Szőlő, a teljes értékű táplálék

Örömömre szolgált, hogy az ültetési szezon beköszöntével bátor oltványkertészek parasztszőlőnek csúfolt, ám bio-módon, vegyszerarzenál nélkül is nevelhető, rezisztens szőlőfajtákat kínáltak telepítésre. Az Otelló, az Izabella, és a mifelénk korminként ismert Concord kedvencem, cseppet sem érdekel, hogy puccos ültetvényeken, mint csóró direkttermőket, labruskának, vadszőlőnek, rókaszőlőnek csúfolják. Hogy mi közük a rókához? Ravaszdi barátunkat állítólag „vad” illatukkal vonzzák, megjegyzem, a magyar rókák a nemesb csemegeszőlőket sem vetik meg. Ezt hittem is meg nem is, egészen addig, míg finnyás pulim, aki semmilyen gyümölcsöt nem volt hajlandó megkóstolni, boldogan bekebelezett egy egész fürt szőlőt.

A szőlő és a róka viszonyára olvastam másik magyarázatot is, miszerint egyes direkt termők idős leveleinek fonákját vöröses, az állatéhoz hasonló „szőrzet” borítja, emiatt akasztották rá még Amerikában a rókaszőlő nevet. A betegségeknek fittyet hányó szőlők őseit ugyanis a 19. századi nagy filoxériajárvány idején a tengerentúlról hozták be kontinensünkre és pótolták velük a kipusztult állományt.

Egyesek lenézően legyintenek, mondván, az ilyen mezítlábas szőlőkből készült nedűk minősége nem a legjobb. Ez szerintem nem egészen igaz, hiszen a borversenyeken mindig akad az aranyérmes nedűk között Otellóból készült vörösbor is, amit kivétel nélkül az egekig magasztalnak a szakképzett ítészek. Maradjunk annyiban: igenis lehet jó bort készíteni a direkttermőkből is, csak érteni kell hozzá. Az egyik ilyen aranyérmes zalaegerszegi amatőr borosgazda például elmondta, hogy ők préselés előtt nem röstellik a fürtökről leszemezgetni az Otellót, majd zárt erjesztéssel és fejtéssel elejét veszik, hogy a szabványnál több metilalkohol keletkezzen benne. A sokat kritizált többletben amúgy a vastaghéjú szőlők magas pektintartalma a ludas, a must forrásakor ugyanis egészségre veszélyes metilalkohollá alakul. Ez az oka, hogy az ezredfordulón lesújtott az EU vaskeze a direkttermőkre, csak a házi kertekben és a legfeljebb 1000 négyzetméter területű ültetvényeken maradhattak meg, a többit ki kellett vágni.

Mivel nálunk a szőlő gyümölcsként kerül az asztalra, s nem fenyegeti a családot semmilyen alkoholmérgezés veszélye, számunkra tökéletesen megfelelnek e saját gyökerükön is megélő, közvetlenül vesszőről szaporítható, betegségeknek ellenálló, permetezés nélkül nevelhető „vadócok”. Arra magamtól is jöttem rá, hogy kedvenc korminomból kiváló lekvár készíthető, azt később tudtam meg, hogy őshazájában is inkább étkezési szőlőfajtának számít, zselét, gyümölcslevet és legfeljebb desszertbort készítenek belőle. Íze és illata hasonlít az Otellóhoz, de annál intenzívebb és édesebb. Mindkettő termése pincékben, hűvös kamrákban rafiával felfűzve sokáig eltartható – mindig hagyok a kordonon is, hogy rigópajtásaimmal a kertben járva frissen csipegethessük belőle. Göcsejben, Hetésben és az Őrségben talán nincs is falusi porta a messzire illatozó kormin nélkül, az egyik legkedveltebb gyümölcsfajta, kordonon vagy a ház mellé épített lugason nevelik. Amúgy a kormin, az Izabella, az Otelló az alapja a Dél-Burgenlandban népszerű helyi borkülönlegességnek, az „Uhudlernek”, amit ugyan Ausztriában is korlátozott keretek között lehet forgalmazni, de a szerény, üldözött itókából mégis brandet, márkát, helyi értéket teremtettek, amit saját fesztiválon ünnepelnek meg.

Mint minden kékszőlő, az Otelló és a Kormin is gazdag vitaminban, (C-, B1-,B-2”), ásványi anyagban (vas, cink, magnézium, szelén, kalcium, kálium, nátrium, foszfor), a bora vérképző hatású. S ne feledjük: a szőlő az egyetlen gyümölcs, amellyel hosszú távú diétát lehet tartani, hiszen az emberi szervezet számára szinte minden fontos tápanyag megtalálható benne.

