Telepakolt autó, izgága családtagok, extrém hőmérséklet nehezíti a nyári közlekedést

A nyár a hosszú utazások ideje is, és a legtöbb család gépkocsival igyekszik eljutni a gyakran több száz kilométerre lévő üdülőhelyre.

Minden évben tömegek kelnek útra, hogy autóikkal nagy távolságokat leküzdve felkeressék a kiszemelt nyaralóhelyüket. Az utazás potenciális kihívásokkal teli: telepakolt autó, izgága családtagok és extrém hőmérsékleti viszonyok nehezítik a vezetést. A segélyszolgálatok adatai szerint az üzemzavarok és műszaki problémák sem ritkák. Ugyanakkor az utazás előtti megfelelő előkészületek és tervezés gördülékenyebbé teheti autós kirándulásainkat. Ezért indulás előtt nem árt átgondolni néhány dolgot, mert a hosszú úton, idegen helyen, rekkenő hőségben, éjszaka nem jó rádöbbenni a mulasztásunkra…

Hatalmas segítség a tájékozódásban az internet. Az útvonalak megtervezése mellett az aktuális forgalmi helyzetről is képet kaphatunk. Célszerű már indulás előtt alternatív útvonallal is számolni, ami ha nem is a legrövidebb, de hamarabb célunkhoz vezet. Szempont lehet a gyorsaság mellett az olcsóság is. A fizetős autópályaszakaszok elkerülése általában több látnivalóval kárpótol. Az üzemanyag-fogyasztás kiszámításakor vegyük figyelembe a nagyobb terhelést, a pluszcsomagok és klímaberendezés miatt.

Legelső lépésként persze a gépkocsink műszaki ellenőrzését kellett volna említeni, ha ez rendben van, akkor is érdemes a segélyszolgálatok elérhetőségét is feljegyzeni. Nem túlzás összeállítani kisebb csomagot arra az esetre, ha az autónk mégis elromlana. Ebben legyen a kötelező elakadásjelző háromszög, a fényvisszaverő mellény, elemlámpa, részletes térkép. Mindezt úgy helyezzük el, hogy könnyen hozzáférjünk, ne kelljen azegész csomagteret kipakolni. Apropó, csomagok. Ilyenkor jut belőlük bőven az utastérbe is, feltétlen rögzítsük a keményebb tárgyakat, mert hirtelen fékezéskor vagy balesetkor súlyos sérüléseket okozhatnak.

Indulás előtt tájékozódjunk, hogy milyen közúti szabályok érvényesek az utazásunkkal érintett országokban, mert ezek a mieinktől elérhetnek. Néhány országban tilos a traffipaxra figyelmeztető eszköz használata, sok helyen kötelező bekapcsolni a nappali menetfényt, Olaszországban pedig tilos a téli abroncsok használata nyáron.

A kötelező biztosítás érvényességének igazolása se maradjon otthon. Az egész családra érvényes biztosítás pedig alapvető, ez már neten is könnyen intézhető. Ha kisgyermekkel utazunk, a számára legmegfelelőbb napszakot válasszuk. Esetükben az éjszakai utazás a legegyszerűbb, mert átalusszák az utat.

Sokan hajlamosak túlvállani magukat, hogy minél hamarabb célhoz érjenek. A fáradtság azonban halálos lehet. Hiába a rutin, a különböző trükkök, előbb-utóbb győz az álmosság. Ezért tanácsos gyakrabban, akár kétóránként is 10-20 perces szüneteket tartani. Kiszállni az autóból, mozogni, enni, kávézni, de ez utóbbi csak eleinte segít, ezért legjobb megoldás az alvás!

Ügyelnünk kell a vezetés közbeni folyadékbevitelre is. A dehidratáltság csökkenti a koncentrálóképességet, fáradtsághoz, álmossághoz és ingerlékenységhez vezet. Ezért ügyeljünk arra, hogy mindig legyen egy üveg víz nálunk az autóban. Figyeljünk arra, hogy ne melegedjen nagyon fel az autó belsejében a levegő, mert ez is fáradékonyságot és figyelemzavart okozhat. De ne hűtsük túl az autót, a légkondicionáló beállításánál törekedjünk arra, hogy a külső és a belső hőmérséklet között legfeljebb 5-6 fok legyen az eltérés. Ezzel elkerülhetjük a megfázást.