Tarol a neten a zalai zenész első nyári bulislágere

Dömötör Balázs zalai zenész-producer jegyzi az év első nagy nyári popslágerét: Indulhat a nyár című dalát megjelenése óta közel hétszázezerszer tekintették meg a legnagyobb internetes videómegosztó oldalon, s ezáltal jelenleg a nyolcadik legfelkapottabb felvétel hazánkban a zeneszámok között.

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

A dal egy vidám hangvételű, táncolható sláger, amelynek refrénje fülbemászó dallamra épül. Szerzője és előadója jól ismert alakja a hazai könnyűzenének, hiszen már zenészként is több arany- és platinalemez büszke tulajdonosa, producerként pedig olyan előadókkal dolgozhatott együtt, mint a Kerozin vagy a Desperado.

Szólópályára lépését követően számos ismert sláger feldolgozását követte el, de saját szerzeményeivel is ért el sikereket. Az Újra itt a nyár eredetileg egy TikTokra szánt, még egy percig sem tartó rövid kis videó volt, amelyből aztán mindent elsöprő nyári sláger lett…

– A dalszöveget a szigorú korlátozások utáni nyitás ihlette – mondta el lapunknak Dömötör Balázs. – Éreztem, hogy az embereknek már szüksége van egy kis levegőre, szabadságra, ezt próbáltam megfogalmazni.

A dalszövegben több visszautalás is található a pandémiára, ilyenek például a „felejteném az elmúlt évet”, a messziről futnék és ölelnélek„, vagy az ”újra szép lesz a balatoni nyár„ szövegrészletek. Mindezek mellett a humort sem mellőzi a szerző, hiszen a rap szövegrészben a mostanság szintén nagyon népszerű oroszos szójátékokkal él:

”gyerünk, gyerünk haraso, ma este indul a show.„ Balázs azt is elmondta lapunknak: amikor észrevette, hogy az eredetileg a TikTokra feltett rövid kis videó hangsávját egyre többen használják, rögtön tudta, hogy érdemes tovább foglalkoznia vele.

– Azt láttam, hogy egyremásra köszön vissza mindenhonnan az a rövid kis részlet – magyarázta. – Akkor már sejthető volt, hogy be fog futni a dal. Eddig 12 ezer felhasználó táncolta, énekelte el és vette videóra a saját csatornáján.

Ma gyakorlatilag így születnek a slágerek, aki ráérez a közösségi oldal használatára, az a saját hasznára fordíthatja. Nálam is innen indult a dolog. A siker szerintem annak köszönhető, hogy azt az érzést fejezi ki, amely valahol mindenkinek benne van a szívében és a lelkében, hogy feledjük már el végre azt a sok rosszat, ami a pandémia alatt történt velünk, élvezzük az életet, és lazítsunk egy jót.

Abban, hogy ez a gondolat ilyen hamar utat talált sok-sok fiatalhoz, az is szerepet játszik, hogy a dalszövegnek rögtön az elején kulcsmondatok hangzanak el. Ma ugyanis 10-15 másodpercnyi figyelmet fordítanak az emberek a zenében egyegy újdonságra.

Ha ennyi idő alatt nem sikerül megszerezned a szimpátiájukat, akkor nem lesz sláger a dalodból. Nekem szerencsére megadatott, hogy több dalom is közönségkedvenccé vált már, ám olyan népszerű, mint az Indulhat a nyár, még egyik sem volt. Egyelőre még magam is nagyon nehezen hiszem csak el, hogy egy ország énekli azokat a sorokat, amiket én írtam.

Balázs szerint a sors iróniája, hogy a dalhoz igazi klip nem is készült, csak egy gyors partivideó, ami két nap alatt így is bekerült a legfelkapottabb magyarországi zenék listájába. A 30. helyen landolt, majd fokozatosan lépdelt előre, egészen a hatodik helyig jutott. Jelenleg a szintén nagyon előkelőnek számító nyolcadik helyen áll, olyan népszerű előadók aktuális slágereit is megelőzve, mint a Follow the Flow, Majka, LL Junior vagy a Wellhello.

A zenész-producer azt is hozzátette: ennél jobban nem is alakulhatott volna számára a szezonkezdet. Dala az első igazi nyári sláger idehaza, s végre az élő zenés programok előtt is megnyíltak a kapuk. A nyáron több fellépése is lesz, az elmúlt hét végén a Vas megyei Győrváron kezdte a szezont, ahol természetesen az új közönségkedvenc szerzemény is elhangzott.

– Isteni áldásának tartom, hogy egy hosszú mélyrepülés után végre mehetek dolgozni, fellépni, a közönséget szórakoztatni – fogalmazott végül lapunknak Dömötör Balázs.

– Nagyon bízom benne, hogy az Indulhat a nyár című dal kapcsán még több település színpadára eljuthatok. Rajtam nem múlik semmi, egyvalami biztos: ez a sláger az idén minden fellépésemen el fog hangzani.