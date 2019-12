„Táncot járok tenyeredben, nincs nálam boldogabb”- Sziráki Péter a saját példáján keresztül tanít

„Nem a saját álmaimat, vágyaimat követem, hanem amit Isten álmodott meg nekem. Ha a saját ábrándjaim után mentem volna, valószínűleg rock- sztár vagy NB I-es focista szerettem volna lenni” – jegyzi meg mosolyogva Sziráki Péter, akit sokan sok helyről ismerhetnek.

A Mindszenty-iskola kápolnájában tartott vasárnap délelőtti szentmisékről, a Rád találtam dicsőítő csoport énekes-gitáros-alapítójaként, a Munkácsy-szakképző testnevelő tanáraként, de akár a futballpályákról is – jelenleg a megyei harmadosztály északnyugati csoportjában a Botfa csapatát erősíti. Motivációja elsősorban a hitelesség – a sportban is, hogy ne csak tanítsa, művelje is. Ezúttal azonban nem a test, hanem a lélek mozgatása a találkozásunk apropója, s egy fontos jubileum: tízéves a Rád találtam dicsőítő csoport. A kerek évfordulót a botfai Erdődy-Hüvös-kastélyban ünnepelték a közelmúltban.

Jubileumi ünneplés

A színpadon már hangolnak a zenészek, a széksorok szépen lassan megtelnek csillogó szemű kamaszokkal, akiknek Nyéky Kálmán atya arról magyaráz, hogy a dicsőítésben próbáljuk meg teljesen odaadni magunkat Istennek, szólítsuk meg, hívjuk őt. Majd felcsendül az első dal: „Jézus, tiéd a szívem, ajtaja nyitva áll, jöjj be hozzám kérlek, mert te vagy a nagy király”. Közben a hallgatóság feláll, hogy az ismert koreográfia alapján elmutogassa a dalt. Ahogy fokozódik a hangerő és a basszus egyre erősebbre vált, úgy lesznek mind magabiztosabbak a mozdulatok és szélesebbek a mosolyok.

– Valójában minden örömünk Istenben van. És ő arra hív bennünket, hogy keressük is azt az örömöt, amely tőle jön – folytatja Nyéky Kálmán atya, melyre feleletül azonnal indul a következő dal: „Minden örömöm benned van, tied vagyok Uram, táncot járok tenyeredben, nincs nálam boldogabb”.

A mikrofonnál gitárral a kezében Sziráki Péter áll, zongorán felesége, Mészáros Krisztina kíséri. Céljuk ezúttal is ugyanaz, mint az elmúlt tíz évben mindig: hirdetni Isten igéjét. Mindenhol, mindenkinek. Ezt szolgálják az iskolákban gyerekeknek, pedagógusoknak s a plébániákon, egyházközségi alkalmakon megtartott lelki napok is.

– Szeretnénk jó eszközök lenni az Úr ügyének szolgálatában, megalakulásunk óta minden fellépés előtt ezért imádkozunk – bocsátja előre Sziráki Péter, aki hívő emberként vallja: az életben semmi sem történik véletlenül. Az sem, hogy tíz éve megalakult a Rád találtam dicsőítő csoport. – Két ember van, aki ez idő alatt az összes lelki napon ott volt: a feleségem és én. Hogy ez hogyan lehetséges, miközben szült öt gyermeket? Szent Márk evangéliuma szerint „…az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy”. Így hát ha én ott voltam, ott volt ő is. S közöttünk volt a Mennyei Atya, az Úr Jézus és a Szentlélek, sokszor vigyáztak ránk az utakon, ahogy a Szűzanya is, akihez olyan sokat imádkozunk.

