Télen a határon túlra – Komoly bírsággal járhat a rendelet megszegése

Eddig szinte elkényeztetett minket az időjárás, de tanácsos gondolni a télre, különösen, ha külföldre készülünk.

Ausztriában novembertől áprilisig a személygépkocsik és 3,5 tonna megengedett össztömegnél nem nehezebb teherautók esetén, télies útviszonyoknál kötelező vagy minden keréken legalább 4 mm profilmélységű téli gumi, vagy a meghajtott tengelyen a hólánc használata. Hóláncot azonban csak abban az esetben szabad használni, ha az úttestet összefüggő hó- vagy jégréteg borítja, és a hólánc nem károsítja az útburkolatot. A rendelet megszegői 35-től akár 5000 euróig terjedő bírságot fizethetnek, ráadásul bizonyos esetekben a biztosítók sem térítik meg a nyári gumival felszerelt autók baleseti kárát. A 3,5 tonna össztömeg feletti járművek esetén legalább a hajtott tengelyen kötelező a – radiálabroncsok esetén 5 mm, diagonálabroncsoknál a 6 mm profilmélységű – téli gumik használata, továbbá a sofőr köteles hóláncot tartani magánál.

Szlovéniában november 15. és március 15. között kötelező a téli gumi használata, ebből azonban elegendő kettő is. Ha 5 centiméternél nagyobb a hó, akkor kötelező a hólánc is, ezt már a határon is ellenőrizhetik.

Szlovákiában személyautó esetében nincs dátumhoz kötve, ám ha az utat összefüggő hó- vagy jégréteg borítja, akkor kötelező mind a négy keréken legalább 3 mm profilmélységű téli gumi használata, ennek hiánya 60 eurót ér. Teherautók és autóbuszok az időjárási és útviszonyoktól függetlenül november 15. és március 31. között legalább a hajtott tengelyen kötelesek téli gumit használni. Balesetnél csak abban az esetben ingyenes a rendőrségi helyszínelés, amennyiben komoly anyagi kár keletkezett vagy személyi sérülés történt, egyébként 170 euróba kerül a helyszíni hatósági eljárás.

Horvátországban jeges útviszonyok vagy 5 cm-nél nagyobb hó esetén kötelező az autóban hóláncot tartani. Téli útviszonyok között kötelező legalább a hajtott tengelyen a téli vagy négyévszakos gumiabroncsok használata.