtésére és árusítására egész hálózat szakosodott; hogy mindettől megóvják, 2005-ben védelem alá helyezték. Szerencsére mégsem kell nélkülöznünk otthonunkban a tavasz szépséges fehér hírnökét, testvére, a pompás hóvirág (Galanthus elwesii) ugyanis büntetlenül dísze lehet a kertünknek. A nagyobb kertészetekben beszerezhető a hagymája, az ültetés után nem sok gondunk lesz vele, sőt, meghálálja, ha békén hagyjuk. A pompás hóvirágnak is mérgező a hagymája, vigyázzunk rá, a gyerekek séta közben vagy a kertben játszva ne kóstolják meg a kora tavaszi virágokat.

A zsibavirágtól viszont nem kell félteni őket, ugyanis szerény, kedves kis szártalan kankalinunk (Primula vulgaris) nemcsak gyógynövény, hanem az északi országokban csemegének is számít, italokat ízesítenek vele, C-vitaminban gazdag fiatal leveleit saláták közé keverik, virágját kandírozzák, süteményekre, tortákra ehető díszként biggyesztik. Magyarországon őshonos, a védettebb helyeken már nyílik, és hamarosan sárga virágszőnyegként borítja majd a zalai domb­oldalakat, erdőszéleket, pagonyokat. Kertészeti változatai a szivárvány minden színében kaphatók. A sivatagi kiképzést nem bírják, de mindig csak az alátétbe öntött vízzel kínáljuk, az elnyílt virágokat pedig csípjük ki, hogy legyen helyük a bimbóknak. A fagyok múltával ültessük ki őket a kert olyan zugolyába, ahol nem fűnyírózunk, a zsibavirág ugyanis nem húzódik vissza a földbe, és a levele nélkül elpusztul.