Istenre bízta az életét

Péter, már a jubileum után, szerkesztőségünkben ülve meséli: nemrégiben Celldömölkről jöttek haza, (a szomszédos hasábokon szereplő) Orsos Zoltán atya szentmiséjén zenéltek, amikor nekimentek egy kivilágítatlan traktorpótkocsinak, majd átsodródtak a másik sávba és frontálisan ütköztek, a kocsijuk totálkáros lett. Rajta kívül a felesége, valamint legkisebb gyermekük és egy segítő ült az autóban.

– Néha Isten engedi megtörténni dolgokat, ezért egy pillanatig sem gondoltam azt, hogy nem volt velünk és nem vigyázott ránk. Két nappal később egy ugyanilyen balesetben ketten veszítették életüket. Mi is meghalhattunk volna – jegyzi meg elgondolkodva. – Utána sokan tanácsolták: ne vállaljunk ennyit és kössünk életbiztosítást. Én azonban nem egy biztosítóra, hanem Istenre bíztam az életemet, és ő gondoskodik rólam, a családomról. A történtekkor a feleségem éppen egy Szent Brigitta-imát mondott, aminek kegyelmi ajándéka, mint utólag kiderült, hogy megvédi a hirtelen haláltól azt, aki imádkozza… Amikor mindezt a Munkácsy-iskolában a lelki napon elmeséltem a diákoknak, könnyesek lettek a szemek. Meglett a válasz, miért történt mindez.

Sziráki Péter erre tette fel életét. Hogy saját példáján keresztül tanítson, megmutatva az utat Isten felé – imádsággal, dallal, tanúságtétellel.

– Már 5-6 évesen élt bennem a vágy, hogy az Istennek dalokat írjak, s azokat elő is adjam – idézi fel. – Gitározni azonban csak a Zrínyi-gimnáziumban kezdtem, s természetesen nem vallásos énekeket játszottunk, hanem az akkor divatos számokat, rockot és metált.

Péter katolikus családban nőtt fel, szülei ma is Sárhidán laknak, a templommal szemben. Ha nem volt a szentmisén ministráns, mindig hozzájuk futottak be. S bár vallását akkoriban is aktívan gyakorolta, középiskolásként ezt még nem tudta megmutatni. Az érettségi évét aztán komoly tragédia árnyékolta be: egyik hozzá közelálló osztálytársa önkezével vetett véget életének – „akkor még nem tudtam a miértjét, csak a választ kezdtem el keresni”, mondja. Egy évet járt a rendőrtiszti főiskolára, közben gitározni tanult Sillye Jenő egyházi könnyűzenésztől Budapesten, s így megismerte azoknak a daloknak a szerzőjét, amelyeket maga is játszani akart. Ezután, ahogy fogalmaz, egy évig parkolópályán volt, viszont gitározni kezdett a nagytemplom kórusában, majd Pécsett testnevelő diplomát szerzett. Következő lépésként pedig, 2006-tól, gitárt oktatott Zalaegerszegen, a Mindszenty-iskolában. Ingyen. Gyerekeknek, később felnőtteknek is. 2008-tól pedig ott is dolgozott, egészen az idei év tavaszáig.

– Kezdtek körém gyűlni a fiatalok. Volt, aki focira járt hozzám, a lányok főleg gitárra. Belőlük kezdett el épülni az a csapat, amellyel most együtt ünnepeltük a tízéves jubileumot. Barátaimmal pedig zenéltünk: nemcsak szentmiséken, lagzikon is.

Egy 2009 decemberében, a Mindszentyben megszervezett lelki nap aztán mindent megváltoztatott: a lakodalmakat hátrahagyva az iskolai evangelizáció került a fókuszukba, és megalakult a Rád találtam dicsőítő csoport. S hogy honnan a név? Természetesen a Bibliából. Jézus mondja: „Nem ti választottatok engem, én választottalak titeket” – ránk talált az Isten, mi is próbáljunk másokra rátalálni.

