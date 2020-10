Tág perspektívát nyit Ferkovics József munkássága

A letenyei születésű roma grafikus-festőművész, Ferkovics József egy felkérés nyomán rajzolta meg impresszióit a cigányság és a zsidóság közös nagy fájdalmáról, a holokausztról.

Az alkotó úgy érzi, ezt követően a közönség – és sajnos kicsit a szakma is – beskatulyázta, ő lett a „holokausztfestő”. Pedig ennél sokkal tágabb pers­pektívát nyit a munkássága, melyből többévnyi kihagyás után most újra felvillantott egy keveset a Nagykanizsán, a Halis István Városi Könyvtárban nyílt kiállításán. Ennek apropója az volt, hogy a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában nemrég jelent meg Ferkovics József azonos című kötete; a díszes album az alkotó életútját, munkásságát hivatott bemutatni személyes történeteken és alkotásain keresztül. S nem utolsósorban: közelebb vinni kicsit az olvasókat ahhoz a cigánysághoz, melyet a többségi társadalom még mindig sztereotípiák alapján ítél meg. Sőt, van ennél nem kevésbé fontosabb küldetése: közelebb vinni a cigányságot – önmagához.

– Hogy miért költöztem el 15 éve Nagykanizsáról? – kérdezett vissza Ferkovics József. – Tudomásul kell venni, hogy a főváros az ország szellemi központja. A roma értelmiség magja is Budapesten van, melyhez csak ott, személyesen, ha úgy tetszik, „testközelből” tudtam csatlakozni. Bekerültem egy szellemi áramlatba, melynek ma is a részese vagyok, s így megerősödve költöztem le Szombathelyre, ahol állást ajánlottak. Az állandó munkahely következményeként nyugodtabb légkör vett, vesz körül, aminek köszönhetően sok új alkotás, köztük számos könyv­illusztráció született. Most is dolgozom három könyvön, ezek jövőre jelennek meg. Tehát bőven van munkám, és van hozzá alkotókedvem is.

Ferkovics József így ajánlja a közönség figyelmébe a kötetet az egyik forgalmazó honlapján: „Rajzolni sok ezer ember tud, de ez csak a start. Innen kell elindulni, és olyan szinten művelni a képzőművészetet, de bármit is, hogy egyetemes érték is legyen az, amit egy cigány művész létrehoz. Fontos, hogy minél több roma művésznek híre legyen a világban, fontos ez a cigányság érdekében. Hogy olyan híre legyen, mint a színésznek, Jean Marais-nak – akinek magyar cigány asszony volt az édesanyja, vagy Chaplinnek, akiről kevesen tudják, hogy cigány származású. Fontos, hogy legyenek példaképeik, mert ez elősegíthetné az értékváltozást, önbecsülésükben erősíthetné a cigányokat, hogy ki tudják húzni magukat, ha azt hallják, cigány, hogy büszkék legyenek a származásukra.”

– Az album a pályám 10 évének összefoglalója – folytatta Ferkovics József. – A kiadó életműkötetet szeretett volna, de én ezen mosolyogtam, hiszen az általában az életmű lezárását jelenti, amitől reményeim szerint még távol vagyok… A könyvben több olyan alkotásom is szerepel, amely ma közgyűjteményekben lelhető fel, s az állam megvásárolta őket; mint például a Mesterségek, mely a cigányok ősi mesterségeit jeleníti meg; a Holokauszt és az Idolok című sorozatom darabjai, utóbbi a romák kimagasló kortárs személyiségeit mutatja be. Az 1944-es roma népirtást megjelenítő Holokauszt képei bejárták a világot, eljutottak Amerikába és Izraelbe is. Sok elismerést és pozitív kritikát zsebeltem be velük, de sajnos e képeknek köszönhetően rám ragadt a „holokausztfestő” titulus… Ez csupán azért zavaró, mert ennél sokkal szélesebb a repertoárom. Éppen emiatt indultam el az országban az albumhoz kapcsolódó kiállításommal, szeretném, ha az emberek a másik oldalamat is megismernék. Félreértés ne essék: a holokausztsorozat képein is jó érzéssel dolgoztam, mert egyfajta missziónak tartottam. De az a küldetés lezárult, tovább kell lépni.

Ferkovics Józsefet amerikai útja során az ragadta meg leginkább, hogy a művészek bátrabban ötvözhetik, vegyíthetik a különféle technikákat, mert az ottani közönség sokkal befogadóbb, nyitottabb az újdonság, a meghökkentő iránt. Úgy látja, Magyarországon még mindig túlságosan fontos a vászon, az olaj, a közönség a hagyományos technikákkal készült alkotásokat tartja rangosnak, értékesnek. Ezzel szemben a „nagy vízen” túl félelmetes virtuozitással ötvözik a színeket, illetve az eszközöket – és nincs alá- vagy fölérendelés.

József igen messziről indult, nehéz utat járt be, de végül révbe ért. Úgy látja: aki tehetséges valamiben, az elé nem gördítenek akadályt, lehet érvényesülni romaként is.

– Az én időmben szenzáció­számba ment, ha országos szinten volt egy-két roma érettségiző – idézte fel. – Ma már hála istennek ennél jóval több fiatal jut el az érettségi vizsgáig, sőt, akár a főiskolai diplomáig. Nyilván a diák mellett sok múlik a tanáron is, szerintem az a titok nyitja, hogy a gyermekben milyen tanuláshoz való viszonyulást sikerül kialakítania. Én szerencsésnek mondhatom magam, jó tanáraim voltak, akik velem együtt akarták, hogy fejlődjek.