– Közben a fiatalokkal kis közösséget építettem. Rengeteget játszottunk, imádkoztunk, sokféle foglalkozásunk volt. Gyakran ők jöttek segítőként a lelki napokra, és elkezdtük képezni az utódokat is. Ma már van egy 6–7.-es, egy 8–9.-es és egy középiskolás közösségi csoportunk. Utóbbit én viszem, a másik kettőt pedig az időközben felnőtt fiatalok, akik példát s irányt mutatnak társaiknak, megnyitva előttük az Istennel megélt élet lehetőségét játék, beszélgetés, ima révén, segítségül hívva a filmeket, sportot. Egy-egy foglalkozáson olyan komoly témák is terítékre kerülnek, mint a függőségek, a szerelem, a szexualitás vagy a pályaválasztás. Az iskolai evangelizációs napokra 10-12-en megyünk, közösségünk 40-50 főre tehető.

Megszólítja a fiatalokat

A lelki napok célja újfajta módon, saját nyelvükön megszólítani a fiatalokat, hogy szívükig érhessenek Jézus szavai. Elérni, hogy merjék kezüket s szívüket kitárni, és nemcsak elénekelni, hanem elmutogatni, gyereknyelven elmondani egy dalt, ahogy az Úr Jézus kérte tőlünk.

– Ha kitárjuk a kezünket, könnyebben megnyílik a szívünk is… – ad magyarázatot a mutogatásra Sziráki Péter. – Apránként építkezünk, s vezetjük egyre közelebb a fiatalokat az Istenhez, világi dalokat is segítségül hívva. A dicsőítést az udvarlással állítjuk párhuzamba: ahogy a fiú udvarol a lánynak, oly módon kell nekünk is közelíteni Jézushoz.

Mikor az együttes a húrok közé csap, sokan meglepődnek: ugyanolyan zene szól, mint a rádióban… Pedig a stílus az egyistenhívőktől indult – a rabszolgák énekelték meg így fájdalmukat Istennek, amit Amerikában többek közt Elvis Presley ültetett át a profán világba, ecseteli Sziráki Péter.

A dicsőítés után tanúságtételek következnek, s ezek őszintesége, legyen szó drog- vagy alkoholfüggőségéről, szexuális problémáról, súlyos balesetről s az erre válaszul érkező isteni segítségről, mindig nyitott szívekre talál.

– Egy-egy ilyen lelki nap csak 90 százalékban van megtervezve, a maradék 10 százalékot rábízzuk a Szentlélekre, és figyelünk az érzelmi hullámok alakulására. Ha megvan a kellő nyitottság, a program a vége felé közeledve lecsendesülős, imádságos, sokszor sírós részbe csap át, amikor a résztvevőkért, az ő kérésükre imádkozunk. A zenekar játszik, két-három tagunk pedig kiáll, s lehet tőlük imádságot kérni. Van, ahol 50-60-an is kijönnek, van, ahol csak ketten. Nem kiszámítható.

Jézus mondta: minden fát gyümölcséről lehet megismerni. A Rád találtam csoport munkája pedig az elmúlt évtizedben komoly termést hozott: csodás gyógyulások, szentségi házasságok fémjelzik a megtett utat, s egyre több követő, akihez eljutottak az Úr szavai.

Fiatalos külseje, vallja Péter, isteni adomány, sokak szerint 37 évesen is simán elvegyülhet a középiskolások között. Mindez ugyancsak a könnyebb kapcsolatteremtést szolgálja.

– Közel 30 dalt írtam, ami az Istennek vagy róla szól. És szentmiséhez tartozó liturgiai zenéket is szereztünk, s felépítettünk egy működő közösséget. Megvalósult minden, amit 5-6 évesen elterveztem…

A Mindszenty-iskolából a Munkácsy-szakgimnáziumba

Bár mindebből azt gondolná az ember, hogy Sziráki Péter terepe a Mindszenty-iskola, ő a tanév elején, 11 év után, mégis váltott: átment a Munkácsy-szakgimnáziumba.

– Év elején jött egy érzés a szívembe a Jóistentől, hogy olyan helyre menjek, ahol nagyobb szükség van rám. Tudtam, ez nem véletlen, ezért nyitott szemmel jártam. Májusban, a Mindszenty új tornacsarnokának alapkőletétele előtt 10 perccel hívtak telefonon, hogy szeptembertől várnak a Munkácsyba, majd 2 perc múlva a Zrínyiből is kaptam egy ajánlatot, miközben a Mindszentyben egy olyan komplexum épül, ami minden testnevelő tanár álma. Az első volt, hogy elmentem gyónni, hogy tiszta szívvel és lélekkel tudjam ezt a döntést meghozni. Beszéltem a feleségemmel s az iskola lelki vezetőjével, Kürnyek Róbert atyával. És a háromból végül a világi nézet szempontjából a legnehezebbet, de számomra a legjobbat választottam. Jézus is azt mondja: az én utam nem az arany és a csillogás, hanem a szenvedések és a könnyek. Célom, hogy fényt vigyek a gyerekek életébe. Mindenkit nyilván nem tudunk megmenteni, de amennyit lehet, meg kell tennünk – vallja. – S ebben a közösségnek hatalmas szerepe van. Megtart és megerősít.

Péter a váltásról dalt is írt. A ref­rén már az első sugallat hatására megszületett, ám befejezni csak a döntés meghozatala után tudta a szerzeményt, amely arról szól, milyen nagy örömmel mondott igent.

– Miként a Szűzanyát, engem sem ért készületlenül a kérdés. Nagyon sok cselvetése volt a gonosznak, de nem tudta megakadályozni, hogy örömmel tudjak elmenni.

Gyermekeiknek is építik a közösséget

Péter és felesége ma már gyermekeiknek is építi a közösséget. Erzsébet 10 lesz januárban, Ágnes 7, Dorottya 5, Mátyás 3, Mihály pedig 1 éves múlt nemrég.

– Mindig is nagycsaládot terveztünk: feleségemék négyen, mi öten vagyunk testvérek. A gyermek ajándék, s mi próbálunk úgy élni, hogy ha jön az ajándék, el tudjuk fogadni, de azért nem mindig könnyű az igent kimondani.

A Sziráki családban hittel átitatottak nemcsak az ünnepek, a hétköznapok is. A rózsafüzér-imádság napi – s ha mód van rá, közös – program, és Péter számára a Szentírás olvasása is, amely „mindig megadja a választ a tegnapra és a holnapra is”. A dalszerzésbe és a hozzá tartozó mozdulatok kitalálásába már a gyerekek is bekapcsolódnak, s gyakoriak a közös otthoni éneklések is.

– Sokszor mondják, nekem könnyű, mert a zenével és a sporttal könnyen meg lehet fogni a gyerekeket. Én azonban azt vallom: ha az agyadat, a lelkedet és az életedet ráhangolod Istenre, mindegy, mit és hol dolgozol. Ha leültök délben ebédelni és te imádkozol étkezés előtt és után, akkor biztos, hogy a többiek észreveszik, s onnantól ez már hitvallás.

Péter a sportot is hittel műveli. Sok csapatban játszott már, és több alkalommal is kérte csapattársait: ne szidják meccs közben az Istent, mert az őt ugyanúgy zavarja, mint másokat, ha a rokonukat szapulják. Volt, aki odafigyelt erre, volt, aki nem, s volt, aki megköszönte.

– Egyszer mérkőzés előtt, az öltözőben beszéltem erről, majd kimentünk meccsre. Egyik csapattársam lövését szögletre mentette a kapus, mire a srác káromkodott egy nagyon csúnyát, de ahogy kimondta, felém fordult és bocsánatot kért. Egy perc múlva pedig gólt fejelt. Bár ő nem biztos, hogy így fogta fel, én tudom: ebben benne volt Isten keze…